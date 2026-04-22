"Ini benar-benar menyebalkan," kata pemain tim nasional sepak bola itu kepada Sport Bild. Saat ini kita berada "di minggu-minggu penentu musim. Saya ingin ikut serta setiap hari – dan ketika kemudian terhalang, jujur saja, meski ada pertandingan-pertandingan penting yang akan datang, suasana hati saya saat ini tidak sedang baik-baik saja."
"Sungguh menyebalkan!" Bintang Bayern Giulia Gwinn kesal karena cedera - Kemungkinan besar bisa bermain di akhir musim
Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang berakhir 5-1, Gwinn sudah harus diganti pada menit ke-32. Kemudian muncul diagnosisnya: Pemain berusia 26 tahun itu mengalami dislokasi bahu. Namun, setelah menjalani perawatan konservatif, pelatih Bayern München José Barcala menyatakan optimisme yang hati-hati. "Kesan awalnya positif. Jika dia merespons dengan baik, rencananya dia akan menjadi salah satu opsi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya."
Menjelang leg pertama semifinal Liga Champions melawan FC Barcelona pada Sabtu, Gwinn bisa menjadi faktor penting. "Kami berada dalam posisi underdog, tetapi mereka tetap akan menghormati kami dan tidak menganggap bahwa ini akan menjadi tugas yang mudah bagi kami," katanya.
FC Bayern Wanita berpeluang meraih gelar juara lebih awal
Namun, tujuan terpentingnya adalah yang lain: "Kami di Bayern ingin memenangkan gelar juara liga sebagai langkah pertama, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kami semakin bertekad untuk bersaing di kancah internasional." Dengan kemenangan dalam laga tandang Bundesliga pada Rabu malam melawan Union Berlin, Bayern dapat memastikan gelar juara Jerman.
Gwinn, yang telah bermain di Munich sejak 2019 dan masih memiliki kontrak hingga 2027, juga tidak menutup kemungkinan perpanjangan kontrak. "Saat ini, tidak ada alasan untuk melepaskan apa yang saya miliki," katanya.