"Sungguh luar biasa melihat sejauh mana perkembangan Major League Soccer" - Kaylyn Kyle dari Apple TV membahas Vancouver Whitecaps, tim Kanada asuhan Jesse Marsch, dan kedatangan Neymar ke MLS

Kaylyn Kyle adalah warga Kanada yang bangga. Bukan rahasia lagi bahwa mantan bintang tim nasional wanita Kanada ini, yang lahir tidak jauh dari Vancouver, memiliki rasa simpati khusus terhadap rekan-rekan senegaranya di MLS. Lagipula, ada ikatan khusus di antara mereka. Orang Kanada selalu saling mendukung, dan sepak bola Kanada sedang naik daun. Kyle telah berjuang keras untuk generasi sebelumnya. Kini, ia bisa menyaksikan kesuksesan itu terwujud.

"Saya sudah sering mendapat masalah, dan saya sebenarnya tidak peduli. Saya bangga menjadi orang Kanada. Saya tidak peduli. Saya mencintai Vancouver. Saya tumbuh besar bersama Vancouver Whitecaps," katanya kepada GOAL.

Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menjadi penggemar. Whitecaps bermain di final MLS Cup tahun lalu dan hanya selisih satu kelas master Lionel Messi dari mengangkat trofi yang pantas mereka dapatkan. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi sebuah franchise yang mungkin akan pindah kota. Kabar baik bagi Kyle dan sesama warga Kanada? Vancouver kembali lagi, dan mereka mungkin sedikit lebih baik.

"Bagi saya, mereka memainkan salah satu gaya sepak bola terindah di Major League Soccer, karena mereka bisa bermain langsung ke depan. Namun, mereka juga memiliki berbagai cara berbeda untuk membangun serangan dengan pemain yang berbeda. Ada Andres Cubas dan Sebastian Berhalter, yang bisa dibilang dua gelandang tengah terbaik di liga. Ada Thomas Muller yang belum mencetak gol, jadi itu akan menakutkan saat dia akhirnya mencetak gol. Ada Ryan Gauld yang belum tampil karena cedera. Ada Brian White, yang sedang berjuang masuk ke Tim Nasional Pria AS. Jadi, ada begitu banyak tanda tanya positif seputar Vancouver," tambahnya.

Untunglah begitu, karena Wilayah Barat, yang saat ini dipuncaki oleh Whitecaps, benar-benar dipenuhi tim-tim tangguh. LAFC memang bagus, tapi begitu pula San Jose Earthquakes yang sedang naik daun. Tim-tim terbaik sangat kuat, dan tim-tim di papan tengah pun lebih baik daripada beberapa waktu lalu. Kyle yakin hal itu jelas merupakan hal yang baik.

Ada hal lain juga di liga yang kacau ini. Ada desas-desus bahwa Neymar bisa datang ke MLS dan bermain untuk FC Cincinnati. Itu akan menjadi plot twist yang menarik, tapi menurut Kyle, juga cocok. Lagipula, Neymar masih punya banyak yang bisa diberikan.

"Neymar di mana pun masuk akal. Saya pikir tingkah laku Neymar di luar lapangan telah mengurangi citra Neymar sebagai pemain sepak bola. Tapi mari kita jujur, saat Messi dan Cristiano Ronaldo berada di puncak karier mereka, di era Barcelona dan Real Madrid, Neymar ada di sana. Dia bisa dibilang, dan masih bisa dibilang, salah satu dari tiga atau empat pemain terbaik yang keluar dari Brasil, dia memang sebagus itu," tambahnya.

Ini adalah situasi yang sibuk, dan Kyle menganalisisnya setiap minggu untuk Apple TV. Dia duduk untuk membicarakan MLS, Piala Dunia, Neymar, dan topik lainnya dalam edisi lain dari Mic'd Up, sebuah fitur reguler di mana GOAL menggali perspektif para analis, penyiar, dan pakar lainnya mengenai kondisi sepak bola di AS dan luar negeri.

CATATAN: Wawancara ini telah diedit sedikit demi kesederhanaan dan kejelasan.