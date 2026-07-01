'Sungguh menyakitkan' - Sebastian Beccacece mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Ekuador setelah kekalahan dari Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia

Perjalanan La Tri di Piala Dunia 2026 berakhir di babak 32 besar, dan bersamaan dengan itu, masa jabatan pelatih mereka pun berakhir. Beccacece menegaskan bahwa kewajiban kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Ekuador berakhir seiring dengan tersingkirnya tim dari turnamen tersebut. Meskipun menampilkan performa yang penuh semangat, termasuk kemenangan yang tak terlupakan atas Jerman, sang pelatih merasa tidak bisa tetap menjabat setelah gagal mencapai target yang telah ia tetapkan bagi dirinya sendiri dan negara.

Saat berbicara kepada pers setelah kekalahan 2-0 dari Meksiko, Beccacece secara terbuka mengungkapkan alasan pengunduran dirinya. “Kontrak kami berakhir bersamaan dengan Piala Dunia. Saya rasa kami tidak mampu mencapai prestasi yang telah kami janjikan: menjadikan Piala Dunia ini yang terbaik sepanjang masa. Hari ini giliran saya untuk mengucapkan selamat tinggal,” akunya.