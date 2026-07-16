'Sungguh menyakitkan' - Jude Bellingham nyaris tak bisa ditenangkan saat bintang Inggris itu menanggapi kekalahan telak di semifinal Piala Dunia melawan Argentina

Berbicara segera setelah pertandingan semifinal, Bellingham sangat jujur mengenai dampak psikologis dari kekalahan tersebut. "Saya rasa kami bisa mengambil banyak pelajaran dari ini, tapi rasanya sungguh menyakitkan. Saya ingin menjadi bagian dari skuad Inggris yang akhirnya berhasil dan menuntaskan misi ini. Berada di sini, mengatakan hal yang sama kepada para penggemar seperti yang sudah mereka dengar selama bertahun-tahun, sungguh menyakitkan," aku gelandang tersebut.

Rasa frustrasi terpancar jelas di wajahnya saat ia berusaha mencari kata-kata untuk menghibur seluruh bangsa. Ia melanjutkan: “Saya berharap bisa memberikan satu atau dua kemenangan lagi, tapi saat ini, pikiran saya sedikit kacau karena kekecewaan, jadi saya minta maaf.”







