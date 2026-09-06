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'Sungguh menyenangkan untuk disaksikan' - Mikel Arteta puji penampilan Arsenal dalam kemenangan comeback yang mendebarkan atas Chelsea
Arteta merefleksikan comeback derby yang luar biasa
Manajer Arsenal Arteta penuh pujian terhadap ketangguhan timnya setelah mereka bangkit dari awal yang buruk untuk mengalahkan Chelsea 2-1 pada Minggu. Arsenal tertinggal dalam dua menit pertama di Emirates Stadium, tetapi gol dari Kai Havertz dan Martin Odegaard memastikan tim London utara itu melanjutkan tren kemenangan mereka. Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir, Arteta mengakui timnya menunjukkan karakter luar biasa untuk membalikkan keadaan di bawah tekanan.
"Itu bukan awal yang tepat tetapi kami tentu bereaksi dengan cara yang luar biasa," jelas Arteta. "Saya menikmati cara kami bersaing; kami mengambil risiko, itu menyenangkan untuk ditonton dan merupakan pertandingan yang luar biasa. Mereka memiliki pelatih hebat yang bisa menyiapkan mereka dalam kondisi yang sangat baik. Dengan kualitas yang Anda miliki, Anda merasa mereka bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan kapan saja. Kami membatasi mereka dengan baik. Secara keseluruhan, itu adalah penampilan yang luar biasa dari tim kami."
- Getty Images Sport
Odegaard mendapat pujian khusus dari manajer
Kapten Odegaard sekali lagi menjadi pembeda, mencetak gol penentu pada awal babak kedua untuk memastikan tiga poin penuh. Arteta cepat menyoroti pengaruh pemain Norwegia itu pada skuad, dengan mencatat bagaimana stabilitasnya di luar lapangan diterjemahkan menjadi penampilan kelas dunia di atas lapangan. Faktanya, Odegaard sudah mencetak dua gol hanya dalam tiga penampilan di Premier League musim ini, menggandakan seluruh total gol liganya dari musim lalu, ketika ia hanya mampu mencetak satu gol dalam 24 pertandingan. Awal kampanye yang luar biasa dari Odegaard ini membuktikan mengapa ia tetap menjadi sosok sentral dalam upaya Arsenal meraih trofi lebih lanjut.
"Saya pikir dia menikmati permainannya. Kehidupan pribadinya stabil, dia tersedia, dia berlatih, dia punya rutinitas dan jika dia cerdas, dia bisa mendapatkan banyak manfaat dari para pemain di sekelilingnya," kata Arteta saat membahas dampak kaptennya. "Saya pikir dia luar biasa hari ini."
Arsenal mempertahankan awal sempurna mereka di Premier League
Meskipun Arsenal kebobolan dalam dua menit pertama pertandingan Premier League untuk pertama kalinya sejak Agustus 2023 saat menghadapi Fulham, menurut Opta, mereka dengan cepat kembali tenang untuk mengamankan tiga poin penuh. Kemenangan 2-1 atas Chelsea berarti tim asuhan Arteta meraih sembilan poin dari tiga laga pembuka mereka, dengan gol cepat itu tetap menjadi satu-satunya gol yang mereka kebobolan sejauh musim ini.
"Kami sangat senang dan kami harus terus menaikkan standar serta berusaha berkembang setiap saat karena masih ada banyak ruang untuk melakukannya," tambah Arteta. "Kami perlu menikmati kemenangan ini karena hari ini merupakan kemenangan besar."
- Getty Images Sport
Napoli dan Sunderland menanti dalam jadwal padat
Tanpa banyak waktu untuk menikmati kemenangan derby mereka, Arsenal yang tengah melesat kini mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa saat bertandang menghadapi Napoli di Liga Champions UEFA pada hari Rabu. Tim asuhan Arteta kemudian akan kembali ke kompetisi domestik dengan lawatan untuk menghadapi Sunderland pada Sabtu sore.
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