AFP
"Sungguh menyakitkan" - Arne Slot mengkritik para pemain Liverpool yang tampil di bawah standar saat harapan lolos ke Liga Champions terancam setelah kekalahan dari Brighton
Liverpool kalah di kandang Brighton
Performa buruk Liverpool dalam mempertahankan gelar juara Liga Premier berlanjut pada Sabtu lalu dengan kekalahan 2-1 dari Brighton di Amex Stadium. Welbeck mencetak dua gol untuk The Seagulls dalam pertandingan yang kembali sulit bagi pasukan Slot. Liverpool juga harus kehilangan pemain baru musim panas, Hugo Ekitike, yang terpaksa ditarik keluar di awal pertandingan karena cedera, bergabung dengan bintang-bintang kunci seperti Alisson dan Mohamed Salah di ruang perawatan. Kekalahan ini membuat Liverpool berada di peringkat kelima klasemen, namun akan menimbulkan keraguan lebih lanjut mengenai kemampuan mereka untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan.
Slot terpukul akibat kekalahan dari Brighton
Slot menyampaikan pandangannya setelah pertandingan, kepada para wartawan: "Tentu saja, melihat klasemen saat ini, kekalahan ini sangat menyakitkan dan seharusnya sangat menyakitkan bagi kami. Namun, masalah utamanya adalah kami berada di posisi ini karena kehilangan satu poin di kandang Wolves pada menit terakhir akibat tendangan yang membentur pemain lawan. Gol [Tottenham] pekan lalu pada menit ke-90 itu, menurut saya, bahkan menjadi masalah yang lebih besar daripada kekalahan tandang di Brighton."
Manajer Liverpool itu juga berbagi pemikirannya tentang mencapai angka dua digit kekalahan, menambahkan: "Hal ini menunjukkan beberapa hal. Pertama-tama, ini menunjukkan betapa hebatnya tim-tim Liverpool dalam 10 tahun terakhir, menurut saya. Dan manajer yang hebat, oleh karena itu, juga. Saya bisa datang [dan] memberi tahu Anda semua alasan mengapa kami kalah 10 kali musim ini. Salah satunya yang baru saja kita dengar – gol-gol di menit akhir – dan menurut saya hari ini menggambarkan semua masalah cedera musim ini. Bermain tanpa tiga penyerang hebat, itu tidak pernah membantu bagi tim mana pun. Dan lagi, posisi bek kanan yang tepat... tapi, oke, bukan tugas saya mencari alasan – tugas saya adalah mencari solusi. Itulah yang saya coba lakukan lagi hari ini dan hasilnya, menurut saya, tidak terlalu buruk pada 45 menit pertama karena kami bermain imbang dengan mereka dan, menurut saya, kami hampir saja. Mereka beberapa kali hampir mencetak gol, kami dua kali hampir mencetak gol. Di babak kedua, mereka adalah tim yang lebih baik."
Apa yang salah dengan Liverpool?
Slot ditanya apa yang salah dengan timnya saat melawan Brighton dan menjawab: "Masalahnya sudah dimulai sejak persiapan menjelang pertandingan ini, seperti yang sering terjadi musim ini. Saat kami bermain sangat bagus dan mengira bisa mempertahankan performa itu di pertandingan berikutnya, atau bahkan lebih baik lagi, Mo Salah dan Alisson [Becker] justru cedera. Setelah dua menit, Hugo Ekitike [juga] keluar, jadi hal itu sudah sering terjadi pada kami musim ini dan kini terjadi lagi. Hal lain yang sering terjadi musim ini adalah peluang pertama tim lawan langsung berbuah gol. Namun, Brighton pantas menang jika melihat babak kedua, karena di babak pertama saya rasa pertandingan berjalan seimbang, tetapi di babak kedua Brighton adalah tim yang lebih baik di lapangan dan mereka pantas menang."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool mungkin akan bersyukur atas jeda internasional ini, yang akan memberi mereka waktu untuk beristirahat dan memulihkan beberapa bintang mereka yang cedera. The Reds akan kembali beraksi pada 4 April melawan Manchester City di perempat final Piala FA.
