Getty Images Sport
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Super-sub Harvey Barnes selamatkan Newcastle! Winger itu mencetak dua gol untuk menghindarkan kejutan dari West Brom setelah perkenalan Nico Gonzalez senilai £52 juta
Malam perayaan berubah menjadi pahit
Atmosfer di St James' Park yang penuh sesak sudah terasa luar biasa bahkan sebelum bola pertama ditendang, ketika para pendukung setia Newcastle menyambut bintang anyar mereka. Gonzalez, penyerang Argentina yang baru-baru ini menyelesaikan kepindahan bernilai £52 juta dari Manchester City, diperkenalkan kepada publik sebagai bagian dari unjuk ambisi dari pemilik klub.
Dukungan tuan rumah benar-benar dibuat terkejut pada menit ke-19 ketika penyerang West Brom, Isaac Price, membuka skor melawan pemenang piala 2025 itu lewat tendangan bebas cerdik yang membuat stadion terdiam.
- Getty Images Sport
Toure menjalani debut penuh gaya sebelum Barnes memberi dampak instan
Meski sempat mendapat pukulan lebih awal, Newcastle mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-38 sesaat sebelum turun minum. Amar Dedic memberikan umpan terobosan lewat kiriman akurat ke dalam kotak penalti, yang memungkinkan Bazoumana Toure menyelinap di antara bek West Brom, Chris Mepham dan Alex Williams. Rekrutan musim panas senilai £43 juta dari Hoffenheim itu tidak melakukan kesalahan, menandai debut kompetitifnya dengan penyelesaian tegas.
Pergantian pemain saat jeda terbukti krusial ketika Barnes menggantikan pencetak gol debutan, Toure, untuk mengubah jalannya babak kedua. Mantan winger Leicester City itu langsung memberi dampak pada menit ke-48, menambah daya gedor dalam serangan Newcastle sebelum berlari ke kotak penalti untuk menyambar bola liar setelah West Brom gagal dengan baik menghalau percobaan jarak jauhnya yang pertama.
West Brom bangkit lewat titik penalti
West Brom menolak menyerah begitu saja dan mendapat secercah harapan saat umpan silang Harry Whitwell mengenai tangan Lewis Hall di dalam kotak penalti, membuat wasit nyaris tak punya pilihan selain menunjuk titik putih.
Price maju pada menit ke-77 dan dengan tenang mengecoh Ewen Jaouen untuk mencetak gol keduanya pada malam itu, yang membuat laga memasuki fase akhir yang menegangkan. Dengan skor imbang 2-2, ancaman adu penalti membayangi St James' Park ketika tim tamu turun lebih dalam untuk menjaga peluang mereka menciptakan kejutan di ajang piala.
- Getty Images Sport
Barnes jadi sorotan utama
Tepat ketika adu penalti yang menegangkan tampak tak terelakkan, Barnes melancarkan pukulan penentu pada menit ke-81 dengan menyambar umpan silang kiriman Dedic. Dengan mengatur waktu larinya secara sempurna, pemain internasional Inggris itu melepaskan penyelesaian akhir yang klinis untuk memastikan tempat Newcastle di babak 32 besar dan membuat Gallowgate End larut dalam euforia.
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