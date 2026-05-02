"Sungguh luar biasa": Penyerang Heidenheim, Eren Dinkci, sangat terkesan dengan seorang pemain FC Bayern

"Jonas Urbig benar-benar menahannya dengan luar biasa," puji Dinkci sambil menjelaskan: "Saya sengaja menendangnya sedikit lebih tinggi agar dia tidak bisa menjangkaunya dengan tangan. Bahwa dia bisa menahannya, itu sungguh luar biasa. Tentu saja saya juga menyalahkan diri sendiri karena bola itu tidak masuk."

Seandainya Dinkci mencetak gol, Heidenheim mungkin saja bisa meraih tiga poin di Munich. Tim yang berada di posisi terbawah klasemen itu secara mengejutkan memimpin pada menit ke-22 melalui Budu Zivzivadze, dan tak lama kemudian Dinkci bahkan menambah keunggulan dengan gol ketiganya musim ini di Bundesliga.

Bayern, yang pelatihnya Vincent Kompany seperti pekan lalu saat menang 4-3 di Mainz awalnya mengistirahatkan beberapa pemain inti, berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang peluit babak pertama melalui tendangan bebas langsung yang dieksekusi oleh Leon Goretzka. Pada babak kedua, Kompany langsung memasukkan empat bintang top sekaligus, yaitu Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, dan Joshua Kimmich, dan setelah hampir satu jam, Goretzka menyamakan kedudukan.