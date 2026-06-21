AFP
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‘Sungguh pesepakbola yang sempurna’ - Lionel Messi membuat Frenkie de Jong terpesona saat bintang Barcelona saat ini mengenang pengalaman ‘istimewa’ bermain bersama sang GOAT
Semangat yang tak pernah padam terhadap permainan ini
Dalam wawancara dengan media Belanda NOS usai kemenangan Belanda atas Swedia di Piala Dunia, De Jong mengenang perjalanannya. Tim nasional saat ini memuncaki Grup F dengan empat poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang dan mengalahkan Swedia 5-1.
Meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar, gelandang ini menegaskan bahwa gairahnya yang mendalam tetap tak berubah. “Ini tetap hobi saya, meskipun ini adalah pekerjaan saya,” jelasnya. “Saya sangat menikmati bermain sepak bola dan bisa benar-benar tenggelam di dalamnya, serta merasakan kesenangan yang luar biasa. Tentu saja, taruhannya jauh lebih besar dibandingkan sekadar bermain sepak bola bersama teman-teman di lapangan bermain. Namun, perasaan saat mulai bermain sepak bola tetap hampir sama.”
- Getty Images Sport
Kekaguman terhadap seorang ikon Argentina
Pembicaraan pun secara alami beralih ke kekagumannya yang luar biasa terhadap Messi. Kapten timnas Argentina itu baru-baru ini menampilkan permainan kelas dunia di Piala Dunia, dengan mencetak hat-trick sensasional saat mengalahkan Aljazair 3-0.
Tumbuh besar sambil menyaksikan dominasi Barcelona, De Jong akhirnya mengakui bahwa bisa bermain bersama pemain Argentina itu di Camp Nou terasa seperti mimpi. Ia berkata: "Bagi saya, Messi adalah pesepakbola yang sempurna. Tentu saja dia pemain yang sangat berbeda dari saya, tapi saya selalu lebih sering menonton permainannya daripada pemain lain. Saya selalu menonton banyak pertandingan Barcelona di bawah kepemimpinan Guardiola. Saya rasa itulah sepak bola yang paling saya nikmati dibandingkan yang lain. Ada beberapa pemain dari masa itu yang saya ikuti dan kagumi sebagai penggemar, dan yang kemudian bisa saya temui di lapangan. Jadi bagi saya, ini benar-benar sesuatu yang istimewa."
Mengejar kejayaan internasional
Setelah kembali memusatkan perhatian pada tugas-tugas internasional, De Jong membahas ambisi utamanya untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar juara dunia mereka setelah menjuarai edisi 2022 di Qatar, Belanda pun sama-sama bertekad untuk bersaing memperebutkan gelar tertinggi tersebut.
Dengan keyakinan yang kuat pada kemampuan timnya, De Jong menyatakan: "Saya rasa semua orang memimpikan hal itu, termasuk saya. Jadi ya, saya sudah beberapa kali membayangkan mimpi ini di depan mata. Turnamen final bersama tim nasional, terutama Piala Dunia, adalah hal yang paling menonjol bagi seorang pemain sepak bola. Tujuannya sederhana: memenangkannya, dan itulah alasan kita ikut serta. Saya juga yakin kami memiliki tim yang seharusnya menjadikan hal ini sebagai tujuannya."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi para bintang internasional ini?
Belanda kini akan bersiap menghadapi Tunisia dalam laga terakhir fase grup, dengan harapan bisa mengamankan posisi teratas di Grup F dan melanjutkan perjalanan impresif mereka. Sementara itu, Messi dan Argentina akan berhadapan dengan Austria dan kemudian Yordania, dengan tujuan mempertahankan performa dominan mereka di Grup J.