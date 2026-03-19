Pelatih Lukas Kwasniok dari klub Bundesliga 1. FC Köln mengeluhkan situasi bintang mudanya, Said El Mala, dengan kata-kata yang penuh emosi.
Diterjemahkan oleh
"Sungguh tidak masuk akal apa yang terjadi pada anak-anak berusia 18 atau 19 tahun saat ini": Isu seputar Said El Mala membuat pelatih Köln, Lukas Kwasniok, kesal
Pemain berusia 19 tahun itu belakangan ini menjadi sorotan dari berbagai sisi. Di satu sisi karena kemungkinan dipanggil timnas Jerman, di sisi lain karena kabar yang beredar bahwa ia telah menyetujui kepindahan ke Liga Premier. "Bagaimana kabar anak itu? Jujur saja, sungguh tidak wajar apa yang terjadi pada anak-anak berusia 18 atau 19 tahun saat ini, betapa besar tekanan yang harus mereka tanggung," kata Kwasniok pada hari Kamis.
Kwasniok mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang dugaan kesepakatan transfer tersebut. Seperti yang dilaporkan Bild pada hari Selasa, El Mala dikabarkan telah memberikan persetujuannya kepada Brighton & Hove Albion. "Pada akhirnya, siapa pun bisa menulis apa saja, mengklaim sesuatu, orang lain menirunya, dan apakah itu benar atau tidak, sama sekali tidak penting," kritik Kwasniok. Hal itu menyebabkan El Mala "sekarang jelas-jelas dihina di dunia media sosial yang aneh ini - sebuah perkembangan yang sangat, sangat hebat."
- Getty Images Sport
Said El Mala tidak masuk dalam skuad timnas Jerman
Kwasniok mengaku "sedih melihat perkembangan ini. Saya tahu, para pemain ini terus-menerus mendapatkan uang, semakin banyak uang, dan semakin banyak lagi uang. Namun: Saya yakin kita semua akan lebih banyak mendapat manfaat dari Said jika kita mengurangi pemberitaan tentangnya."
"Saya yakin bahwa pada akhirnya kita akan merampas satu hal dari mereka: kegembiraan dalam melakukan hal yang paling mereka sukai. Yaitu bermain sepak bola," kata Kwasniok. Dalam beberapa pertandingan terakhir, El Mala memang, seperti yang diminta antara lain oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann, "bekerja lebih keras, tapi dia tidak lagi banyak menggiring bola".
El Mala tidak dipanggil untuk tim nasional senior. Setelah absen dalam latihan karena sakit, pemain sayap ini setidaknya "siap bertanding" untuk derby Rhein melawan Borussia Mönchengladbach pada Sabtu (15.30 WIB/Sky).
Said El Mala: Catatan statistiknya musim ini
Penampilan
28
Gol
9
Assist
4