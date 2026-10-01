Menurut TyC Sports, penyerang Fiorentina Franco Mastantuono sukses kembali ke tim nasional Argentina dengan menampilkan performa luar biasa dalam kemenangan uji coba 4-0 atas Bolivia di Cordoba. Gol-gol dari Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Lopez memberi tim asuhan Lionel Scaloni kemenangan nyaman di Stadion Mario Alberto Kempes.

Pertandingan itu menjadi laga pertama Argentina setelah Piala Dunia 2026, menandai dimulainya siklus internasional yang baru.

Mastantuono tampil menonjol saat Scaloni mengintegrasikan talenta-talenta muda ke dalam skuad.