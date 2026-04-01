"Sungguh menyakitkan," kata Gennaro Gattuso dengan nada kesal setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, sementara pernyataan resmi mengenai masa depan sang manajer telah dikeluarkan
Bencana di Zenica saat Italia Kembali Kalah
Hal yang tak terbayangkan kembali terjadi bagi juara dunia empat kali ini. Perjalanan panjang Italia menuju penebusan berakhir dengan mimpi buruk pada Selasa malam, saat mereka kalah dalam adu penalti yang menegangkan melawan Bosnia dan Herzegovina. Setelah bermain dengan 10 orang hampir sepanjang pertandingan akibat kartu merah yang diterima Alessandro Bastoni, Azzurri akhirnya kalah 4-1 dalam adu penalti, dengan kegagalan Francesco Pio Esposito dan Bryan Cristante yang menentukan nasib mereka.
Kekalahan di final playoff ini berarti Italia akan absen di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, menambah luka dari kegagalan pada 2018 dan 2022. Ini menandai pertama kalinya mantan juara Piala Dunia gagal lolos ke tiga turnamen berturut-turut. Bagi Gattuso, yang menggantikan Luciano Spalletti pada Juni lalu, hasil ini merupakan pil pahit yang harus ditelan mengingat usaha yang ditunjukkan oleh skuadnya di tengah situasi yang sulit.
'Terluka', Gattuso enggan membahas masa depannya
Gattuso yang tampak terguncang tidak menahan diri dalam penilaiannya pasca-pertandingan, mengalihkan fokus dari posisinya sendiri ke penderitaan bersama yang dialami skuad. "Saya sama sekali tidak tertarik membicarakan masa depan saya hari ini," kata ikon Italia dan AC Milan itu kepada para wartawan, seperti dilansir ESPN. "Ini menyakitkan, sungguh menyakitkan. Lebih dari sekadar menyakitkan bagi saya, ini menyakitkan melihat kelompok ini yang benar-benar telah memberikan segalanya dalam beberapa bulan terakhir dan saya pikir kami pantas mendapatkan kembali apa yang telah kami berikan dan sejujurnya saya pikir terlalu menyederhanakan dan terlalu kekanak-kanakan untuk membicarakan masa depan saya hari ini. Di sini kita seharusnya membicarakan Italia, tentang seragam tim nasional, bahwa ini adalah pukulan lain meskipun kali ini kami tidak pantas mendapatkannya. Kami pantas mendapatkan lebih dan itulah mengapa masa depan saya tidak penting."
Presiden Asosiasi Sepak Bola Italia mendukung sang manajer
Meskipun kegagalan di Piala Dunia ini sangat memilukan, Presiden FIGC Gabriele Gravina telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung staf kepelatihan. "Saya harus memuji Gattuso. Saya pikir dia adalah pelatih yang hebat. Saya telah memintanya untuk tetap memimpin para pemain ini," tegas Gravina.
Namun, suasana di dalam tim tetap suram, dengan ketua delegasi tim Gianluigi Buffon sependapat bahwa luka saat ini masih terlalu segar untuk mengambil keputusan jangka panjang. Kiper legendaris itu menambahkan: “Ini adalah sesuatu yang benar-benar menyakitkan dan itu berarti kita berisiko tidak berpikir jernih, jadi saya akan berhenti sampai di sini. Kami akan berada di sini hingga Juni, lalu kita lihat nanti bagaimana seluruh situasi ini ditangani.”
Sebuah federasi yang sedang dilanda krisis
Kegagalan berulang kali untuk lolos ke panggung dunia telah memberikan tekanan yang sangat besar pada Gravina sendiri. Setelah memimpin dua kampanye kualifikasi yang berakhir dengan kegagalan, presiden tersebut mengakui bahwa rapat dewan federasi telah dijadwalkan pada minggu depan untuk mengevaluasi kondisi sepak bola Italia. Seiring meredanya kegaduhan, Azzurri sekali lagi harus menanti selama empat tahun untuk membuktikan bahwa mereka masih layak berada di jajaran elit sepak bola internasional.