'Sungguh tak terbayangkan' - Legenda Inggris Gary Lineker dan Wayne Rooney mengkritik habis-habisan taktik defensif Thomas Tuchel setelah kekalahan memilukan di Piala Dunia melawan Argentina

Lineker tidak segan-segan dalam menilai strategi Tuchel setelah Anthony Gordon membawa Three Lions unggul di Atlanta. Mantan striker tersebut menyatakan ketidakpercayaannya yang mendalam terhadap keputusan untuk menarik pemain-pemain penyerang demi menerapkan formasi pertahanan yang sangat dalam, yang pada akhirnya justru memberi kesempatan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meningkatkan tekanan.

Berbicara dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengomel: "Kami unggul satu gol, lalu bermain bertahan. Pergantian pemain yang dilakukannya membuat pertahanan semakin dalam. Formasi berubah menjadi lima pemain di lini belakang dan Anda berkata, 'kami akan bermain bertahan' melawan tim yang kuat dalam menghadapi strategi tersebut. Bagi saya, itu sama sekali tidak masuk akal.

"Secara taktis, itu sungguh mengejutkan, jujur saja. Itu langkah yang negatif. Kita semua duduk di sana menonton pertandingan yang sama sambil mengatakan hal yang sama.

"Bagi saya, benar-benar tak terbayangkan bahwa Anda memiliki taktik, padahal Anda bermain melawan pesepakbola terhebat yang pernah ada. Jaga dia [Messi] dengan ketat. Dia melepaskan umpan demi umpan ke dalam kotak penalti."