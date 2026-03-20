'Sungguh tidak sopan' - Manajer Newcastle Eddie Howe merasa geram atas rumor kepindahan Bruno Guimaraes ke Man Utd

Meskipun spekulasi transfer merupakan bagian dari kehidupan di klub papan atas, Howe mengakui bahwa pemberitaan saat ini jauh dari persiapan yang ideal. Newcastle sudah harus menghadapi daftar cedera yang terus bertambah serta dampak dari kekalahan telak di Liga Champions melawan Barcelona, sehingga stabilitas menjadi lebih penting dari sebelumnya. Guimaraes, yang absen karena cedera otot paha belakang sejak Februari, baru saja kembali dari program rehabilitasinya di Brasil minggu ini. Bagi Howe, menjaga fokus adalah hal terpenting saat klub menghadapi gangguan eksternal ini di samping masalah medis yang semakin meningkat.

"Apakah ini masalah bagi kami? Saya tidak berpikir ini masalah bagi kami," kata Howe. "Tapi ini berita yang tidak diinginkan, saya kira, itulah cara terbaik untuk mengatakannya. Anda tidak ingin para pemain terganggu. Saya tidak tahu seberapa banyak mereka akan terpengaruh oleh hal itu. Bagi saya, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Di musim panas, Anda bisa memahami cerita-cerita itu sedikit lebih baik."