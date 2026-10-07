Berbicara di podcast Stick to United bersama Berbatov, Rooney memberikan penilaian blak-blakan soal kebiasaan mantan rekannya itu di balik layar. Mantan kapten Inggris itu mengakui bahwa pendekatan mereka terhadap latihan sangat berbeda.

"Kami semua punya profil pemain yang berbeda," jelas Rooney. "Sebagai contoh, kalau Anda melihat Tevez dalam latihan, dia benar-benar memalukan. Dia adalah pemain terburuk dalam latihan yang pernah saya lihat seumur hidup! Tapi kemudian sebagai rekan setim atau manajer, kami akan menerimanya karena dia akan turun ke lapangan dan mengerahkan seluruh energinya di lapangan, yang sangat bagus."

Rooney juga menyoroti dinamika mereka di luar lapangan. Meski ada kendala bahasa, keduanya menemukan cara untuk tetap terhubung saat menempuh perjalanan bersama, bahkan ketika mereka bersaing untuk mendapatkan tempat di starting XI.

"Ada persaingan di antara kami semua untuk bermain," tambah Rooney. "Berbatov cukup pendiam, Tevez tidak benar-benar bisa banyak berbicara dalam bahasa Inggris. Sebenarnya itu menarik, saya biasa menjemput Tevez dari rumahnya dan terkadang kami pergi ke bandara untuk laga Liga Champions karena lokasinya dekat, tetapi entah bagaimana kami berhasil bercakap-cakap. Itu aneh!

"Saya mungkin punya hubungan terbaik dengan Cristiano dibandingkan tiga penyerang itu dalam hal bercanda dan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika Anda berada di lapangan, Anda harus memahami dengan siapa Anda bermain, apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka."



