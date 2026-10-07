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'Sungguh memalukan!' - Wayne Rooney menyebut mantan partner lini serangnya di Man Utd sebagai 'pemain terburuk saat latihan' yang pernah ia lihat dalam kariernya
Kemitraan legendaris di Old Trafford
Tevez tiba di Manchester pada 2007 setelah membantu West Ham terhindar dari degradasi Premier League. Penyerang Argentina itu dengan cepat menjelma menjadi idola suporter, menyatu dengan mulus dalam tim Sir Alex Ferguson. Ia menjadi komponen penting dalam kuartet serangan tangguh yang dihuni Rooney, Cristiano Ronaldo, dan Dimitar Berbatov.
Selama dua tahun di sana, Tevez membantu Manchester United meraih enam trofi, termasuk dua gelar liga beruntun dan Liga Champions 2008. Warisannya pada akhirnya menjadi rumit setelah kepindahannya yang kontroversial ke rival sekota, Manchester City.
- Getty Images Sport
"Pelatih terburuk dalam hidup saya"
Berbicara di podcast Stick to United bersama Berbatov, Rooney memberikan penilaian blak-blakan soal kebiasaan mantan rekannya itu di balik layar. Mantan kapten Inggris itu mengakui bahwa pendekatan mereka terhadap latihan sangat berbeda.
"Kami semua punya profil pemain yang berbeda," jelas Rooney. "Sebagai contoh, kalau Anda melihat Tevez dalam latihan, dia benar-benar memalukan. Dia adalah pemain terburuk dalam latihan yang pernah saya lihat seumur hidup! Tapi kemudian sebagai rekan setim atau manajer, kami akan menerimanya karena dia akan turun ke lapangan dan mengerahkan seluruh energinya di lapangan, yang sangat bagus."
Rooney juga menyoroti dinamika mereka di luar lapangan. Meski ada kendala bahasa, keduanya menemukan cara untuk tetap terhubung saat menempuh perjalanan bersama, bahkan ketika mereka bersaing untuk mendapatkan tempat di starting XI.
"Ada persaingan di antara kami semua untuk bermain," tambah Rooney. "Berbatov cukup pendiam, Tevez tidak benar-benar bisa banyak berbicara dalam bahasa Inggris. Sebenarnya itu menarik, saya biasa menjemput Tevez dari rumahnya dan terkadang kami pergi ke bandara untuk laga Liga Champions karena lokasinya dekat, tetapi entah bagaimana kami berhasil bercakap-cakap. Itu aneh!
"Saya mungkin punya hubungan terbaik dengan Cristiano dibandingkan tiga penyerang itu dalam hal bercanda dan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika Anda berada di lapangan, Anda harus memahami dengan siapa Anda bermain, apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka."
Dorongan untuk terus berkembang
Klub-klub elite harus terus berevolusi untuk mempertahankan dominasi, sebuah filosofi yang dikuasai Ferguson. Rooney menegaskan bahwa United tidak pernah cepat puas, dengan menyoroti perekrutan Berbatov pada 2008 sebagai contoh utama membangun dari posisi yang kuat.
"Saat itu United bersama Sir Alex Ferguson, kami baru saja menjuarai Premier League, kami menjuarai Liga Champions lalu kami merekrut dia [Berbatov] untuk meningkatkan apa yang sudah kami miliki dan capai," jelas Rooney. "Begitulah tim sukses terus menjadi sukses. Kita melihatnya sekarang pada Arsenal tahun ini, mereka menjuarai Premier League lalu merekrut pemain-pemain berkualitas untuk meningkatkan apa yang sudah mereka miliki.
"Itulah posisi United saat itu, tetapi bagi kami, sebagai pemain, akan terasa aneh jika kami tidak melakukan itu. Kami akan berpikir, 'Siapa yang kami datangkan? Kenapa kami tidak merekrut siapa pun?', karena itu terus mendorong Anda. Itulah mengapa pemain bisa bermain begitu lama di level itu di klub sepakbola tersebut: Ryan Giggs, Paul Scholes... mereka telah melihat pemain datang dan pergi serta pemain yang seharusnya mengambil tempat mereka. Tetapi itu memberi Anda dorongan untuk berkata, 'Kami sudah merekrut Berbatov sekarang... kami punya empat penyerang luar biasa', jadi Anda harus berada dalam performa terbaik."
- BSR Agency
Merefleksikan era keemasan
Rooney dan Tevez sudah lama gantung sepatu dan beralih ke dunia kepelatihan setelah karier bermain mereka yang gemilang. Meski jalan mereka telah berbeda sejak masa penuh trofi itu, kisah-kisah dari era kebersamaan mereka terus menegaskan lingkungan elite yang tanpa ampun, yang menjadi ciri era kepemimpinan Ferguson.
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