Atmosfer di St James' Park yang penuh sesak sudah terasa luar biasa bahkan sebelum bola pertama ditendang, ketika para pendukung setia Newcastle menyambut bintang anyar mereka. Gonzalez, penyerang Argentina yang baru-baru ini menyelesaikan kepindahan bernilai £52 juta dari Manchester City, diperkenalkan kepada publik sebagai bagian dari unjuk ambisi dari pemilik klub.

Dukungan tuan rumah benar-benar dibuat terkejut pada menit ke-19 ketika penyerang West Brom, Isaac Price, membuka skor melawan pemenang piala 2025 itu lewat tendangan bebas cerdik yang membuat stadion terdiam.