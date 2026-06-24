"Sungguh menjengkelkan bagi para pemain bertahan": Piala Dunia 2026 memiliki bintang baru - dan dia bermain di Bundesliga!

Segera setelah babak kedua dimulai, Manzambi memberikan umpan silang yang tajam dari sisi kanan dan menjadi penyumbang assist untuk gol pembuka yang dicetak oleh Ruben Vargas (46'). Sebelas menit kemudian, pemain Bundesliga dari SC Freiburg itu sendiri mencetak gol melalui tendangan kaki kanan—dengan sedikit keberuntungan—yang membuat skor sementara menjadi 2-0.
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Berkat dua poin gol tersebut, pemain berusia 20 tahun ini kini bergabung dalam jajaran pemain ternama: Menurut Opta, Manzambi adalah pemain U-21 ketiga—setelah Thomas Müller (2010, 8) dan Kylian Mbappé (2018, 4)—yang berhasil mencatatkan empat kontribusi langsung terhadap gol dalam satu Piala Dunia.
Dalam laga melawan Kanada di Vancouver, Manzambi untuk pertama kalinya diturunkan sebagai starter. Setelah penampilannya yang luar biasa sebagai pemain pengganti dengan mencetak dua gol dalam 19 menit waktu bermain melawan Bosnia-Herzegovina (4:1), pelatih kepala Murat Yakin memasukkannya ke dalam susunan pemain inti. Manzambi diturunkan sebagai gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1 tim Swiss dan bermain penuh. Bukan hanya karena kontribusinya dalam mencetak gol, ia juga menjadi salah satu pemain paling menonjol di lapangan.
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Robin Gosens memuji Johan Manzambi
Robin Gosens memberikan banyak pujian kepada Manzambi. Bek Fiorentina tersebut, yang tampil sebagai pakar sepak bola di stasiun TV ARD, mengatakan bahwa sangat mengesankan bagaimana "Manzambi terus-menerus menyerang ruang di belakang pertahanan. Saya bisa mengatakan ini berdasarkan pengalaman pribadi, hal itu benar-benar menyulitkan para bek." Menurut Gosens, Manzambi kini berada dalam "alur permainan" yang membuatnya mampu mencetak gol bahkan dari peluang yang tidak terlalu bagus, seperti gol yang dicetaknya pada Rabu malam.
Manzambi kini telah mencetak enam gol dalam 15 pertandingan internasional. Penampilannya di panggung terbesar terus meningkatkan nilai pasarnya. Situasi yang menguntungkan bagi SC Freiburg, di mana pemain serba bisa berkaki kanan ini masih terikat kontrak hingga tahun 2030 setelah perpanjangan kontrak tepat setahun yang lalu.
Klub asal Breisgau ini merekrutnya pada awal 2023 dari tim U-18 Servette Jenewa. Sejak 2024, ia menjadi bagian dari skuad profesional dan telah tampil dalam 47 pertandingan resmi pada musim lalu yang sukses. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak tujuh gol dan memberikan sembilan assist.
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Thomas Müller merekomendasikan Johan Manzambi kepada FC Bayern
Kualitas Manzambi baru-baru ini juga menarik perhatian juara dunia Rio, Thomas Müller. Pakar MagentaTV tersebut mengatakan tentang pemain serang itu setelah pertandingan grup kedua melawan Bosnia: "Bagi saya, dia adalah pemain yang sebaiknya juga diperhatikan lebih dekat oleh FC Bayern." Mats Hummels, yang juga seorang pakar dan ikon pertahanan di Borussia Dortmund, menambahkan: "Atau BVB."
Müller kemudian memuji: "Kamu bisa merasakan fleksibilitasnya, ketenangannya. Di saat yang sama, dari aksinya kamu sudah bisa melihat kematangan tertentu dalam pengambilan keputusan, etos kerjanya juga bagus. Lagipula, di Freiburg dia bermain di tim yang benar-benar bekerja keras. Menurut saya, perkembangannya sangat, sangat bagus."
Sudah lama Manzambi dikaitkan dengan klub-klub papan atas berkat perkembangannya yang luar biasa. Surat kabar Swiss, Blick, pada bulan Maret melaporkan adanya minat dari Bayern Munich dan Paris Saint-Germain. BVB juga dikabarkan sedang memantau Manzambi dengan cermat, sementara Real Madrid dan Manchester United juga disebut-sebut.
Namun, untuk saat ini, Manzambi masih memiliki kesempatan di Piala Dunia untuk menunjukkan kemampuannya. Swiss, sebagai juara grup, telah lolos ke babak 16 besar, kini memiliki jeda satu minggu, dan selanjutnya akan kembali bertanding di Vancouver melawan salah satu tim peringkat ketiga terbaik.