"Saya agak terkejut bola itu tidak masuk ke gawang," kata Dinkci setelah pertandingan pada Sabtu sore mengenai peluang emasnya di menit ke-68, saat Urbig berhasil menggagalkan tendangannya dari jarak dekat dengan penyelamatan gemilang.
"Sungguh luar biasa": Penyerang Heidenheim, Eren Dinkci, sangat terkesan dengan seorang pemain FC Bayern
"Jonas Urbig benar-benar menahannya dengan luar biasa," puji Dinkci sambil menjelaskan: "Saya sengaja menendangnya sedikit lebih tinggi agar dia tidak bisa menjangkaunya dengan tangan. Bahwa dia bisa menahannya, itu sungguh luar biasa. Tentu saja saya juga menyalahkan diri sendiri karena bola itu tidak masuk."
Seandainya Dinkci mencetak gol, Heidenheim mungkin saja bisa meraih tiga poin di Munich. Tim yang berada di posisi terbawah klasemen itu secara mengejutkan memimpin pada menit ke-22 melalui Budu Zivzivadze, dan tak lama kemudian Dinkci bahkan menambah keunggulan dengan gol ketiganya musim ini di Bundesliga.
Bayern, yang pelatihnya Vincent Kompany seperti pekan lalu saat menang 4-3 di Mainz awalnya mengistirahatkan beberapa pemain inti, berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang peluit babak pertama melalui tendangan bebas langsung yang dieksekusi oleh Leon Goretzka. Pada babak kedua, Kompany langsung memasukkan empat bintang top sekaligus, yaitu Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, dan Joshua Kimmich, dan setelah hampir satu jam, Goretzka menyamakan kedudukan.
- AFP
Heidenheim mengubah rencana untuk pertandingan melawan FC Bayern secara mendadak
Saat skor 2-2, Urbig menggagalkan peluang emas Dinkci, namun tak lama kemudian Heidenheim kembali memimpin lewat gol Zivzivadze. Keunggulan ini bertahan hingga menit kesepuluh perpanjangan waktu: Pada aksi terakhir pertandingan, tendangan Olise yang membentur tiang gawang secara sial memantul dari punggung kiper Heidenheim, Diant Ramaj, dan masuk ke gawangnya sendiri, sehingga skor akhir menjadi 3-3.
Pelatih FCH Frank Schmidt telah "mengubah keputusan" kemarin terkait rencana melawan sang juara, ungkap Dinkci. "Sebenarnya kami ingin bermain sedikit lebih dalam dan lebih kompak. Tapi kemudian pelatih berkata: 'Tidak, kita tidak akan melakukannya, kita tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan.' Dan saya rasa itu adalah pendekatan yang tepat, karena dengan begitu kami memiliki lebih banyak serangan ke depan." Memang sudah jelas bagi semua orang "bahwa kami harus banyak bertahan dan Bayern kemungkinan besar akan menguasai bola 75 persen. Tapi para pemain melakukannya dengan sangat baik, kami mendapat banyak kelonggaran. Itulah rencananya."
Sementara itu, Urbig menggantikan kiper utama Bayern, Manuel Neuer, di gawang FCB; ini merupakan penampilan ke-17 pemain berusia 22 tahun itu musim ini. Sementara Neuer semakin cenderung memperpanjang kontraknya satu tahun lagi, Urbig diperkirakan akan lebih sering menjadi pengganti kiper berusia 40 tahun itu pada musim depan. Dalam jangka panjang, Bayern berencana mengembangkan Urbig sebagai penerus Neuer.
Perhatian Bayern segera kembali tertuju pada PSG
"Sangat mudah untuk hanya melihat hal-hal yang tidak berjalan baik hari ini. Banyak hal yang seharusnya bisa lebih baik, tentu saja. Namun, jangan lupa bahwa para pemain berhasil mencetak gol di menit-menit akhir dan berjuang sekuat tenaga agar tidak kalah dalam pertandingan ini," kata Pelatih Bayern, Kompany, kepada Sky mengenai penampilan timnya. "Hal itu bisa kita bawa ke pertandingan berikutnya, sedangkan sisanya hanyalah detail-detail yang harus kita perbaiki."
Setelah hasil imbang melawan Heidenheim, fokus Bayern segera beralih ke leg kedua semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Setelah hasil spektakuler 4-5 di leg pertama, FCB ingin membalikkan keadaan di hadapan pendukungnya sendiri pada Rabu dan melaju ke final kompetisi teratas Eropa.
Sementara itu, Heidenheim sementara memperkecil jarak dengan posisi ke-16 yang berarti degradasi menjadi tiga poin. Tim yang berada di posisi terbawah ini harus berharap agar FC St. Pauli (melawan Mainz) dan VfL Wolfsburg (melawan Freiburg) tidak meraih poin pada hari Minggu. Jika tidak, harapan untuk tetap bertahan di liga dengan meraih kemenangan pada dua pertandingan terakhir melawan 1. FC Köln dan Mainz 05 akan sirna.
- AFP
Pertandingan-pertandingan sebelumnya antara Bayern dan Heidenheim
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
3 April 2019
Piala DFB
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 5:4
11 November 2023
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4:2
6 April 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 3:2
7 Desember 2024
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4:2
19 April 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0:4
21 Desember 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0:4
2 Mei 2026
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 3:3