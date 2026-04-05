“Sungguh menyedihkan bagi para penggemar kami” — Nuno menanggapi kekalahan dramatis di Piala FA yang membuat Danny Dyer dan para pendukung setia West Ham harus melalui masa-masa sulit sebelum Leeds menghancurkan impian mereka di Wembley melalui adu penalti
Kekecewaan di Stadion London
Nuno menggambarkan pertandingan malam itu sebagai "pertandingan yang sangat emosional dari awal hingga akhir" setelah menyaksikan timnya tumbang dengan cara yang paling dramatis. The Hammers tampaknya sudah tak berdaya saat tertinggal 2-0 hingga menit-menit akhir tambahan waktu, setelah gol dari Ao Tanaka dan tendangan penalti Dominic Calvert-Lewin.
Namun, kebangkitan menakjubkan di menit-menit akhir membuat Mateus Fernandes dan Axel Disasi mencetak gol pada menit ke-93 dan ke-96, yang membuat penonton tuan rumah bersorak-sorai - termasuk aktor Football Factory dan EastEnders, Danny Dyer, yang hadir di sana untuk mendukung menantunya, Jarrod Bowen, dari tribun penonton.
"Bagi para pemain, ini menyedihkan, ini menyedihkan, ini menyedihkan bagi kami, terutama bagi para penggemar kami, melihat bagaimana babak kedua berlangsung, kami bereaksi, mengejar ketertinggalan, menciptakan peluang terbaik, dan bola-bola yang membentur tiang gawang," kata Nuno.
Meskipun West Ham mendominasi 30 menit tambahan, termasuk gol yang dianulir karena offside dan bola yang membentur tiang gawang, mereka tidak dapat mencetak gol penentu kemenangan yang pantas mereka dapatkan sebelum adu penalti yang penuh ketidakpastian mengambil alih.
Drama penjaga gawang dan penderitaan dalam adu penalti
Ketegangan semakin memuncak menjelang akhir babak perpanjangan waktu ketika kiper utama Alphonse Areola terpaksa ditarik keluar karena cedera. Hal ini membuka jalan bagi debut senior Finley Herrick, yang tiba-tiba menjadi sorotan dalam adu penalti. Pemain internasional Inggris U-20 ini langsung memberikan dampak dengan menahan tendangan penalti pertama Leeds dari Joel Piroe, namun kegagalan Bowen dan Pablo Felipe pada akhirnya menjadi pukulan telak bagi ambisi tuan rumah - membuat Dyer, yang sebelumnya memimpin nyanyian di tribun penonton, harus merenungkan apa yang seharusnya bisa terjadi.
Nuno menyoroti peluang yang terlewatkan untuk menyelesaikan pertandingan lebih awal, dengan mengatakan: "Saya pikir kami sudah cukup berbuat untuk menghindari adu penalti, tapi hari ini memang bukan hari kami. Di babak sebelumnya kami berhasil lolos ke adu penalti dan kami bilang bahwa kami efisien, tapi hari ini kami tidak begitu efisien."
Pukulan penentu datang dari Pascal Struijk, yang tendangan penaltinya berhasil memastikan Leeds melaju ke semifinal dan akan menghadapi Chelsea di Stadion Wembley.
Perhatian kini beralih ke misi di Liga Premier
Setelah perjalanan mereka di ajang piala berakhir, West Ham kini harus mengalihkan fokus kembali ke liga utama. Nuno menekankan pentingnya ketangguhan tim, dengan mengatakan: "Namun, cara kami bereaksi dalam pertandingan itu sendiri, cara kami mengejar ketertinggalan, adalah bukti bahwa kami tidak menyerah dan kami memiliki misi yang sangat besar di pundak kami. Itulah yang dibutuhkan untuk tugas yang harus kami jalani hingga akhir."
Manajer ini tidak menutup mata terhadap dampak fisik yang ditimbulkan oleh pertarungan selama 120 menit terhadap skuadnya. "Sekarang saatnya untuk pulih. Itu 120 menit, itu berat. Kami akan berusaha memulihkan para pemain dan bermain pada Jumat nanti. Sekali lagi, London Stadium akan sangat penting bagi kami. Suasana yang kami ciptakan hari ini, harus kami ciptakan lagi untuk pertandingan ini dan pertandingan-pertandingan ke depan," tambahnya, menatap ke depan menjelang kedatangan Wolverhampton Wanderers.
Pelajaran yang dapat dipetik untuk masa depan
Kekalahan ini menandai kembalinya yang sulit ke lapangan setelah jeda internasional, namun Nuno bertekad untuk memanfaatkan pengalaman ini sebagai landasan untuk sisa musim ini. Ia mengatakan: "Ada penampilan yang bagus dan ada juga yang kurang bagus. Selalu sulit untuk kembali beraksi setelah jeda internasional. Memang selalu sulit, tapi di saat yang sama, ini adalah pelajaran yang kita petik untuk masa depan kita".
Menutup pemikirannya pasca-pertandingan, pelatih asal Portugal itu menekankan perlunya penyegaran mental yang cepat bagi semua orang di klub. "Kita membutuhkannya, kita membutuhkannya, kita membutuhkannya. Kita membutuhkan semua pemain. Itulah buktinya. Kiper ketiga masuk ke dalam pertandingan. Kita akan membutuhkan semua pemain, semua pemain, dan semua suporter yang bisa membantu kita. Kita akan siap menghadapi Wolves pada hari Jumat," pungkasnya.