"Sungguh, sungguh lelah!" - Pep Guardiola menjelaskan bagaimana kemenangan atas Arsenal telah menguras tenaga para pemain Man City, sekaligus mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi lapangan di Wembley

Kurangnya rotasi dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan telah menimbulkan ketegangan di ruang ganti, dengan para pemain cadangan merasa frustrasi karena minimnya waktu bermain. Guardiola mengakui ketidakpuasan tersebut, namun ia menyoroti rekor pertahanan timnya—hanya kebobolan satu gol dalam lima pertandingan—sebagai alasan untuk tetap mempertahankan susunan pemain inti yang konsisten.

"Para pemain yang tidak diturunkan tidak terlalu senang," kata Guardiola. "Karena, Anda tahu, dalam beberapa pertandingan terakhir kami memiliki jeda yang panjang. Saya jarang melakukan rotasi. Dalam lima atau enam pertandingan terakhir, kami hanya kebobolan satu gol.

"Sekarang saya harus memikirkannya karena hari ini para pemain di hari kedua [setelah Burnley], selalu lelah dan kami sedikit kelelahan. Beberapa fisioterapis memberi tahu saya untuk berhati-hati terhadap pemain ini, pemain itu, mengingat riwayat cedera dan potensi cedera. Jika satu pemain cedera saat ini, semuanya berakhir. Dan sekarang saya ingin para pemain tersedia untuk Everton hingga akhir."