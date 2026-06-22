'Sungguh spektakuler' - Lionel Messi menyoroti rekor pencetak gol terbanyak Piala Dunia dan menjelaskan mengapa kegagalan mengeksekusi penalti mungkin justru membantu Argentina meraih kemenangan atas Austria

Kapten Argentina itu kembali menampilkan penampilan legendaris di Piala Dunia 2026, mencetak dua gol yang membuatnya melampaui rekor lama milik Miroslav Klose. Setelah awal pertandingan yang menegangkan, Messi akhirnya memecah kebuntuan dan kemudian menambah gol kedua di detik-detik terakhir untuk menempatkan dirinya di kelas tersendiri sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

Menyikapi pencapaian tersebut serta keberhasilan timnya melaju ke babak gugur, Messi mengklaim dua gol yang memang pantas ia dapatkan di detik-detik terakhir untuk mengakhiri penampilan individu bersejarahnya.

"Sejujurnya, saya sangat senang dengan kemenangan ini di atas segalanya," kata pemain berusia 38 tahun itu kepada para wartawan. "Ini adalah kemenangan yang sangat penting, sangat sulit, dan diraih dengan perjuangan keras. Kemenangan ini memberi kami ketenangan pikiran menjelang apa yang akan datang. Ini adalah Piala Dunia; semua pertandingan sangat seimbang dan sangat intens."