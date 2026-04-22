Pada Selasa malam, The Blues kembali menelan kekalahan yang sangat menyakitkan di Liga Premier. Tim asuhan Roseniors harus mengakui keunggulan Brighton & Hove Albion dengan skor 0-3 (0-1) — ini merupakan kekalahan kelima berturut-turut mereka di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Diterjemahkan oleh
"Sungguh tidak dapat diterima dalam segala hal": Pelatih Chelsea FC mengkritik habis-habisan para pemainnya sendiri setelah rentetan hasil buruk yang bersejarah
Rentetan hasil buruk seperti ini terakhir kali terjadi pada tahun 1912. Itu adalah "tahun ketika Titanic tenggelam", seperti yang ditulis BBC, "judul berita itu berbunyi". Berkat tiga poin ini, Brighton berhasil menyalip Chelsea dan naik ke peringkat keenam. Posisi ini bahkan bisa cukup untuk lolos ke Liga Champions, asalkan Aston Villa yang mencapai semifinal berhasil memenangkan Liga Europa.
Rosenior pun merasa sangat kesal setelah pertandingan. Dalam wawancara dengan Sky Sport, pelatih asal Inggris itu menyebut penampilan para pemainnya sebagai "penampilan yang tak bisa dibenarkan". "Itu benar-benar tak bisa diterima dalam segala hal. Saya sangat kecewa dan merasa seperti tertegun. Sikap mereka tak bisa diterima. Saya selalu membela para pemain, tapi penampilan malam ini benar-benar mengecewakan."
Pelatih The Blues itu melanjutkan dengan nada keras: "Harus ada perubahan drastis. Saya bertanggung jawab, itu yang selalu saya katakan, tapi setelah malam ini, saya pikir para pemain sendiri juga harus melihat diri mereka di cermin atas apa yang telah mereka lakukan. Kita bisa membicarakan taktik, tapi taktik datang setelah dasar-dasar. Saya tidak bisa terus-menerus datang ke sini dan membela beberapa hal yang kita lihat di sini."
Setelah penampilan seperti itu, dia "tidak bisa begitu saja berbohong" dan melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Saya akan mengatakan kebenaran secara terbuka, dan itu tidak dapat diterima dalam segala hal," kata Rosenior.
Chelsea bermain dengan penuh ketakutan saat menghadapi Brighton pada babak pertama
Ferdi Kadioglu (3') setelah tendangan sudut dari pemain timnas Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56'), dan pemain pengganti Danny Welbeck (90'+1) mencetak gol untuk Brighton. Tim Hürzeler seharusnya mendapat penalti karena handball ketika Marc Cucurella melakukan penyelamatan di kotak penalti sendiri yang berada di ambang batas legalitas (54'). Namun, serangan balik Brighton yang berujung gol kedua juga diawali oleh pelanggaran tangan Yankuba Minteh.
Chelsea harus bermain tanpa kapten Reece James serta pemain andalan Cole Palmer dan Joao Pedro. Dalam keadaan terdesak, Rosenior menurunkan formasi lima bek, dan timnya bermain dengan penuh ketakutan. Setelah setengah jam, Brighton mencatatkan 7:0 tembakan ke gawang dan 15:1 penguasaan bola di kotak penalti lawan.
Hürzeler melanjutkan rekor istimewanya: Ia tetap tak terkalahkan dalam duel kesepuluh melawan pelatih Inggris - hanya mantan pelatih Brasil peraih Piala Dunia, Luiz Felipe Scolari, yang pernah memiliki rekor lebih panjang (sebelas pertandingan bersama Chelsea).