AFP
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'Sungguh mengerikan harus dicoret!' - Franco Mastantuono ungkap rasa sakit Piala Dunia setelah kembali ke Argentina
Mastantuono kembali saat Argentina memulai siklus baru dengan membantai Bolivia
Menurut TyC Sports, penyerang Fiorentina Franco Mastantuono sukses kembali ke tim nasional Argentina dengan menampilkan performa luar biasa dalam kemenangan uji coba 4-0 atas Bolivia di Cordoba. Gol-gol dari Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Lopez memberi tim asuhan Lionel Scaloni kemenangan nyaman di Stadion Mario Alberto Kempes.
Pertandingan itu menjadi laga pertama Argentina setelah Piala Dunia 2026, menandai dimulainya siklus internasional yang baru.
Mastantuono tampil menonjol saat Scaloni mengintegrasikan talenta-talenta muda ke dalam skuad.
- Fotobaires
Penyerang buka suara soal kekecewaan pahit skuad Piala Dunia
Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, mantan bintang River Plate itu mengakui rasa sakit emosional yang mendalam karena dicoret dari skuad final 26 pemain Argentina untuk Piala Dunia versi Scaloni. Terlepas dari kekecewaan pribadinya, Mastantuono tetap mendukung rekan-rekan setimnya dari kejauhan saat Argentina membuat bangsa ini bangga.
Pemain berusia 19 tahun itu menegaskan bahwa fokusnya kini telah sepenuhnya beralih untuk mengamankan peran permanen dalam susunan tim nasional.
"Sulit ketika Anda dicoret dari skuad Piala Dunia, tetapi saya selalu mendukung rekan-rekan setim saya dan Argentina agar tampil baik," kata Mastantuono. "Mereka menjalani Piala Dunia yang luar biasa dan membuat semua orang Argentina bangga. Sekarang saya memikirkan awal dari proses baru, di mana saya merasa baik dan saya mungkin mendapat kesempatan."
Kepindahan ke Fiorentina menghidupkan kembali sang penyerang saat Scaloni meminta kesabaran
Mastantuono menyebut transfernya pada musim panas dari Real Madrid ke Fiorentina telah mengembalikan kepercayaan diri dan ketajamannya di lapangan. Ia berterima kasih kepada Scaloni karena memberinya kebebasan penuh untuk mengekspresikan diri, sebuah perasaan yang juga disampaikan sang pelatih, yang meminta media dan para suporter untuk tidak memberikan tekanan yang tidak adil kepada talenta-talenta muda seperti Mastantuono, Leonel Flores, dan Nico Paz.
Scaloni menyoroti pentingnya membina pemain-pemain muda secara bertahap untuk memaksimalkan potensi jangka panjang mereka.
"Dia memberi saya banyak kebebasan untuk bermain dan saya menghargainya," kata Mastantuono. "Saya merasa sangat baik sejak saya pergi ke Italia dan sedikit mengubah hidup saya." Scaloni menambahkan: "Kami harus menjaga anak-anak ini karena itu satu-satunya cara agar mereka bisa berbuah bagi kami. Kami harus santai dalam menangani mereka."
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Argentina fokus menghadapi ujian Burkina Faso saat rangkaian laga kandang berlanjut
Mastantuono dan rekan-rekan setimnya menuntaskan pemulihan pascalaga mereka di Cordoba sebelum bersiap untuk laga kedua dalam rangkaian tiga pertandingan kandang mereka melawan Burkina Faso. Tim asuhan Scaloni kemudian akan menutup rangkaian tersebut melawan Benin.
Bolivia berkumpul kembali untuk mempersiapkan laga internasional mereka yang akan datang.
Mastantuono berupaya mempertahankan tempatnya di lini serang untuk pertandingan-pertandingan mendatang.
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