Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
‘Sungguh yang terbaik’ - Michael Olise berada di atas Lamine Yamal saat juara Piala Dunia asal Prancis itu menanggapi rumor transfer ke Real Madrid yang ramai membicarakan sayap Bayern Munich tersebut
Kontribusi gol: Catatan gemilang Olise di Bayern
Mantan gelandang serang Crystal Palace, Olise, telah tiba di Amerika Utara setelah menorehkan musim domestik yang gemilang di Jerman yang membawanya meraih gelar liga kedua. Ia mencetak 15 gol dan 19 assist dalam 32 penampilannya di Bundesliga.
Dia juga membantu Bayern mencapai semifinal Liga Champions dan meraih gelar DFB-Pokal, sehingga membuat beberapa pihak berpendapat bahwa dia bisa menjadi kandidat peraih Ballon d’Or. Meraih trofi besar lainnya bersama negaranya akan memperkuat klaim tersebut untuk meraih Bola Emas yang bergengsi.
Leboeuf percaya bahwa Olise berada di jajaran pemain elit, dengan pemain misterius berusia 24 tahun ini mengungguli setiap rival lainnya di posisinya. Termasuk di antaranya adalah sensasi remaja Yamal, yang mencetak 22 gol dan 14 assist dalam musim yang diwarnai cedera saat Barca meraih gelar Liga.
- Getty/GOAL
Olise vs Yamal: Siapa sayap kanan terbaik di dunia?
Ketika ditanya apakah Olise bermain pada level yang setara dengan pemain muda yang terus dibandingkan dengan Lionel Messi, legenda Argentina, bek mantan timnas Prancis Leboeuf—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan World Cup Betting—mengatakan: “Saya pikir saat ini, terutama karena Lamine mengalami beberapa cedera musim ini dan belum tampil sebaik yang dia lakukan musim lalu atau di awal musim, dan karena kita orang Prancis, kita ingin mempertimbangkannya, dan menurut saya adil jika Michael Olise dianggap sebagai pemain terbaik di posisinya di dunia saat ini.
“Maksud saya, dia membuktikannya pekan lalu [saat mencetak hat-trick melawan Irlandia Utara] dan sepanjang musim ini bersama Bayern Munich dan timnas Prancis, dan kami hanya berharap dia bisa mempertahankan performa apiknya hingga akhir Piala Dunia. Tapi tak diragukan lagi bahwa kedua pemain itu benar-benar luar biasa dan jangan lupa Lamine Yamal baru berusia 18 tahun. Saya ingin menempatkan Lamine Yamal di atas, saya ingin menempatkan Michael Olise, dia telah membuktikan musim ini bahwa dia yang terbaik di sisi kanan.”
Akankah Real Madrid mengajukan tawaran untuk Olise yang dihargai €150 juta?
Tak mengherankan, penampilan gemilang Olise di Allianz Arena telah menarik perhatian dari seluruh Eropa. Setelah bergabung dengan Bayern seharga €60 juta (£52 juta/$69 juta) pada tahun 2024, nilai transfernya dikabarkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat.
Hal itu tidak menghalangi klub-klub seperti Real Madrid, yang selalu mencari pemain ‘Galactico’ baru. Dikabarkan bahwa Florentino Perez siap membayar €150 juta (£129 juta/$173 juta) untuk talenta penyerang yang mematikan lainnya.
Ketika ditanya apakah Olise akan menjadi tambahan yang cerdas di ibu kota Spanyol, Leboeuf menambahkan: “Tentu saja, ya. Anda ingin melihat Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Olise bermain bersama di lini depan, tetapi Anda harus menyelesaikan semua masalah dan kendala yang mereka hadapi di lini tengah dan pertahanan. Jadi, lucu jika hanya memikirkan mencetak gol, tapi jika Anda tidak tahu cara bertahan, Anda akan kalah dalam banyak pertandingan.
“Saya tidak yakin Michael Olise bersedia bergabung dengan Real Madrid yang kita lihat musim lalu. Dia memiliki kesempatan bermain untuk klub besar, dia benar-benar fantastis dengan pemain-pemain hebat yang saling mendukung, mungkin memiliki kesempatan memenangkan Liga Champions bersama Bayern Munich, jadi saya tidak yakin.
“Saya menolak pergi ke Real Madrid dan itu salah satu penyesalan saya karena saya berada di Chelsea dan saya sangat senang di Chelsea, tapi setelah saya menolak Real Madrid, itulah saat saya mulai melihat sedikit penurunan dalam karier saya dan mungkin saya seharusnya mencoba. John Toshak menginginkan saya, tapi dia hanya bertahan sekitar dua bulan, jadi mungkin saya juga akan diusir, jadi saya tidak tahu apakah itu akan baik, tapi itu sedikit penyesalan.
“Bisakah kamu menolak tawaran Real Madrid? Itulah masalahnya karena Real Madrid, jika kita bicara soal sejarah, adalah klub terbaik di dunia—stadiumnya luar biasa. Apakah kamu ingin bermain di sana, apakah kamu ingin bermain di Santiago Bernabeu setiap pertandingan? Saya tidak tahu apakah kamu bisa menolaknya. Saya tidak tahu apakah Michael Olise akan menolak, tapi jangan lupa bahwa dia bermain untuk klub yang fantastis, jadi itu terserah dia. Tidak ada yang akan menjadi masalah jika dia memutuskan untuk pergi atau jika dia memutuskan untuk tinggal.”
- Getty
Olise berharap dapat membantu Prancis meraih gelar juara Piala Dunia pada tahun 2026
Olise terikat kontrak hingga 2029 dan Bayern telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat menerima tawaran apa pun untuk salah satu aset berharga mereka. Mereka akan menolak semua tawaran yang diajukan selama jendela transfer musim panas.
Namun, tekad mereka mungkin akan diuji, mengingat Olise bersiap untuk bersinar di panggung olahraga terbesar. Prancis, yang gagal tipis melawan Messi dan Argentina di Qatar 2022, akan memulai perjalanan Piala Dunia mereka saat menghadapi Senegal di MetLife Stadium - venue yang akan menjadi tuan rumah final 2026 - pada 16 Juni.