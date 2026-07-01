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'Sungguh menyakitkan' - Sebastian Beccacece mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Ekuador setelah kekalahan dari Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia
Kontrak berakhir dengan tersingkirnya tim tersebut
Perjalanan La Tri di Piala Dunia 2026 berakhir di babak 32 besar, dan bersamaan dengan itu, masa jabatan pelatih mereka pun berakhir. Beccacece menegaskan bahwa kewajiban kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Ekuador berakhir seiring dengan tersingkirnya tim dari turnamen tersebut. Meskipun menampilkan performa yang penuh semangat, termasuk kemenangan yang tak terlupakan atas Jerman, sang pelatih merasa tidak bisa tetap menjabat setelah gagal mencapai target yang telah ia tetapkan bagi dirinya sendiri dan negara.
Saat berbicara kepada pers setelah kekalahan 2-0 dari Meksiko, Beccacece secara terbuka mengungkapkan alasan pengunduran dirinya. “Kontrak kami berakhir bersamaan dengan Piala Dunia. Saya rasa kami tidak mampu mencapai prestasi yang telah kami janjikan: menjadikan Piala Dunia ini yang terbaik sepanjang masa. Hari ini giliran saya untuk mengucapkan selamat tinggal,” akunya.
- AFP
Perasaan campur aduk bagi pelatih yang akan hengkang
Beccacece tidak menyembunyikan beban emosional yang ditimbulkannya oleh keputusan tersebut, terutama mengingat hubungan erat yang telah ia bangun dengan para pemain dan pihak pengurus. Meskipun ia mengungkapkan keinginannya untuk terus bekerja bersama para pemain berbakat saat ini, ia merasa berkewajiban untuk mengundurkan diri setelah gagal melaju ke babak 16 besar.
"Itulah mengapa saya harus pergi. Saya sebenarnya ingin melanjutkan karena apa yang saya terima dari para pemain dan manajemen memungkinkan saya untuk terus melanjutkannya. Namun, saya memahami bagaimana sistem ini bekerja dan hal ini menyakitkan, tetapi saya rasa keputusannya sudah jelas," jelas Beccacece.
Perjuangan melawan Meksiko yang penuh semangat
Saat merefleksikan pertandingan itu sendiri, sang manajer mengakui bahwa timnya kesulitan menghadapi intensitas yang ditunjukkan oleh tuan rumah bersama. Meksiko memulai pertandingan dengan energi luar biasa, didukung oleh suporter tuan rumah yang fanatik, dan Ekuador langsung terdesak sejak awal. Penampilan pertahanan yang tanpa cela dari El Tri memastikan bahwa peningkatan performa Ekuador di babak kedua tidak berbuah gol.
"Kami kalah dominan di babak pertama," kata Beccacece. "Kami berusaha membalas, tetapi kami tidak bisa mencetak gol yang seharusnya bisa memberi kami dorongan."
- Getty Images Sport
Warisan masa muda dan rasa syukur
Meskipun kecewa akibat tersingkir, Beccacece tetap fokus pada hal-hal positif dan fondasi yang ia bantu bangun untuk masa depan sepak bola Ekuador. Ia menyebut komposisi skuad yang didominasi pemain muda sebagai keberhasilan sesungguhnya selama masa jabatannya. Ia menyempatkan diri untuk berterima kasih kepada para penggemar dan para pemain atas dukungan yang mereka berikan selama ia memimpin tim.
"Warisan ini berasal dari para pemain, karena mereka adalah tim termuda yang pernah dimiliki Ekuador," kata sang manajer saat ditanya mengenai dampaknya. "Saya tidak memiliki keluhan, hanya rasa syukur kepada masyarakat dan para pemain. Saya menerima begitu banyak rasa syukur dan kasih sayang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Para pemain memberi saya dua jam yang indah setelah pertandingan, dan itulah yang tersisa bagi kami."