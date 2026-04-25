Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Sungguh, sungguh lelah!" - Pep Guardiola menjelaskan bagaimana kemenangan atas Arsenal telah menguras tenaga para pemain Man City, sekaligus mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi lapangan di Wembley
Guardiola memperingatkan bahwa skuadnya sudah kelelahan
Pelatih asal Catalunya itu telah menyuarakan kekhawatiran terkait kondisi kebugaran skuadnya menjelang laga semifinal Piala FA melawan Southampton di Wembley. Guardiola mengakui bahwa jeda yang sangat singkat setelah pertandingan krusial melawan Arsenal telah membuat timnya kelelahan secara emosional dan fisik. Dengan jadwal padat yang memaksa mereka bertanding setiap tiga hari sekali, Guardiola mengungkapkan bahwa kelelahan itu terasa jelas di dalam tim. Manajer tersebut sangat waspada terhadap perjalanan ke London dan kondisi di stadion nasional, dan mengisyaratkan bahwa tuntutan fisik dari jadwal padat saat ini telah memaksimalkan kemampuan para pemainnya hingga batas absolut.
- AFP
Manajer klub mengakui para pemain bintangnya "sangat, sangat lelah"
Saat berbicara kepada media, Guardiola menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh jadwal pertandingan padat belakangan ini terhadap para pemainnya. Ia menekankan bahwa beban emosional dalam perebutan gelar juara, ditambah dengan perjalanan yang melelahkan, telah menciptakan suasana yang "kelelahan" di Etihad.
"Laga melawan Arsenal sangat melelahkan secara emosional, itu wajar," jelas Guardiola. "Tiga hari kemudian [Burnley], tiga hari kemudian [Southampton]. Para pemain kami sangat, sangat lelah. Lalu naik kereta, tiga jam dari sini ke hotel. Rumput di Wembley selalu tebal. Masih banyak hal yang berkecamuk di pikiran saya."
Gesekan rotasi dan tanda-tanda bahaya medis
Kurangnya rotasi dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan telah menimbulkan ketegangan di ruang ganti, dengan para pemain cadangan merasa frustrasi karena minimnya waktu bermain. Guardiola mengakui ketidakpuasan tersebut, namun ia menyoroti rekor pertahanan timnya—hanya kebobolan satu gol dalam lima pertandingan—sebagai alasan untuk tetap mempertahankan susunan pemain inti yang konsisten.
"Para pemain yang tidak diturunkan tidak terlalu senang," kata Guardiola. "Karena, Anda tahu, dalam beberapa pertandingan terakhir kami memiliki jeda yang panjang. Saya jarang melakukan rotasi. Dalam lima atau enam pertandingan terakhir, kami hanya kebobolan satu gol.
"Sekarang saya harus memikirkannya karena hari ini para pemain di hari kedua [setelah Burnley], selalu lelah dan kami sedikit kelelahan. Beberapa fisioterapis memberi tahu saya untuk berhati-hati terhadap pemain ini, pemain itu, mengingat riwayat cedera dan potensi cedera. Jika satu pemain cedera saat ini, semuanya berakhir. Dan sekarang saya ingin para pemain tersedia untuk Everton hingga akhir."
- AFP
Pertandingan sengit di Wembley melawan Saints
City akan menghadapi Southampton yang telah membuktikan diri sebagai tim pembunuh raksasa musim ini, setelah menyingkirkan Arsenal di babak sebelumnya. Guardiola menyadari bahwa sedikit saja kehilangan konsentrasi, yang dipicu oleh kelelahan, dapat membuat harapan mereka meraih gelar ganda di kompetisi domestik sirna di tangan tim dari Championship. Dengan Rodri yang sudah dipastikan absen akibat cedera pangkal paha, Guardiola dihadapkan pada dilema pemilihan pemain: tetap mengandalkan pemain inti yang kelelahan atau mempercayai para pemain cadangan yang sedang frustrasi. Hasil pertandingan hari ini di Wembley akan menentukan apakah perburuan City untuk meraih banyak trofi tetap berjalan sesuai rencana atau apakah beban fisik akhirnya mulai membebani para Cityzens.