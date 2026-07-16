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Sungguh menyedihkan jika harus mati sebagai seorang pengecut... Ketakutan Tawhil membuat Hossam Hassan dibebaskan dari tuduhan

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
Argentina vs Egypt
Egypt
T. Tuchel
H. Hassan
FEATURES
Analysis
Inggris
Argentina
AS
Mesir
Jerman

Kekalahan itu hanya satu... tapi caramu bertandinglah yang menentukan bagaimana semua orang akan mengingatmu setelah peluit akhir dibunyikan

Jika kematian memang tak terhindarkan, maka sungguh merupakan kelemahan jika mati sebagai seorang pengecut. Bait puisi ini bukan sekadar kata-kata bijak yang abadi, melainkan tampak seperti judul yang paling tepat untuk dua pertandingan yang berakhir dengan hasil serupa melawan Argentina di Piala Dunia 2026, namun menceritakan dua kisah yang sama sekali berbeda.

Dalam salah satu kisah tersebut, Thomas Tuchel, pelatih Inggris, memilih untuk bersembunyi di balik rasa takut pada pertandingan semifinal. Ia mundur ke pertahanan setelah mencetak gol di awal babak kedua, menyerahkan penguasaan bola dan inisiatif kepada lawannya, dengan keyakinan bahwa kehati-hatian mungkin menjadi jalan keselamatan. Namun, akhir yang menanti sangat pahit; pertahanannya tak mampu menyelamatkannya dari kekalahan, dan ia pun tak luput dari kritik.

Sedangkan dalam kisah lainnya, Hossam Hassan, pelatih Mesir, memasuki pertandingan babak 16 besar dengan menyadari besarnya perbedaan level dengan juara dunia, namun ia menolak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk menyerah. Tim nasional Mesir bermain dengan karakter yang berani, dan terus mengincar gawang Argentina setiap kali ada kesempatan, hingga akhirnya kalah dengan skor 3-2, namun ia berhasil meraih rasa hormat para penggemar dan pujian dari semua yang menyaksikan pertandingan tersebut.

Di sinilah perbedaan sejati antara kedua aliran tersebut terwujud. Kekalahan tidak selalu berarti kegagalan; justru dapat menjadi bukti keberanian ketika bertarung hingga akhir, sementara kekalahan menjadi lebih pahit ketika terjadi setelah menyerah terlalu dini. Antara Tuchel dan Hossam Hassan, hasilnya memang sama, namun caranya lah yang membuat perbedaan besar.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ketakutan Tuchel Menghancurkan Impian Inggris

    Pertandingan antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia kemarin, Rabu, berlangsung seru baik dari segi jalannya pertandingan maupun hasil akhirnya. Sebagian besar jalannya babak pertama diwarnai oleh pertarungan fisik dan benturan-benturan keras, sementara tidak ada satu pun tim yang benar-benar menguasai permainan, dan tampaknya tiket ke final akan ditentukan oleh selisih yang sangat tipis.

    Namun, saat babak kedua dimulai, situasi berubah total. Tim Inggris tampil lebih berani dan bersemangat, serta berhasil memaksakan ritme permainannya. Mereka juga meningkatkan tekanan terhadap pertahanan Argentina hingga akhirnya membuahkan gol pembuka yang dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55.

    Gol tersebut seharusnya memberi Inggris kepercayaan diri untuk terus menekan atau setidaknya memanfaatkan ruang-ruang yang akan ditinggalkan Argentina dalam upaya mencari gol penyama kedudukan, namun Thomas Tuchel mengambil keputusan yang mengubah arah pertandingan sepenuhnya, ketika ia memutuskan untuk mundur sepenuhnya ke sekitar kotak penalti meskipun masih tersisa lebih dari setengah jam hingga peluit akhir.

    Pelatih asal Jerman itu tidak hanya mundur, tetapi juga menutup semua peluang serangan, sehingga tidak mencoba memanfaatkan serangan balik maupun kecepatan yang dimiliki para pemainnya. Sebaliknya, ia memperkuat barisan pertahanannya dengan memasukkan Ezri Konsa, Dan Burn, dan Niko O’Reilly, seolah-olah pertandingan telah memasuki menit-menit terakhir meskipun waktu masih panjang.

    Penarikan diri ini memberi Argentina apa yang mereka cari. Penguasaan bola penuh, tekanan terus-menerus, dan serangan demi serangan ke gawang Inggris, hingga Lionel Messi, dengan kejeniusannya yang biasa, menciptakan dua gol balasan melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez, sehingga juara dunia itu membalikkan skor di menit-menit krusial.

    Baru saat itulah Tuchel menyadari bahwa segalanya sudah lepas dari kendalinya; ia pun memasukkan Ivan Toney dan Marcus Rashford dalam upaya terlambat untuk menyelamatkan situasi, namun pertandingan itu sudah benar-benar lepas dari genggamannya.

    Inggris kalah, dan impian para penggemar untuk merebut kembali gelar Piala Dunia yang telah hilang sejak tahun 1966 pun sirna, setelah tim nasional ini harus membayar mahal akibat ketakutan pelatihnya lebih dari apa pun.

