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'Sungguh tak terbayangkan' - Legenda Inggris Gary Lineker dan Wayne Rooney mengkritik habis-habisan taktik defensif Thomas Tuchel setelah kekalahan memilukan di Piala Dunia melawan Argentina
Lineker menyebut perubahan taktik itu 'mengejutkan'
Lineker tidak segan-segan dalam menilai strategi Tuchel setelah Anthony Gordon membawa Three Lions unggul di Atlanta. Mantan striker tersebut menyatakan ketidakpercayaannya yang mendalam terhadap keputusan untuk menarik pemain-pemain penyerang demi menerapkan formasi pertahanan yang sangat dalam, yang pada akhirnya justru memberi kesempatan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meningkatkan tekanan.
Berbicara dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengomel: "Kami unggul satu gol, lalu bermain bertahan. Pergantian pemain yang dilakukannya membuat pertahanan semakin dalam. Formasi berubah menjadi lima pemain di lini belakang dan Anda berkata, 'kami akan bermain bertahan' melawan tim yang kuat dalam menghadapi strategi tersebut. Bagi saya, itu sama sekali tidak masuk akal.
"Secara taktis, itu sungguh mengejutkan, jujur saja. Itu langkah yang negatif. Kita semua duduk di sana menonton pertandingan yang sama sambil mengatakan hal yang sama.
"Bagi saya, benar-benar tak terbayangkan bahwa Anda memiliki taktik, padahal Anda bermain melawan pesepakbola terhebat yang pernah ada. Jaga dia [Messi] dengan ketat. Dia melepaskan umpan demi umpan ke dalam kotak penalti."
- getty
Rooney menuduh Tuchel menjadi penyebab kegagalan Inggris di final
Rooney ikut menyuarakan ketidakpuasan, dengan menyatakan bahwa kurangnya ambisi manajer dari pinggir lapangan telah mengikis keyakinan para pemain di lapangan. Legenda Manchester United itu sangat kritis terhadap cara Inggris kehilangan momentum mereka tepat saat mereka tampaknya sudah berhasil memojokkan juara dunia tersebut.
"Keputusan-keputusan yang diambil Thomas Tuchel, jujur saja, telah merugikan kami malam ini," kata Rooney. "Jika Anda seorang pemain penyerang di lapangan itu dan tim Anda unggul 1-0, lalu Anda melihat pergantian pemain yang dilakukan manajer, Anda akan kehilangan keyakinan. Hal seperti itu hanya bisa Anda lakukan beberapa kali saja.
"Lalu kamu mulai berpikir, ‘oh tidak, kita akan bertahan begitu lama, bagaimana kita bisa melewati ini?’ Itu adalah kepanikan, kepanikan yang sesungguhnya. Kamu tidak bisa unggul satu gol lalu menyerahkan penguasaan bola dan melepaskan peluang untuk mencoba mencetak gol kedua, karena itulah yang ingin kamu lakukan.
"Jika kamu membiarkan pemain sekelas itu menguasai bola di sekitar kotak penaltimu, cepat atau lambat mereka pasti akan mencetak gol.”
Perbandingan dengan Southgate
Sifat kekalahan tersebut tak terelakkan memicu perbandingan dengan rezim sebelumnya, dengan mantan kiper Joe Hart mencatat bahwa kebiasaan lama yang sama tampaknya masih menghantui tim nasional. Meskipun ada pergantian kepemimpinan, kecenderungan untuk bermain bertahan di momen-momen krusial tetap menjadi masalah mencolok bagi skuad ini.
Hart mengatakan: "Saya rasa Gareth Southgate sedang menonton pertandingan ini dari rumah; dia mendapat banyak kritik terkait momen-momen krusial bersama Inggris, terutama saat tim unggul dan memilih bermain aman.
"Saya tidak melihat ada yang berubah dalam momen-momen krusial di lapangan. Thomas Tuchel, meskipun kami telah memujinya, dengan mengubah strategi secepat itu, saya rasa dia menyadari bahwa hal itu sama saja dengan mengatakan dia tidak percaya pada timnya, dia tidak yakin mereka bisa memberikan serangan lagi kepada Argentina."
- AFP
Casillas dan Muller terkejut melihat kurangnya keberanian
Kritik tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri, karena para juara Piala Dunia Thomas Müller dan Iker Casillas juga mengungkapkan keterkejutannya atas pendekatan yang ditunjukkan Inggris.
Müller merasa bingung dengan formasi taktis tersebut, dan menyatakan dalam sebuah video di akun X-nya: "Saya tidak percaya dan tidak mengerti bagaimana Inggris menghadapi pertandingan ini, terutama setelah mereka memimpin. Saya tidak mengerti, mengapa mereka membiarkan seluruh tim Argentina melepaskan umpan silang satu demi satu dari posisi yang sempurna, tapi sudahlah..."
Casillas menggemakan perasaan tersebut, menulis di X: “[Inggris] mencetak gol dan kemudian bermain bertahan. Pendekatan yang pengecut. Mereka tidak keluar dari kotak penalti mereka sendiri dan membiarkan [Argentina] semakin maju ke depan. Hasil yang logis pun terjadi.” sebelum mengatakan bahwa tim asuhan Tuchel telah melakukan “harakiri”, yaitu metode tradisional bunuh diri ritual dengan cara membelah perut, yang terutama dipraktikkan oleh samurai Jepang.
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