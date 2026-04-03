"Sungguh tidak adil!" - Agen Enzo Fernandez melontarkan kritik tajam setelah Liam Rosenior mencoret gelandang Chelsea itu karena komentarnya soal Real Madrid

Mantan gelandang Paris Saint-Germain, Javier Pastore, yang kini menjadi perwakilan Fernandez, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap tindakan disiplin yang diambil oleh petinggi Chelsea.

Rosenior mengonfirmasi bahwa pemain berusia 25 tahun itu akan dikecualikan dari skuad untuk pertandingan perempat final Piala FA hari Sabtu melawan Port Vale dan pertandingan penting Liga Premier melawan Manchester City akhir pekan depan. Manajer tersebut mengklaim bahwa ada batas yang telah dilanggar dalam hal budaya kami setelah Fernandez berbicara tentang ketertarikannya pada ibu kota Spanyol.

Dalam penilaiannya yang blak-blakan terhadap situasi tersebut, Pastore berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan. "Hukuman itu sama sekali tidak adil - melarang pemain tersebut bermain dalam dua pertandingan, yang terlebih lagi sangat penting bagi Chelsea karena kualifikasi Liga Champions sedang dipertaruhkan dan dia adalah salah satu pemain terpenting dalam tim," kata Pastore kepada The Athletic.

Dia lebih lanjut mencatat bahwa pemain tersebut telah menjadi "tulang punggung" skuad dan bahwa tidak ada "alasan atau pembenaran yang nyata" untuk sanksi tersebut.