Getty
Diterjemahkan oleh
"Sungguh tidak adil!" - Agen Enzo Fernandez melontarkan kritik tajam setelah Liam Rosenior mencoret gelandang Chelsea itu karena komentarnya soal Real Madrid
- AFP
Agen membela Fernandez setelah skorsing
Mantan gelandang Paris Saint-Germain, Javier Pastore, yang kini menjadi perwakilan Fernandez, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap tindakan disiplin yang diambil oleh petinggi Chelsea.
Rosenior mengonfirmasi bahwa pemain berusia 25 tahun itu akan dikecualikan dari skuad untuk pertandingan perempat final Piala FA hari Sabtu melawan Port Vale dan pertandingan penting Liga Premier melawan Manchester City akhir pekan depan. Manajer tersebut mengklaim bahwa ada batas yang telah dilanggar dalam hal budaya kami setelah Fernandez berbicara tentang ketertarikannya pada ibu kota Spanyol.
Dalam penilaiannya yang blak-blakan terhadap situasi tersebut, Pastore berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan. "Hukuman itu sama sekali tidak adil - melarang pemain tersebut bermain dalam dua pertandingan, yang terlebih lagi sangat penting bagi Chelsea karena kualifikasi Liga Champions sedang dipertaruhkan dan dia adalah salah satu pemain terpenting dalam tim," kata Pastore kepada The Athletic.
Dia lebih lanjut mencatat bahwa pemain tersebut telah menjadi "tulang punggung" skuad dan bahwa tidak ada "alasan atau pembenaran yang nyata" untuk sanksi tersebut.
Menjelaskan pernyataan Real Madrid
Kontroversi ini bermula dari sebuah wawancara di mana Fernandez mengakui bahwa ia ingin tinggal di Spanyol di masa depan. Rosenior memandang hal ini sebagai gangguan dan kurangnya rasa hormat terhadap lingkungan klub, namun Pastore menegaskan bahwa sang pemain hanya jujur mengenai preferensi gaya hidupnya, bukan sedang mencari peluang transfer ke Real Madrid. Agen tersebut menekankan bahwa Fernandez tetaplah seorang profesional yang menghormati otoritas pelatih meskipun ia merasa bingung terkait larangan tersebut.
"Enzo tidak memahami situasinya. Ketika pelatih memberitahunya, ia menerimanya karena ia adalah orang yang sangat profesional yang selalu berkomitmen penuh di mana pun ia berada dan menghormati keputusan, tetapi kami tidak memahami hukuman tersebut karena ia tidak menyebut klub mana pun atau mengatakan ingin meninggalkan Chelsea, jauh dari itu," tambah Pastore. Ia menjelaskan bahwa sang pemain memilih Madrid karena bahasa dan budayanya mengingatkannya pada Buenos Aires, sambil mencatat "ia sama sekali tidak mengatakan ingin meninggalkan Chelsea atau London".
- (C)Getty Images
Pembicaraan kontrak dan ketidakpastian menjelang musim panas
Waktu terjadinya perselisihan ini sangat sensitif mengingat pembicaraan mengenai masa depan jangka panjang gelandang tersebut di Stamford Bridge masih berlangsung. Pastore mengungkapkan bahwa telah terjadi diskusi intensif mengenai perpanjangan kontrak pemain yang didatangkan seharga £107 juta itu. Namun, sang agen memberikan peringatan tegas kepada petinggi The Blues terkait jendela transfer mendatang dan komitmen sang pemain terhadap proyek di London Barat.
Pastore mengisyaratkan bahwa jika kesepakatan baru tidak tercapai sebelum Piala Dunia musim panas ini berakhir, Fernandez akan mulai mencari opsi di tempat lain. Pengungkapan ini menambah tekanan lebih lanjut pada klub yang sudah menghadapi gesekan internal. Meskipun sang agen mengakui reaksi para direktur terhadap laporan media, ia menegaskan bahwa "faktanya adalah dia tidak pernah menyebut klub mana pun atau mengatakan ingin hengkang," dan menyalahkan para jurnalis karena menarik kesimpulan sendiri dari kutipan sang pemain.
Masalah disiplin yang lebih luas di Cobham
Fernandez bukanlah satu-satunya pemain ternama yang terlibat masalah selama masa kepelatihan Rosenior. Manajer tersebut baru-baru ini juga menanggapi wawancara yang diberikan oleh Marc Cucurella, di mana sang bek membahas kemungkinan untuk kembali ke Barcelona. Meskipun Cucurella tidak dijatuhi sanksi skorsing seperti rekan setimnya, sang manajer mengungkapkan kekecewaannya karena masalah tersebut diungkapkan ke publik alih-alih dibahas di tempat latihan.