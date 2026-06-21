Dalam wawancara dengan media Belanda NOS usai kemenangan Belanda atas Swedia di Piala Dunia, De Jong mengenang perjalanannya. Tim nasional saat ini memuncaki Grup F dengan empat poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang dan mengalahkan Swedia 5-1.

Meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar, gelandang ini menegaskan bahwa gairahnya yang mendalam tetap tak berubah. “Ini tetap hobi saya, meskipun ini adalah pekerjaan saya,” jelasnya. “Saya sangat menikmati bermain sepak bola dan bisa benar-benar tenggelam di dalamnya, serta merasakan kesenangan yang luar biasa. Tentu saja, taruhannya jauh lebih besar dibandingkan sekadar bermain sepak bola bersama teman-teman di lapangan bermain. Namun, perasaan saat mulai bermain sepak bola tetap hampir sama.”