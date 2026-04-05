“Sungguh menyedihkan bagi para penggemar kami” — Nuno menanggapi kekalahan dramatis di Piala FA yang membuat Danny Dyer dan para pendukung setia West Ham harus melalui masa-masa sulit sebelum Leeds menghancurkan impian mereka di Wembley melalui adu penalti

Nuno menggambarkan pertandingan malam itu sebagai "pertandingan yang sangat emosional dari awal hingga akhir" setelah menyaksikan timnya tumbang dengan cara yang paling dramatis. The Hammers tampaknya sudah tak berdaya saat tertinggal 2-0 hingga menit-menit akhir tambahan waktu, setelah gol dari Ao Tanaka dan tendangan penalti Dominic Calvert-Lewin.

Namun, kebangkitan menakjubkan di menit-menit akhir membuat Mateus Fernandes dan Axel Disasi mencetak gol pada menit ke-93 dan ke-96, yang membuat penonton tuan rumah bersorak-sorai - termasuk aktor Football Factory dan EastEnders, Danny Dyer, yang hadir di sana untuk mendukung menantunya, Jarrod Bowen, dari tribun penonton.

"Bagi para pemain, ini menyedihkan, ini menyedihkan, ini menyedihkan bagi kami, terutama bagi para penggemar kami, melihat bagaimana babak kedua berlangsung, kami bereaksi, mengejar ketertinggalan, menciptakan peluang terbaik, dan bola-bola yang membentur tiang gawang," kata Nuno.

Meskipun West Ham mendominasi 30 menit tambahan, termasuk gol yang dianulir karena offside dan bola yang membentur tiang gawang, mereka tidak dapat mencetak gol penentu kemenangan yang pantas mereka dapatkan sebelum adu penalti yang penuh ketidakpastian mengambil alih.