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  • Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images

    Keberanian Husam Hassan

    Sebaliknya, Hossam Hassan memasuki pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar dengan mentalitas yang berbeda; ia tidak meminta para pemainnya untuk hanya bertahan di depan kotak penalti sepanjang pertandingan, dan tidak membiarkan juara dunia itu menguasai bola tanpa perlawanan, melainkan menjaga keseimbangan antara pertahanan yang kokoh dan serangan yang berani.

    Timnas Mesir mengandalkan serangan balik yang cepat dengan sempurna, sehingga berhasil mencetak gol pembuka dan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan di tengah keterkejutan semua orang. Strategi tersebut tidak berubah setelah jeda, karena para Firaun terus mengancam gawang Argentina setiap kali ada peluang.

    Di awal babak kedua, Mesir berhasil mencetak gol kedua melalui serangan balik yang luar biasa, namun gol tersebut dianulir oleh teknologi video. Meskipun kecewa, tim nasional Mesir tidak mundur ke belakang, melainkan mencoba lagi, hingga akhirnya mencetak gol lagi dan membuat skor menjadi 2-0 atas sang juara bertahan.

    Meskipun unggul dengan nyaman, tim Mesir tidak berubah menjadi tim yang hanya bertahan di dalam kotak penalti; mereka terus berusaha menguasai bola dan membangun serangan. Bahkan, tim Mesir nyaris memberikan pukulan telak dengan gol ketiga, seandainya saja mereka tidak terburu-buru dalam menyelesaikan peluang di depan gawang.

    Namun, pengalaman Argentina dan solusi tak terbatas dari Messi akhirnya menentukan hasil pertandingan. Hanya dalam 11 menit terakhir, juara dunia itu memanfaatkan perbedaan pengalaman yang besar dan mencetak tiga gol berturut-turut yang membalikkan keadaan, memanfaatkan kurangnya pengalaman para pemain Mesir yang baru pertama kali berlaga di babak ini.

    Meskipun ada kepahitan akibat tersingkir dan kontroversi wasit yang menyertai pertandingan, timnas Mesir meninggalkan turnamen dengan kepala tegak. Pembicaraan pasca-pertandingan tidak terlalu berfokus pada hasil kekalahan, melainkan lebih pada keberanian penampilan dan karakter tim, sementara Hossam Hassan mendapat pujian luas setelah membuktikan bahwa menghadapi tim-tim besar tidak berarti harus bersembunyi, melainkan percaya pada kemampuanmu untuk bersaing dengan mereka hingga detik terakhir.

  • FBL-EGY-WC-2026AFP

    Tukhel membuktikan bahwa Hossam Hassan tidak bersalah

    Setelah Mesir tersingkir dari Piala Dunia, kritik terhadap Hossam Hassan terus bermunculan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pelatih asal Mesir itu melakukan kesalahan dengan tetap berpegang pada strateginya hingga akhir, dan seharusnya ia memasukkan bek Hossam Abdel-Majeed pada menit-menit terakhir serta mengubah formasi tim menjadi lima bek guna menutup semua ruang di depan lini serang Argentina.

    Dari sudut pandang mereka, mempertahankan keunggulan lebih penting daripada memikirkan serangan balik, karena setiap upaya untuk membawa bola ke depan berarti membuka ruang di belakang pertahanan, yang memberi kesempatan kepada para pemain Argentina untuk memanfaatkan kecepatan dan kualitas serangan mereka di menit-menit krusial.

    Namun, sepak bola seolah memberikan jawabannya hanya beberapa hari kemudian, di semifinal, Thomas Tuchel melakukan hampir semua yang diminta para kritikus; ia tidak hanya memasukkan bek tambahan, tetapi juga memperkuat pertahanannya dengan dua bek tengah, menutup seluruh lini pertahanannya sepenuhnya, dan membiarkan Argentina menguasai bola tanpa upaya nyata untuk keluar menyerang atau mengancam gawang.

    Meskipun bermain sangat defensif, strategi tersebut gagal mempertahankan keunggulan; sebaliknya, pertandingan berubah menjadi serangan beruntun dari Argentina, hingga Inggris kebobolan dua gol di menit-menit akhir, sehingga impian lolos pun sirna dengan cara yang sama seperti yang coba dihindari oleh Tuchel.

    Perbedaannya, kekalahan Mesir terjadi setelah mereka mencoba bermain dan saling bertukar serangan dengan juara dunia, sementara Inggris kalah saat hanya bertahan. Oleh karena itu, Hossam Hassan tersingkir dari turnamen di tengah kontroversi seputar beberapa keputusannya, sedangkan Tuchel menjadi sasaran kritik media dan suporter, setelah dicap sebagai pelatih pengecut yang kalah karena lebih banyak takut daripada bermain.

    Dengan demikian, kedua pertandingan tersebut membuktikan bahwa bermain bertahan secara berlebihan bukanlah jaminan kemenangan, dan bahwa pertahanan saja tidak cukup untuk melindungi tim mana pun saat menghadapi lawan sekelas Argentina. Kekalahan mungkin hanya satu, tetapi cara bagaimana kekalahan itu terjadi lah yang menentukan bagaimana orang-orang akan mengingat Anda setelah peluit akhir dibunyikan.

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