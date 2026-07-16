Getty Images Sport
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'Sungguh menyakitkan' - Jude Bellingham nyaris tak bisa ditenangkan saat bintang Inggris itu menanggapi kekalahan telak di semifinal Piala Dunia melawan Argentina
Bellingham terkejut berat akibat kebangkitan di menit-menit akhir
Setelah kekalahan 2-1 yang membuat Argentina merebut kemenangan di detik-detik terakhir pertandingan, Bellingham kesulitan menerima kekalahan yang menggagalkan Inggris untuk lolos ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1966. Gelandang tersebut, yang menutup turnamen dengan kontribusi tujuh gol yang mengesankan—termasuk dua gol sensasional melawan Norwegia di babak sebelumnya—tidak dapat menyembunyikan emosinya saat menjalani kewajiban pasca-pertandingan. Setelah melalui musim yang sulit bersama Real Madrid dan kekecewaan di final Euro 2024, kemunduran terbaru ini tampaknya menjadi titik puncak bagi pemain berusia 23 tahun tersebut.
- Getty Images Sport
Permintaan maaf Bellingham yang menyayat hati kepada para penggemar
Berbicara segera setelah pertandingan semifinal, Bellingham sangat jujur mengenai dampak psikologis dari kekalahan tersebut. "Saya rasa kami bisa mengambil banyak pelajaran dari ini, tapi rasanya sungguh menyakitkan. Saya ingin menjadi bagian dari skuad Inggris yang akhirnya berhasil dan menuntaskan misi ini. Berada di sini, mengatakan hal yang sama kepada para penggemar seperti yang sudah mereka dengar selama bertahun-tahun, sungguh menyakitkan," aku gelandang tersebut.
Rasa frustrasi terpancar jelas di wajahnya saat ia berusaha mencari kata-kata untuk menghibur seluruh bangsa. Ia melanjutkan: “Saya berharap bisa memberikan satu atau dua kemenangan lagi, tapi saat ini, pikiran saya sedikit kacau karena kekecewaan, jadi saya minta maaf.”
Tuchel menanggung tanggung jawab atas kegagalan taktis tersebut
Sementara para pemain merasakan penderitaan di lapangan, manajer Thomas Tuchel dengan cepat menyalahkan dirinya sendiri atas hasil tersebut. Inggris sempat memimpin lewat gol Anthony Gordon, namun keputusan untuk beralih ke formasi defensif justru memungkinkan Argentina merebut momentum. Tuchel mengakui perubahan taktis itu gagal, sambil mencatat bahwa timnya menjadi pasif begitu mereka menerapkan formasi lima bek.
"Kami memutuskan untuk menggunakan formasi lima bek karena celah-celahnya terlalu terbuka. Argentina bermain dengan lebih berani, lebih berirama, dan mungkin dengan perasaan bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang, yang membuat mereka lebih bebas dan membuat kami tertekan," jelas Tuchel. "Karena kami jelas-jelas tiba-tiba bermain dengan perasaan bahwa kami punya banyak hal yang bisa hilang. Tentu saja tanggung jawab ada pada pelatih, dan jika hasilnya tidak memuaskan, mudah saja untuk mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang salah."
- getty
Apa langkah selanjutnya bagi Three Lions?
Terlepas dari reaksi negatif atas pergantian pemain yang dilakukannya, masa depan Tuchel bersama tim nasional tampaknya aman. Kepala Eksekutif FA, Mark Bullingham, dilaporkan telah memberikan dukungan penuh kepada mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich tersebut, dengan pelatih asal Jerman itu diperkirakan akan tetap menjabat hingga Kejuaraan Eropa yang akan digelar di Inggris pada 2028. Tuchel sendiri menegaskan bahwa ia tidak berniat mengundurkan diri, dengan menyatakan, "Kami akan terus menjalankan kontrak ini hingga Kejuaraan Eropa di Inggris."
Inggris kini menghadapi prospek suram untuk bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis pada hari Sabtu. Meskipun medali perunggu akan menjadi pencapaian terbaik mereka dalam 60 tahun terakhir, hal itu tidak akan memberikan banyak penghiburan bagi Bellingham dan rekan-rekan setimnya. Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada kepahitan tersingkirnya tim ini dan perjalanan panjang menuju pemulihan sebelum mereka menjadi tuan rumah kompetisi kontinental tersebut dua tahun mendatang.
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