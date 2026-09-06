Super Depor 2.0 Super Auba! Pierre-Emerick Aubameyang pecahkan rekor Bebeto dalam kemenangan Deportivo

Pierre-Emerick Aubameyang membuktikan bahwa ia pantas berada di galaksi lain setelah menginspirasi Deportivo La Coruna meraih kemenangan gemilang atas lawan dari Liga Champions. Striker veteran itu mencetak satu gol dan menyumbang dua assist saat tim asal Galicia tersebut mengumumkan kembalinya mereka ke panggung kasta tertinggi.

Aubameyang memberi assist untuk Luismi dalam gol penyeimbang sebelum kemudian mengkreasi gol kedua Deportivo untuk Eddahchouri.

Ia menutup penampilan itu pada akhir pertandingan, memanfaatkan kesalahan lini belakang untuk mencetak gol dalam empat laga beruntun sejak menjalani debutnya.



