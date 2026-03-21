"Sungguh menyakitkan" - Arne Slot mengkritik para pemain Liverpool yang tampil di bawah standar saat harapan lolos ke Liga Champions terancam setelah kekalahan dari Brighton

Slot menyampaikan pandangannya setelah pertandingan, kepada para wartawan: "Tentu saja, melihat klasemen saat ini, kekalahan ini sangat menyakitkan dan seharusnya sangat menyakitkan bagi kami. Namun, masalah utamanya adalah kami berada di posisi ini karena kehilangan satu poin di kandang Wolves pada menit terakhir akibat tendangan yang membentur pemain lawan. Gol [Tottenham] pekan lalu pada menit ke-90 itu, menurut saya, bahkan menjadi masalah yang lebih besar daripada kekalahan tandang di Brighton."

Manajer Liverpool itu juga berbagi pemikirannya tentang mencapai angka dua digit kekalahan, menambahkan: "Hal ini menunjukkan beberapa hal. Pertama-tama, ini menunjukkan betapa hebatnya tim-tim Liverpool dalam 10 tahun terakhir, menurut saya. Dan manajer yang hebat, oleh karena itu, juga. Saya bisa datang [dan] memberi tahu Anda semua alasan mengapa kami kalah 10 kali musim ini. Salah satunya yang baru saja kita dengar – gol-gol di menit akhir – dan menurut saya hari ini menggambarkan semua masalah cedera musim ini. Bermain tanpa tiga penyerang hebat, itu tidak pernah membantu bagi tim mana pun. Dan lagi, posisi bek kanan yang tepat... tapi, oke, bukan tugas saya mencari alasan – tugas saya adalah mencari solusi. Itulah yang saya coba lakukan lagi hari ini dan hasilnya, menurut saya, tidak terlalu buruk pada 45 menit pertama karena kami bermain imbang dengan mereka dan, menurut saya, kami hampir saja. Mereka beberapa kali hampir mencetak gol, kami dua kali hampir mencetak gol. Di babak kedua, mereka adalah tim yang lebih baik."