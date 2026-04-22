"Sungguh menyebalkan!" Bintang Bayern Giulia Gwinn kesal karena cedera - Kemungkinan besar bisa bermain di akhir musim

Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang berakhir 5-1, Gwinn sudah harus diganti pada menit ke-32. Kemudian muncul diagnosisnya: Pemain berusia 26 tahun itu mengalami dislokasi bahu. Namun, setelah menjalani perawatan konservatif, pelatih Bayern München José Barcala menyatakan optimisme yang hati-hati. "Kesan awalnya positif. Jika dia merespons dengan baik, rencananya dia akan menjadi salah satu opsi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya."

Menjelang leg pertama semifinal Liga Champions melawan FC Barcelona pada Sabtu, Gwinn bisa menjadi faktor penting. "Kami berada dalam posisi underdog, tetapi mereka tetap akan menghormati kami dan tidak menganggap bahwa ini akan menjadi tugas yang mudah bagi kami," katanya.