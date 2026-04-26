Mohamed Saeed

"Sungguh mendebarkan" - Declan Rice menyambut tekanan Arsenal setelah pesan "belum berakhir" dalam persaingan gelar Premier League dan Liga Champions yang menegangkan

Declan Rice telah meminta rekan-rekan setimnya di Arsenal untuk "menerima" tekanan yang semakin meningkat saat The Gunners memasuki fase akhir musim yang berpotensi menjadi musim bersejarah. Usai meraih kemenangan krusial 1-0 atas Newcastle United yang mengembalikan Arsenal ke puncak klasemen Liga Premier, gelandang timnas Inggris itu menegaskan bahwa tim asuhan Mikel Arteta siap bertarung di ajang domestik maupun Eropa.

  • Lima laga final demi gelar juara Liga Premier

    Hasil ini sangat penting bagi Arsenal untuk kembali bangkit setelah melewati masa-masa sulit, dan Rice yakin perhitungannya kini sudah jelas bagi The Gunners jika mereka ingin merebut trofi liga. Gelandang tersebut terekam kamera saat mengatakan, "Belum selesai," kepada rekan-rekan setimnya setelah kekalahan Arsenal dari Man City, dan ia sangat senang timnya membuktikan perkataannya pada Sabtu lalu.

    Berbicara setelah kemenangan tipis atas Newcastle, Rice menekankan mentalitas yang dibutuhkan di ruang ganti. "Tiga poin hari ini sangat penting," katanya.

    "Setelah pekan yang kami lalui melawan Man City, ada banyak hal yang bisa diambil sebagai motivasi dari pertandingan itu, tapi kami tahu menjelang pertandingan ini, dengan lima pertandingan tersisa, kami harus memenangkan semuanya. Mencentang satu pertandingan itu hari ini benar-benar menjadi dorongan besar, jadi kami sangat, sangat senang dengan kemenangan hari ini."

    • Iklan
    Eze memberikan sentuhan ajaib

    Pemain yang menjadi penentu kemenangan di Emirates adalah Eberechi Eze, yang memastikan kemenangan timnya lewat tendangan spektakuler hanya sepuluh menit setelah pertandingan dimulai. Rice langsung memuji kontribusi rekan setimnya itu, dengan mengatakan: “Menurut saya, [Bayer] Leverkusen adalah penampilannya yang terbaik, tapi itu adalah gol yang luar biasa. Itulah tujuan dia didatangkan ke sini. Saya katakan beberapa minggu lalu, tendangannya luar biasa. Pemain hebat, orang yang luar biasa, dan dia akan menjadi andalan bagi kami dalam beberapa minggu ke depan. Kami benar-benar membutuhkannya.”

  • Perhatian kini beralih ke impian Liga Champions

    Setelah menyelesaikan tugas di liga domestik untuk akhir pekan ini, Arsenal kini harus mengalihkan fokus ke ajang Eropa. Pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions yang sangat dinanti melawan Atlético Madrid menanti, dan Rice yakin bahwa skuadnya memiliki pengalaman dan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi momen ini saat mereka berupaya mencapai final kompetisi elit Eropa tersebut.

    Mencerminkan suasana di dalam tim, Rice menjelaskan: "Begitulah yang terjadi sepanjang musim ini, dan itulah yang kami inginkan menjelang akhir musim, tetap di puncak, tetap positif. Kami telah bermain dalam pertandingan-pertandingan sulit selama tiga atau empat tahun terakhir di level tertinggi, jadi kami tahu apa yang diharapkan, apa yang akan datang. Kami adalah semifinalis Liga Champions, mari kita nikmati momen ini, dan hadapi tantangan yang ada."

    Tetap rendah hati dalam perburuan trofi

    Meskipun ada antusiasme seputar peluang meraih gelar ganda, Rice enggan terlalu jauh memikirkan masa depan. "Sejujurnya, kamu tidak terlalu memikirkannya karena kamu tidak bisa memikirkan masa depan saat masih ada pertandingan seperti hari ini," tambah mantan kapten West Ham itu. "Tentu saja sekarang aku bisa fokus pada Atletico, tapi kamu tidak boleh terlalu terpaku pada apa yang akan datang, karena itu hanya akan menghabiskan terlalu banyak energimu."

