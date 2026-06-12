Tak mengherankan, penampilan gemilang Olise di Allianz Arena telah menarik perhatian dari seluruh Eropa. Setelah bergabung dengan Bayern seharga €60 juta (£52 juta/$69 juta) pada tahun 2024, nilai transfernya dikabarkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat.

Hal itu tidak menghalangi klub-klub seperti Real Madrid, yang selalu mencari pemain ‘Galactico’ baru. Dikabarkan bahwa Florentino Perez siap membayar €150 juta (£129 juta/$173 juta) untuk talenta penyerang yang mematikan lainnya.

Ketika ditanya apakah Olise akan menjadi tambahan yang cerdas di ibu kota Spanyol, Leboeuf menambahkan: “Tentu saja, ya. Anda ingin melihat Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Olise bermain bersama di lini depan, tetapi Anda harus menyelesaikan semua masalah dan kendala yang mereka hadapi di lini tengah dan pertahanan. Jadi, lucu jika hanya memikirkan mencetak gol, tapi jika Anda tidak tahu cara bertahan, Anda akan kalah dalam banyak pertandingan.

“Saya tidak yakin Michael Olise bersedia bergabung dengan Real Madrid yang kita lihat musim lalu. Dia memiliki kesempatan bermain untuk klub besar, dia benar-benar fantastis dengan pemain-pemain hebat yang saling mendukung, mungkin memiliki kesempatan memenangkan Liga Champions bersama Bayern Munich, jadi saya tidak yakin.

“Saya menolak pergi ke Real Madrid dan itu salah satu penyesalan saya karena saya berada di Chelsea dan saya sangat senang di Chelsea, tapi setelah saya menolak Real Madrid, itulah saat saya mulai melihat sedikit penurunan dalam karier saya dan mungkin saya seharusnya mencoba. John Toshak menginginkan saya, tapi dia hanya bertahan sekitar dua bulan, jadi mungkin saya juga akan diusir, jadi saya tidak tahu apakah itu akan baik, tapi itu sedikit penyesalan.

“Bisakah kamu menolak tawaran Real Madrid? Itulah masalahnya karena Real Madrid, jika kita bicara soal sejarah, adalah klub terbaik di dunia—stadiumnya luar biasa. Apakah kamu ingin bermain di sana, apakah kamu ingin bermain di Santiago Bernabeu setiap pertandingan? Saya tidak tahu apakah kamu bisa menolaknya. Saya tidak tahu apakah Michael Olise akan menolak, tapi jangan lupa bahwa dia bermain untuk klub yang fantastis, jadi itu terserah dia. Tidak ada yang akan menjadi masalah jika dia memutuskan untuk pergi atau jika dia memutuskan untuk tinggal.”