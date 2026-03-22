'Sungguh menyakitkan' - Tottenham menanggapi kekalahan telak dari Nottingham Forest saat Igor Tudor absen dalam wawancara pasca-pertandingan
Spurs semakin terpuruk dalam ancaman degradasi
Performa buruk Tottenham berlanjut pada hari Minggu dengan kekalahan telak 3-0 di kandang dari Forest, yang menandai kekalahan keenam mereka dalam tujuh pertandingan Liga Premier. Dengan tiga tim yang terancam degradasi, hasil yang merugikan ini membuat klub tersebut harus berjuang mati-matian untuk bertahan. Berada di posisi ke-17 dengan hanya 30 poin dari 31 pertandingan, mereka menyamai rekor poin terendah mereka pada tahap ini sejak musim 1914-1915 selama Perang Dunia I. Sementara itu, tim yang mengalahkan mereka naik ke peringkat ke-16 dengan 32 poin, menciptakan jarak aman di atas West Ham yang terpuruk di peringkat ke-18 dengan 29 poin. Burnley dan Wolves berada di dasar klasemen dengan masing-masing 20 dan 17 poin.
Saltor menjelaskan absennya Tudor dan kesulitan yang dihadapi tim
Meskipun pelatih kepala Tudor hadir di pinggir lapangan saat timnya mengalami kekalahan telak, ia justru tidak menghadiri sesi wawancara media pasca-pertandingan. Asisten pelatih Saltor pun turun tangan untuk menghadapi awak media dan menjelaskan alasan ketidakhadiran sang manajer. "Masalah pribadi, urusan keluarga, dan saya yang menggantikannya karena ini bukan waktu yang tepat baginya untuk berbicara," tegasnya. Merenungkan hasil yang suram ini, Saltor menyesali bagaimana selisih tipis saat ini menghukum timnya. Ia menyatakan: "Setiap kesalahan saat ini merugikan kami, setiap detail merugikan kami, dan hal itu juga memengaruhi para pemain. Anda bisa melihat betapa kerasnya mereka berjuang. Kami berada dalam situasi yang sulit, semua orang tahu itu. Di babak pertama, kami adalah tim yang lebih baik dan harus konsisten dengan itu."
Pelatih memuji para penggemar meski hasilnya mengecewakan
Pelatih itu melanjutkan penjelasannya, mengungkapkan bahwa perubahan taktik yang dilakukan tidak membuahkan hasil setelah timnya tertinggal. "Kami tertinggal 1-0 dan ingin bermain sedikit lebih agresif dengan pemain-pemain yang baru pulih dari cedera," katanya. "Itu tidak berjalan sesuai rencana, tapi itulah niat kami." Menyikapi dampak emosional dari hasil tersebut, ia menyampaikan kebenaran sepenuhnya mengenai suasana di tim: "Ini menyakitkan bagi kami, sangat menyakitkan, tapi para penggemar luar biasa hari ini - dari sebelum pertandingan hingga akhir pertandingan. Kami harus terus berjuang karena kami peduli, kami peduli pada Spurs, kami adalah keluarga dan ingin keluar dari situasi ini. Saya 100% yakin kami bisa melewati situasi ini."
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Setelah jeda internasional, Spurs akan menjalani tujuh pertandingan krusial untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi. Jadwal terdekat mereka mencakup laga tandang ke Sunderland dan pertandingan kandang melawan Brighton, sebelum bertandang ke markas Wolves yang berada di dasar klasemen. Di bagian lain dalam persaingan bertahan, West Ham menjamu Wolves dan bertandang ke Crystal Palace, sangat membutuhkan poin untuk keluar dari tiga terbawah menjelang laga-laga berat melawan Arsenal dan Newcastle. Sementara itu, Forest, yang berada tipis di atas zona degradasi, bersiap menjamu Aston Villa yang sedang dalam performa bagus dan kemudian Burnley.
