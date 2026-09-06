Manajer Arsenal Arteta penuh pujian terhadap ketangguhan timnya setelah mereka bangkit dari awal yang buruk untuk mengalahkan Chelsea 2-1 pada Minggu. Arsenal tertinggal dalam dua menit pertama di Emirates Stadium, tetapi gol dari Kai Havertz dan Martin Odegaard memastikan tim London utara itu melanjutkan tren kemenangan mereka. Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir, Arteta mengakui timnya menunjukkan karakter luar biasa untuk membalikkan keadaan di bawah tekanan.

"Itu bukan awal yang tepat tetapi kami tentu bereaksi dengan cara yang luar biasa," jelas Arteta. "Saya menikmati cara kami bersaing; kami mengambil risiko, itu menyenangkan untuk ditonton dan merupakan pertandingan yang luar biasa. Mereka memiliki pelatih hebat yang bisa menyiapkan mereka dalam kondisi yang sangat baik. Dengan kualitas yang Anda miliki, Anda merasa mereka bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan kapan saja. Kami membatasi mereka dengan baik. Secara keseluruhan, itu adalah penampilan yang luar biasa dari tim kami."