“Sungguh mendebarkan” - Declan Rice menyambut tekanan Arsenal setelah pesan “belum berakhir” dalam persaingan gelar Premier League dan Liga Champions yang menegangkan

Hasil ini sangat penting bagi Arsenal untuk kembali bangkit setelah melewati masa-masa sulit, dan Rice yakin perhitungannya kini sudah jelas bagi The Gunners jika mereka ingin merebut trofi liga. Gelandang tersebut terekam kamera saat mengatakan, "Belum selesai," kepada rekan-rekan setimnya setelah kekalahan Arsenal dari Man City, dan ia sangat senang timnya membuktikan perkataannya pada Sabtu lalu.

Berbicara setelah kemenangan tipis atas Newcastle, Rice menekankan mentalitas yang dibutuhkan di ruang ganti. "Tiga poin hari ini sangat penting," katanya.

"Setelah pekan yang kami lalui melawan Man City, ada banyak hal yang bisa diambil sebagai motivasi dari pertandingan itu, tapi kami tahu menjelang pertandingan ini, dengan lima pertandingan tersisa, kami harus memenangkan semuanya. Mencentang satu pertandingan itu hari ini benar-benar menjadi dorongan besar, jadi kami sangat, sangat senang dengan kemenangan hari ini."