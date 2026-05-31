"Sungguh patut dihormati": Momen paling mengharukan di final Liga Champions terjadi di luar sorak-sorai meriah para pendukung PSG

"Dia benar-benar seorang gentleman. Dia mungkin pemain paling berpengalaman di lapangan dan sudah mengalami momen-momen seperti ini dari kedua sisi. Saya sangat menghormatinya atas sikapnya itu serta atas siapa dirinya sebagai manusia dan pemain," puji rekan setimnya, kapten Arsenal Martin Ödegaard, kepada Marquinhos setelah pertandingan.

Mungkin Marquinhos juga memberi pesan kepada Gabriel dalam adegan emosional itu bahwa dia harus segera bangkit kembali meskipun malam ini berakhir tragis, karena seperti yang diketahui, masih ada tugas besar yang menanti musim panas ini. Bagaimanapun, Marquinhos dan Gabriel diperkirakan akan menjadi duet bek tengah Brasil di Piala Dunia yang dimulai pada 11 Juni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tim Selecao yang dilatih Carlo Ancelotti sangat ingin mempersembahkan gelar Piala Dunia keenam bagi sesama warga negaranya, namun Brasil tidak termasuk di antara favorit utama.

Pada pertandingan pembuka fase grup, Marquinhos, Gabriel, dan kawan-kawan akan menghadapi Maroko pada 12 Juni, sementara lawan lain di grup ini adalah Skotlandia dan Haiti.