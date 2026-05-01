"Sungguh senang bisa bermain untuknya": Legenda penyerang itu ingin sekali mencetak gol untuk Jürgen Klopp

Sementara itu, Rooney menganalisis musim Liverpool yang naik-turun dan sekali lagi mengaitkannya dengan performa dua bintang utama mereka, Virgil van Dijk (34) dan Mohamed Salah (33). "Hal tersulit bagi seorang pemain adalah menyadari bahwa kamu tidak lagi berada di level yang pernah kamu miliki," jelas pria yang kini berusia 40 tahun itu. Hal serupa juga terjadi padanya pada 2016, saat United mendatangkan Zlatan Ibrahimovic: "Saya tidak lagi bermain, tapi saya masih ingin bermain, jadi saya pindah. Saya menerimanya."

Seperti Rooney, yang saat itu kembali ke Everton, Salah juga akan meninggalkan Liverpool pada musim panas nanti. Sebaliknya, kapten van Dijk tampaknya akan tetap bertahan. Pendapat Rooney: "Saya sudah mengatakan ini sejak awal musim: Usia menggerogoti kita semua dan pada suatu saat kaki Anda tidak lagi mendukung. Saya rasa hal itu terjadi pada Salah dan van Dijk juga tidak lagi seperti dulu. Namun, mereka adalah pemimpin di ruang ganti. Hal itu membuat pemain lain sulit untuk menjadi pemimpin."

Namun, Rooney tidak yakin bahwa van Dijk (kontrak hingga 2027) akan pergi setelah musim ini. Namun: "Kita sering melihat pemain yang bertahan terlalu lama."