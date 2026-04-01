"Sungguh menyakitkan," kata Gennaro Gattuso dengan nada kesal setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, sementara pernyataan resmi mengenai masa depan sang manajer telah dikeluarkan

Hal yang tak terbayangkan kembali terjadi bagi juara dunia empat kali ini. Perjalanan panjang Italia menuju penebusan berakhir dengan mimpi buruk pada Selasa malam, saat mereka kalah dalam adu penalti yang menegangkan melawan Bosnia dan Herzegovina. Setelah bermain dengan 10 orang hampir sepanjang pertandingan akibat kartu merah yang diterima Alessandro Bastoni, Azzurri akhirnya kalah 4-1 dalam adu penalti, dengan kegagalan Francesco Pio Esposito dan Bryan Cristante yang menentukan nasib mereka.

Kekalahan di final playoff ini berarti Italia akan absen di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, menambah luka dari kegagalan pada 2018 dan 2022. Ini menandai pertama kalinya mantan juara Piala Dunia gagal lolos ke tiga turnamen berturut-turut. Bagi Gattuso, yang menggantikan Luciano Spalletti pada Juni lalu, hasil ini merupakan pil pahit yang harus ditelan mengingat usaha yang ditunjukkan oleh skuadnya di tengah situasi yang sulit.