Sungguh menyedihkan jika harus mati sebagai seorang pengecut... Ketakutan Tawhil membuat Hossam Hassan dibebaskan dari tuduhan

Jika kematian memang tak terhindarkan, maka sungguh merupakan kelemahan jika mati sebagai seorang pengecut. Bait puisi ini bukan sekadar kata-kata bijak yang abadi, melainkan tampak seperti judul yang paling tepat untuk dua pertandingan yang berakhir dengan hasil serupa melawan Argentina di Piala Dunia 2026, namun menceritakan dua kisah yang sama sekali berbeda.

Dalam salah satu kisah tersebut, Thomas Tuchel, pelatih Inggris, memilih untuk bersembunyi di balik rasa takut pada pertandingan semifinal. Ia mundur ke pertahanan setelah mencetak gol di awal babak kedua, menyerahkan penguasaan bola dan inisiatif kepada lawannya, dengan keyakinan bahwa kehati-hatian mungkin menjadi jalan keselamatan. Namun, akhir yang menanti sangat pahit; pertahanannya tak mampu menyelamatkannya dari kekalahan, dan ia pun tak luput dari kritik.

Sedangkan dalam kisah lainnya, Hossam Hassan, pelatih Mesir, memasuki pertandingan babak 16 besar dengan menyadari besarnya perbedaan level dengan juara dunia, namun ia menolak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk menyerah. Tim nasional Mesir bermain dengan karakter yang berani, dan terus mengincar gawang Argentina setiap kali ada kesempatan, hingga akhirnya kalah dengan skor 3-2, namun ia berhasil meraih rasa hormat para penggemar dan pujian dari semua yang menyaksikan pertandingan tersebut.

Di sinilah perbedaan sejati antara kedua aliran tersebut terwujud. Kekalahan tidak selalu berarti kegagalan; justru dapat menjadi bukti keberanian ketika bertarung hingga akhir, sementara kekalahan menjadi lebih pahit ketika terjadi setelah menyerah terlalu dini. Antara Tuchel dan Hossam Hassan, hasilnya memang sama, namun caranya lah yang membuat perbedaan besar.