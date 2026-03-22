'Sungguh menyakitkan' - Tottenham menanggapi kekalahan telak dari Nottingham Forest saat Igor Tudor absen dalam wawancara pasca-pertandingan

Meskipun pelatih kepala Tudor hadir di pinggir lapangan saat timnya mengalami kekalahan telak, ia justru tidak menghadiri sesi wawancara media pasca-pertandingan. Asisten pelatih Saltor pun turun tangan untuk menghadapi awak media dan menjelaskan alasan ketidakhadiran sang manajer. "Masalah pribadi, urusan keluarga, dan saya yang menggantikannya karena ini bukan waktu yang tepat baginya untuk berbicara," tegasnya. Merenungkan hasil yang suram ini, Saltor menyesali bagaimana selisih tipis saat ini menghukum timnya. Ia menyatakan: "Setiap kesalahan saat ini merugikan kami, setiap detail merugikan kami, dan hal itu juga memengaruhi para pemain. Anda bisa melihat betapa kerasnya mereka berjuang. Kami berada dalam situasi yang sulit, semua orang tahu itu. Di babak pertama, kami adalah tim yang lebih baik dan harus konsisten dengan itu."