"Sungguh menjengkelkan bagi para pemain bertahan": Piala Dunia 2026 memiliki bintang baru - dan dia bermain di Bundesliga!

Kualitas Manzambi baru-baru ini juga menarik perhatian juara dunia Rio, Thomas Müller. Pakar MagentaTV tersebut mengatakan tentang pemain serang itu setelah pertandingan grup kedua melawan Bosnia: "Bagi saya, dia adalah pemain yang sebaiknya juga diperhatikan lebih dekat oleh FC Bayern." Mats Hummels, yang juga seorang pakar dan ikon pertahanan di Borussia Dortmund, menambahkan: "Atau BVB."

Müller kemudian memuji: "Kamu bisa merasakan fleksibilitasnya, ketenangannya. Di saat yang sama, dari aksinya kamu sudah bisa melihat kematangan tertentu dalam pengambilan keputusan, etos kerjanya juga bagus. Lagipula, di Freiburg dia bermain di tim yang benar-benar bekerja keras. Menurut saya, perkembangannya sangat, sangat bagus."

Sudah lama Manzambi dikaitkan dengan klub-klub papan atas berkat perkembangannya yang luar biasa. Surat kabar Swiss, Blick, pada bulan Maret melaporkan adanya minat dari Bayern Munich dan Paris Saint-Germain. BVB juga dikabarkan sedang memantau Manzambi dengan cermat, sementara Real Madrid dan Manchester United juga disebut-sebut.

Namun, untuk saat ini, Manzambi masih memiliki kesempatan di Piala Dunia untuk menunjukkan kemampuannya. Swiss, sebagai juara grup, telah lolos ke babak 16 besar, kini memiliki jeda satu minggu, dan selanjutnya akan kembali bertanding di Vancouver melawan salah satu tim peringkat ketiga terbaik.