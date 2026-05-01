Goal.com
Live
Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

"Sungguh senang bisa bermain untuknya": Legenda penyerang itu ingin sekali mencetak gol untuk Jürgen Klopp

Premier League
Manchester United
Liverpool
J. Klopp
W. Rooney
M. Salah
V. van Dijk

Legenda penyerang Inggris, Wayne Rooney, mengaku ingin sekali bermain di bawah asuhan Jürgen Klopp selama kariernya. Hal itu diungkapkan oleh mantan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris tersebut dalam acara "Wayne Rooney Show" di BBC.

Rooney, yang selama kariernya di Liga Premier pernah memburu gol untuk rival abadi Liverpool, FC Everton, dan Manchester United, mengatakan tentang pelatih The Reds yang telah lama sukses itu: "Klopp adalah satu-satunya pelatih Liverpool yang membuat saya berpikir bahwa saya akan sangat senang bermain di bawah asuhannya. Tentu saja bukan untuk Liverpool."

  • Rooney kemudian membandingkan Arne Slot, pengganti Klopp. Slot menggantikan pelatih asal Jerman itu pada musim panas 2024, langsung membawa LFC meraih gelar juara Liga Premier, namun kini mendapat kritikan tajam—bahkan sangat keras—karena performa tim yang buruk di musim keduanya. "Saya pernah mengatakan bahwa Arne Slot tidak memiliki aura seperti yang dimiliki Klopp," kata Rooney: "Apa yang dibawa Klopp, bahkan saat dia berjalan-jalan di restoran dengan sebotol bir, itulah yang disukai orang-orang di Liverpool."

    Mantan pelatih BVB, Klopp, bekerja selama sembilan tahun sebagai pelatih Liverpool dan selama itu ia memenangkan, antara lain, gelar juara Inggris dan Liga Champions. Setelah mengundurkan diri secara sukarela dari Mersey dan menjalani istirahat yang cukup lama, pria berusia 58 tahun itu kini bekerja sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull.

    • Iklan
    Rooney melihat penurunan performa pada van Dijk dan Salah

    Sementara itu, Rooney menganalisis musim Liverpool yang naik-turun dan sekali lagi mengaitkannya dengan performa dua bintang utama mereka, Virgil van Dijk (34) dan Mohamed Salah (33). "Hal tersulit bagi seorang pemain adalah menyadari bahwa kamu tidak lagi berada di level yang pernah kamu miliki," jelas pria yang kini berusia 40 tahun itu. Hal serupa juga terjadi padanya pada 2016, saat United mendatangkan Zlatan Ibrahimovic: "Saya tidak lagi bermain, tapi saya masih ingin bermain, jadi saya pindah. Saya menerimanya."

    Seperti Rooney, yang saat itu kembali ke Everton, Salah juga akan meninggalkan Liverpool pada musim panas nanti. Sebaliknya, kapten van Dijk tampaknya akan tetap bertahan. Pendapat Rooney: "Saya sudah mengatakan ini sejak awal musim: Usia menggerogoti kita semua dan pada suatu saat kaki Anda tidak lagi mendukung. Saya rasa hal itu terjadi pada Salah dan van Dijk juga tidak lagi seperti dulu. Namun, mereka adalah pemimpin di ruang ganti. Hal itu membuat pemain lain sulit untuk menjadi pemimpin."

    Namun, Rooney tidak yakin bahwa van Dijk (kontrak hingga 2027) akan pergi setelah musim ini. Namun: "Kita sering melihat pemain yang bertahan terlalu lama."

  • Wayne Rooney Manchester United 2008 Champions LeagueGetty Images

    Perjalanan Karier Wayne Rooney sebagai Pemain Profesional

    PeriodeKlubPenampilanGolAssistGelar
    2002 - 2004FC Everton701750
    2004 - 2017Manchester United55925314318
    2017 - 2018FC Everton401130
    2018 - 2020D.C. United5225140
    2020 - 2021Derby County35730
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV