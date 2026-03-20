'Sungguh tidak sopan' - Manajer Newcastle Eddie Howe merasa geram atas rumor kepindahan Bruno Guimaraes ke Man Utd
Howe membantah kabar transfer
Saat berbicara kepada media menjelang laga derby krusial melawan Sunderland pada Minggu nanti, Howe dengan cepat menepis berbagai spekulasi menyusul laporan bahwa Manchester United sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu sebagai pengganti Casemiro yang akan hengkang. Reuters melaporkan bahwa tersingkirnya Newcastle dari Liga Champions oleh Barcelona membuka peluang bagi transfer tersebut—dan bahwa minat baru dari Real Madrid dapat semakin memperumit situasi—sehingga Howe pun tampak tidak terkesan. "Saya tidak akan bersikap tidak sopan, karena ini bukan forum untuk itu, tetapi bagi saya, ini hanyalah cerita yang tidak masuk akal," katanya, mempertegas sikapnya terhadap spekulasi seputar gelandang andalannya.
Komitmen penuh dari kapten
Hal yang menjadi sumber utama kekecewaan Howe adalah keraguan terhadap loyalitas Guimaraes terhadap proyek St. James' Park. Sejak bergabung dari Lyon pada Januari 2022 dengan biaya transfer sebesar £40 juta dan kontrak berdurasi empat setengah tahun, pemain asal Brasil ini telah menjadi pilar di lini tengah, dan berhasil membawa klub meraih gelar Carabao Cup pada musim 2024-2025. Sebagai pemimpin penting di lapangan, Howe percaya bahwa menyiratkan bahwa sang pemain sedang mencari jalan keluar adalah penghinaan terhadap hubungan profesional mereka.
"Mengatakan bahwa kapten kami sedang dalam pembicaraan dengan klub lain adalah hal yang sangat tidak menghormati Bruno, lebih dari apa pun, dia benar-benar berkomitmen di sini," jelas Howe. "Bruno adalah kapten kami, dia sepenuhnya berkomitmen, dia sedang cedera saat ini, fokus utamanya adalah kembali ke kondisi prima."
Mengatasi gangguan akibat berita yang tidak diinginkan
Meskipun spekulasi transfer merupakan bagian dari kehidupan di klub papan atas, Howe mengakui bahwa pemberitaan saat ini jauh dari persiapan yang ideal. Newcastle sudah harus menghadapi daftar cedera yang terus bertambah serta dampak dari kekalahan telak di Liga Champions melawan Barcelona, sehingga stabilitas menjadi lebih penting dari sebelumnya. Guimaraes, yang absen karena cedera otot paha belakang sejak Februari, baru saja kembali dari program rehabilitasinya di Brasil minggu ini. Bagi Howe, menjaga fokus adalah hal terpenting saat klub menghadapi gangguan eksternal ini di samping masalah medis yang semakin meningkat.
"Apakah ini masalah bagi kami? Saya tidak berpikir ini masalah bagi kami," kata Howe. "Tapi ini berita yang tidak diinginkan, saya kira, itulah cara terbaik untuk mengatakannya. Anda tidak ingin para pemain terganggu. Saya tidak tahu seberapa banyak mereka akan terpengaruh oleh hal itu. Bagi saya, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Di musim panas, Anda bisa memahami cerita-cerita itu sedikit lebih baik."
Kabar terbaru mengenai cedera menjelang derby
Sementara Guimaraes masih menjalani proses pemulihan, ia belum akan siap untuk laga mendatang melawan Sunderland. Namun, masih ada harapan terkait Sandro Tonali, yang terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih saat kekalahan tengah pekan di Spotify Camp Nou.
"Kita tunggu dan lihat saja," kata Howe mengenai masalah pangkal paha pemain asal Italia itu. "Semoga tidak separah yang mungkin dikhawatirkan saat pertama kali saya melihatnya tertatih-tatih keluar lapangan. Kita lihat kondisinya hari ini dan kemudian mengambil keputusan menjelang pertandingan."
