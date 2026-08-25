Suntikan jutaan poundsterling? Everton ajukan permintaan resmi untuk mengubah Hill Dickinson Stadium menjadi venue musik elite

Everton secara resmi telah meminta Dewan Kota Liverpool untuk memberikan izin menggandakan jumlah acara non-olahraga yang digelar di stadion tepi laut mereka, menurut Liverpool Echo. Everton pindah ke Hill Dickinson Stadium pada 2025, meninggalkan markas bersejarah mereka, Goodison Park.

Kini memasuki musim kedua di venue baru itu, klub tersebut ingin memperluas izin perencanaan yang mereka miliki saat ini. Awalnya diberikan pada 2021, perjanjian yang berlaku saat ini hanya mengizinkan klub menggelar empat acara non-olahraga berkapasitas penuh per tahun kalender.

Everton menargetkan peningkatan batas itu menjadi delapan acara, yang akan membuka jalan bagi lebih banyak konser musik besar. Dalam proposal baru tersebut, maksimal dua acara dapat tetap berlangsung hingga pukul 23.30, dengan semua acara lainnya harus berakhir pada pukul 23.00.