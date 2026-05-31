Setelah bek tengah Arsenal, Gabriel, gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu pada Sabtu malam di Budapest dan rekan-rekan setim Marquinhos langsung merayakan kemenangan mereka di Liga Champions, pemain asal Brasil itu masih terdiam sejenak.
"Sungguh patut dihormati": Momen paling mengharukan di final Liga Champions terjadi di luar sorak-sorai meriah para pendukung PSG
Di tengah kebahagiaan berhasil mempertahankan gelar, Marquinhos langsung teringat pada Gabriel. Pemain berusia 28 tahun itu tentu saja hancur hati setelah tendangan penalti yang gagal secara tragis, dan rekan setimnya di tim nasional Brasil itu mendatangi sang bek untuk menghiburnya, bahkan sebelum rekan-rekan setim Gabriel sendiri tiba.
Selama beberapa detik, Marquinhos memeluk Gabriel, memberikan kata-kata penyemangat, dan terlihat betapa ia turut merasakan apa yang dialami rekan senegaranya itu. Baru setelah beberapa pemain Arsenal datang untuk menemani rekan setim mereka, Marquinhos pun beranjak untuk merayakan kemenangan dramatis di final Liga Champions tersebut.
Kapten Arsenal, Ödegaard, memuji Marquinhos: "Seorang pria sejati"
"Dia benar-benar seorang gentleman. Dia mungkin pemain paling berpengalaman di lapangan dan sudah mengalami momen-momen seperti ini dari kedua sisi. Saya sangat menghormatinya atas sikapnya itu serta atas siapa dirinya sebagai manusia dan pemain," puji rekan setimnya, kapten Arsenal Martin Ödegaard, kepada Marquinhos setelah pertandingan.
Mungkin Marquinhos juga memberi pesan kepada Gabriel dalam adegan emosional itu bahwa dia harus segera bangkit kembali meskipun malam ini berakhir tragis, karena seperti yang diketahui, masih ada tugas besar yang menanti musim panas ini. Bagaimanapun, Marquinhos dan Gabriel diperkirakan akan menjadi duet bek tengah Brasil di Piala Dunia yang dimulai pada 11 Juni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tim Selecao yang dilatih Carlo Ancelotti sangat ingin mempersembahkan gelar Piala Dunia keenam bagi sesama warga negaranya, namun Brasil tidak termasuk di antara favorit utama.
Pada pertandingan pembuka fase grup, Marquinhos, Gabriel, dan kawan-kawan akan menghadapi Maroko pada 12 Juni, sementara lawan lain di grup ini adalah Skotlandia dan Haiti.
Final Liga Champions: Kai Havertz mencatat sejarah, Gabriel menjadi tokoh tragis
Bagi Arsenal asuhan Gabriel, final Liga Champions pada Sabtu lalu dimulai dengan sangat baik. Kai Havertz membawa tim Inggris itu unggul pada menit ke-6 dan mencatatkan sejarah Liga Champions dengan golnya, karena bintang DFB ini adalah orang Jerman pertama yang mencetak gol di dua final Liga Champions sejak kompetisi ini diperkenalkan dengan nama saat ini pada tahun 1992. Pada tahun 2021, Havertz mencetak gol kemenangan 1-0 untuk Chelsea FC melawan Manchester City.
Namun, kali ini gol Havertz tidak menjadi satu-satunya gol pada malam itu. Ousmane Dembele berhasil menyamakan kedudukan untuk PSG melalui tendangan penalti pada menit ke-65, dan karena skor tetap 1-1 baik setelah 90 maupun 120 menit, akhirnya adu penalti harus menentukan nasib kedua tim.
Eberechi Eze dari Arsenal menjadi yang pertama gagal mencetak gol, namun setelah itu bek kiri PSG Nuno Mendes juga gagal dan Declan Rice berhasil mencetak gol, sehingga skor kembali imbang setelah masing-masing tiga tendangan penalti. Gabriel akhirnya menjadi penendang terakhir dari lima penendang pertama kedua tim dan harus mencetak gol untuk mempertahankan peluang Arsenal meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Namun, pemain timnas Brasil itu melepaskan tendangannya melambung di atas gawang, sehingga Paris kembali dinobatkan sebagai juara Eropa, seperti tahun lalu.
Bersama Marquinhos dan Gabriel: Pertandingan fase grup Brasil di Piala Dunia 2026
Kick-off (waktu Jerman)
Pertandingan
Sabtu, 13 Juni, pukul 00.00
Brasil vs. Maroko
Sabtu, 20 Juni, pukul 02.30
Brasil vs. Haiti
Rabu, 24 Juni, pukul 00.00
Brasil vs. Skotlandia