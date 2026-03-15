Getty
Diterjemahkan oleh
'Sungguh mengejutkan' - Kiper Tottenham, Guglielmo Vicario, dikritik habis-habisan oleh Jamie Carragher setelah gagal menahan tendangan bebas Dominik Szoboszlai
Carragher blasts Vicario
Carragher, yang bertugas sebagai komentator pendamping, mengungkapkan ketidakpercayaannya atas gol tersebut setelah Liverpool unggul lebih dulu dalam pertandingan Liga Premier. "Dia [Szoboszlai] adalah spesialis tendangan bebas, tapi saya katakan pada Anda, Tottenham tidak memiliki spesialis penjaga gawang," katanya di Sky Sports.
- AFP
Carragher mempertanyakan kedalaman skuad Tottenham
Mantan bek Liverpool itu tidak berhenti sampai di situ, ia justru semakin gencar mengkritik pemain internasional Italia tersebut. Carragher berpendapat bahwa pemain berusia 28 tahun itu mulai menjadi beban bagi tim asuhan Igor Tudor yang saat ini terancam degradasi. Pakar sepak bola itu menyoroti fakta bahwa Vicario digantikan oleh pemain muda berbakat Antonin Kinsky pada pertandingan tengah pekan melawan Atletico.
"Itu tidak jauh dari tengah gawang, kamu harus menahannya - wow. Itu mengerikan, benar-benar mengejutkan dari seorang kiper," tambah Carragher. "Alasan mengapa pemain lain [Antonin Kinsky] dimainkan pada pertengahan pekan adalah karena Vicario tidak cukup baik, itulah masalahnya. Dia kemudian masuk ke lapangan dalam pertandingan yang sudah banyak dibicarakan, tapi Tottenham memiliki masalah besar di posisi kiper."
Keputusan untuk memasukkan Kinsky justru menjadi bumerang bagi Spurs, dengan Tudor menarik keluar penjaga gawang tersebut setelah hanya 17 menit, saat timnya sudah tertinggal 3-0.
Tema yang terus-menerus muncul tentang saling menyalahkan
Ini bukan pertama kalinya Carragher mengungkapkan kekecewaannya terhadap penampilan dan perilaku Vicario di lapangan. Setelah kekalahan 3-0 dari Nottingham Forest pada bulan Desember lalu, pakar sepak bola tersebut mengkritik kecenderungan kiper tersebut untuk melimpahkan tanggung jawab kepada para pemain belakangnya. Pada insiden tersebut, umpan berisiko dari Vicario berujung pada gol Brighton, setelah itu kiper asal Italia itu terlihat memarahi gelandang muda Archie Gray.
"Ini bukan sekadar kiper yang mencoba mengoper bola," kata Carragher di program Extra Time Sky Sports. "Ini kiper yang menggunakan kaki lemahnya. Khas Vicario, dia selalu menyalahkan orang lain. Setiap kali saya melihat bola masuk ke gawang, dia melemparkan tangannya ke arah orang lain. Dia sepertinya sering melakukannya, dan dia melakukannya lagi hari ini. Kita bisa membicarakan Archie Gray yang masih muda di lini tengah, tapi saya menimpakan ini pada kiper."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Setelah berhasil meraih hasil imbang melawan Liverpool di Anfield, Tottenham mungkin akan memasuki laga Liga Champions UEFA mendatang dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi. Spurs kini akan mengalihkan fokus mereka ke pertandingan leg kedua melawan Atlético Madrid pada Rabu mendatang di babak 16 besar di Tottenham Hotspur Stadium.
Namun, pasukan Tudor menghadapi tugas yang berat, membutuhkan keajaiban untuk membalikkan kekalahan telak 5-2 pada leg pertama dan menjaga harapan mereka di Liga Champions tetap hidup.
Iklan