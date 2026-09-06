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Super Depor 2.0 Super Auba! Pierre-Emerick Aubameyang pecahkan rekor Bebeto dalam kemenangan Deportivo
Super Depor 2.0 Super Auba!
Pierre-Emerick Aubameyang membuktikan bahwa ia pantas berada di galaksi lain setelah menginspirasi Deportivo La Coruna meraih kemenangan gemilang atas lawan dari Liga Champions. Striker veteran itu mencetak satu gol dan menyumbang dua assist saat tim asal Galicia tersebut mengumumkan kembalinya mereka ke panggung kasta tertinggi.
Aubameyang memberi assist untuk Luismi dalam gol penyeimbang sebelum kemudian mengkreasi gol kedua Deportivo untuk Eddahchouri.
Ia menutup penampilan itu pada akhir pertandingan, memanfaatkan kesalahan lini belakang untuk mencetak gol dalam empat laga beruntun sejak menjalani debutnya.
- NurPhoto
Auba melampaui rekor bersejarah milik Bebeto
Gol telat Aubameyang resmi melampaui ikon legendaris klub seperti Bebeto, Makaay, Pandiani, Rabade, Elicegui, dan Pahino, yang semuanya mencetak gol dalam tiga pertandingan pertama mereka untuk Deportivo.
Berbicara setelah pertandingan, pelatih Antonio Hidalgo tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap etos kerja sang penyerang dan pengaruh positifnya di ruang ganti.
"Anda harus melihat bagaimana dia berlatih dan senyum yang dia hadirkan kepada semua orang," kata Hidalgo. "Saya beruntung punya pemain yang lapar dan berkualitas tinggi. Kami harus terus bekerja keras dan berjuang untuk tiga poin lagi melawan Getafe."
Gimenez memperkokoh fondasi pertahanan
Kemenangan Deportivo diperkuat oleh Jose Maria Gimenez, yang menjalani debutnya di susunan starter setelah hanya satu sesi latihan. Berduet dengan Noubi di jantung pertahanan, pemain Uruguay itu langsung menghadirkan kepemimpinan dan kestabilan di lini belakang, sementara Casado dan Adama juga menjalani debut pada babak kedua.
Hidalgo menyebut hasil ini sebagai "kemenangan brutal" atas tim elite, sembari menegaskan bahwa bertahan di liga tetap menjadi target utama klub.
"Ini perjalanan yang panjang, kami semakin dekat dengan keselamatan," jelas Hidalgo. "Anda harus berani, dan kami punya keberanian sekaligus ketajaman, dan itu adalah aset besar."
- DeFodi Images
Getafe jadi ujian berikutnya bagi Super Depor
Dengan momentum yang terus terbangun di sekitar Super Depor 2.0 dan Aubameyang tampil pada level pemecah rekor, skuad kini mengalihkan fokus ke laga liga berikutnya.
Hidalgo berniat menyalurkan antusiasme di ruang ganti untuk mengamankan kelangsungan bertahan secepat mungkin.
Deportivo akan berusaha mempertahankan performa kuat mereka saat bertandang menghadapi Getafe dalam pertandingan kasta tertinggi berikutnya.
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