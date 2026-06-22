AFP
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'Sungguh spektakuler' - Lionel Messi menyoroti rekor pencetak gol terbanyak Piala Dunia dan menjelaskan mengapa kegagalan mengeksekusi penalti mungkin justru membantu Argentina meraih kemenangan atas Austria
Malam yang memecahkan rekor di Dallas
Kapten Argentina itu kembali menampilkan penampilan legendaris di Piala Dunia 2026, mencetak dua gol yang membuatnya melampaui rekor lama milik Miroslav Klose. Setelah awal pertandingan yang menegangkan, Messi akhirnya memecah kebuntuan dan kemudian menambah gol kedua di detik-detik terakhir untuk menempatkan dirinya di kelas tersendiri sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.
Menyikapi pencapaian tersebut serta keberhasilan timnya melaju ke babak gugur, Messi mengklaim dua gol yang memang pantas ia dapatkan di detik-detik terakhir untuk mengakhiri penampilan individu bersejarahnya.
"Sejujurnya, saya sangat senang dengan kemenangan ini di atas segalanya," kata pemain berusia 38 tahun itu kepada para wartawan. "Ini adalah kemenangan yang sangat penting, sangat sulit, dan diraih dengan perjuangan keras. Kemenangan ini memberi kami ketenangan pikiran menjelang apa yang akan datang. Ini adalah Piala Dunia; semua pertandingan sangat seimbang dan sangat intens."
- GOAL
Sisi positif dari kegagalan mengeksekusi penalti
Terlepas dari nilai historis kedua golnya, malam itu sebenarnya bisa saja lebih produktif bagi sang pemain bernomor punggung 10. Messi sempat meleset saat mengeksekusi penalti di babak pertama akibat pendekatan yang kurang mulus, namun penyerang veteran itu berpendapat bahwa kegagalan tersebut justru mungkin menguntungkan Argentina dengan menjaga intensitas pertandingan tetap tinggi hingga peluit akhir dibunyikan.
"Sebenarnya, cara kejadiannya sungguh spektakuler," aku Messi saat membahas rekor tersebut. "Hari ini saya mendapat tendangan penalti yang bisa saja menambah skor, tetapi jika saya mencetak gol dari tendangan penalti itu, mungkin saya juga tidak akan mencetak dua gol lainnya. Kita tidak pernah tahu, tapi saya senang dengan hasilnya, partisipasi, dan kerja sama tim."
Persiapan untuk babak gugur
Dengan mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pembuka di Grup J, sang juara bertahan telah memastikan langkah mereka ke babak 32 besar. Messi menekankan bahwa meskipun tim selalu mengincar kesempurnaan, adanya pertandingan terakhir di fase grup yang sudah tak berpengaruh ini akan memberi skuad asuhan Lionel Scaloni waktu istirahat yang sangat dibutuhkan di tengah jadwal turnamen yang melelahkan.
"Mendapatkan dua kemenangan memang sudah ada dalam rencana kami," jelas Messi. "Ini tidak akan mudah karena kedua pertandingan tersebut sangat seimbang dan tidak ada tim yang mau mengalah begitu saja. Memang benar mereka tidak menyulitkan kami, tapi itu adalah pertandingan yang sangat sulit; kami harus bermain sangat cepat dan kadang-kadang kami melakukannya. Yang terpenting adalah lolos ke babak selanjutnya. Kami adalah Argentina dan kami akan menghadapi pertandingan melawan lawan mana pun."
- AFP
Messi mengincar kesuksesan baru di Piala Dunia
Saat Messi mengejar gelar juara dunia kedua berturut-turut dalam penampilannya yang keenam di Piala Dunia, ia menyoroti suasana istimewa yang menyelimuti kamp tim. Ikatan antara para pemain dan para pendukung Albiceleste yang turut serta dalam tur ini tetap menjadi kekuatan pendorong saat mereka berusaha menapaki perjalanan panjang menuju final.
"Ketika kelompok ini berkumpul, mereka menikmati kebersamaan, aktivitas sehari-hari, melihat orang-orang seperti ini, dan memberikan kebahagiaan semacam ini kepada mereka," kata sang kapten. "Alhamdulillah, kami sudah bisa memberikan beberapa momen bahagia kepada mereka dan kami akan berusaha melanjutkan dinamika ini, keharmonisan dengan para pendukung. Seperti yang baru saja saya katakan, ini langkah demi langkah. Perjalanannya panjang, sulit, dan kami mempersiapkan diri seperti saat mempersiapkan setiap pertandingan. Saya menjalani ini dengan cara yang sama seperti yang selalu saya lakukan, saya menikmati bermain dan bersenang-senang di lapangan.”