Rooney, yang selama kariernya di Liga Premier pernah memburu gol untuk rival abadi Liverpool, FC Everton, dan Manchester United, mengatakan tentang pelatih The Reds yang telah lama sukses itu: "Klopp adalah satu-satunya pelatih Liverpool yang membuat saya berpikir bahwa saya akan sangat senang bermain di bawah asuhannya. Tentu saja bukan untuk Liverpool."
Diterjemahkan oleh
"Sungguh senang bisa bermain untuknya": Legenda penyerang itu ingin sekali mencetak gol untuk Jürgen Klopp
Rooney kemudian membandingkan Arne Slot, pengganti Klopp. Slot menggantikan pelatih asal Jerman itu pada musim panas 2024, langsung membawa LFC meraih gelar juara Liga Premier, namun kini mendapat kritikan tajam—bahkan sangat keras—karena performa tim yang buruk di musim keduanya. "Saya pernah mengatakan bahwa Arne Slot tidak memiliki aura seperti yang dimiliki Klopp," kata Rooney: "Apa yang dibawa Klopp, bahkan saat dia berjalan-jalan di restoran dengan sebotol bir, itulah yang disukai orang-orang di Liverpool."
Mantan pelatih BVB, Klopp, bekerja selama sembilan tahun sebagai pelatih Liverpool dan selama itu ia memenangkan, antara lain, gelar juara Inggris dan Liga Champions. Setelah mengundurkan diri secara sukarela dari Mersey dan menjalani istirahat yang cukup lama, pria berusia 58 tahun itu kini bekerja sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull.
- Getty Images Sport
Rooney melihat penurunan performa pada van Dijk dan Salah
Sementara itu, Rooney menganalisis musim Liverpool yang naik-turun dan sekali lagi mengaitkannya dengan performa dua bintang utama mereka, Virgil van Dijk (34) dan Mohamed Salah (33). "Hal tersulit bagi seorang pemain adalah menyadari bahwa kamu tidak lagi berada di level yang pernah kamu miliki," jelas pria yang kini berusia 40 tahun itu. Hal serupa juga terjadi padanya pada 2016, saat United mendatangkan Zlatan Ibrahimovic: "Saya tidak lagi bermain, tapi saya masih ingin bermain, jadi saya pindah. Saya menerimanya."
Seperti Rooney, yang saat itu kembali ke Everton, Salah juga akan meninggalkan Liverpool pada musim panas nanti. Sebaliknya, kapten van Dijk tampaknya akan tetap bertahan. Pendapat Rooney: "Saya sudah mengatakan ini sejak awal musim: Usia menggerogoti kita semua dan pada suatu saat kaki Anda tidak lagi mendukung. Saya rasa hal itu terjadi pada Salah dan van Dijk juga tidak lagi seperti dulu. Namun, mereka adalah pemimpin di ruang ganti. Hal itu membuat pemain lain sulit untuk menjadi pemimpin."
Namun, Rooney tidak yakin bahwa van Dijk (kontrak hingga 2027) akan pergi setelah musim ini. Namun: "Kita sering melihat pemain yang bertahan terlalu lama."
- Getty Images
Perjalanan Karier Wayne Rooney sebagai Pemain Profesional
Periode Klub Penampilan Gol Assist Gelar 2002 - 2004 FC Everton 70 17 5 0 2004 - 2017 Manchester United 559 253 143 18 2017 - 2018 FC Everton 40 11 3 0 2018 - 2020 D.C. United 52 25 14 0 2020 - 2021 Derby County 35 7 3 0