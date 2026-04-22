Kaylin Kyle Mic'd Up (04.22.2026)
Diterjemahkan oleh

"Sungguh luar biasa melihat sejauh mana perkembangan Major League Soccer" - Kaylyn Kyle dari Apple TV membahas Vancouver Whitecaps, tim Kanada asuhan Jesse Marsch, dan kedatangan Neymar ke MLS

Dalam Wawancara: Kaylyn Kyle mengulas tim-tim Kanada di MLS, siapa yang mungkin ditunjuk Inter Miami untuk menggantikan Javier Mascherano, dan mengapa Neymar akan sangat cocok di Amerika Utara

Kaylyn Kyle adalah warga Kanada yang bangga. Bukan rahasia lagi bahwa mantan bintang tim nasional wanita Kanada ini, yang lahir tidak jauh dari Vancouver, memiliki rasa simpati khusus terhadap rekan-rekan senegaranya di MLS. Lagipula, ada ikatan khusus di antara mereka. Orang Kanada selalu saling mendukung, dan sepak bola Kanada sedang naik daun. Kyle telah berjuang keras untuk generasi sebelumnya. Kini, ia bisa menyaksikan kesuksesan itu terwujud.

"Saya sudah sering mendapat masalah, dan saya sebenarnya tidak peduli. Saya bangga menjadi orang Kanada. Saya tidak peduli. Saya mencintai Vancouver. Saya tumbuh besar bersama Vancouver Whitecaps," katanya kepada GOAL.

Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menjadi penggemar. Whitecaps bermain di final MLS Cup tahun lalu dan hanya selisih satu kelas master Lionel Messi dari mengangkat trofi yang pantas mereka dapatkan. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi sebuah franchise yang mungkin akan pindah kota. Kabar baik bagi Kyle dan sesama warga Kanada? Vancouver kembali lagi, dan mereka mungkin sedikit lebih baik.

"Bagi saya, mereka memainkan salah satu gaya sepak bola terindah di Major League Soccer, karena mereka bisa bermain langsung ke depan. Namun, mereka juga memiliki berbagai cara berbeda untuk membangun serangan dengan pemain yang berbeda. Ada Andres Cubas dan Sebastian Berhalter, yang bisa dibilang dua gelandang tengah terbaik di liga. Ada Thomas Muller yang belum mencetak gol, jadi itu akan menakutkan saat dia akhirnya mencetak gol. Ada Ryan Gauld yang belum tampil karena cedera. Ada Brian White, yang sedang berjuang masuk ke Tim Nasional Pria AS. Jadi, ada begitu banyak tanda tanya positif seputar Vancouver," tambahnya.

Untunglah begitu, karena Wilayah Barat, yang saat ini dipuncaki oleh Whitecaps, benar-benar dipenuhi tim-tim tangguh. LAFC memang bagus, tapi begitu pula San Jose Earthquakes yang sedang naik daun. Tim-tim terbaik sangat kuat, dan tim-tim di papan tengah pun lebih baik daripada beberapa waktu lalu. Kyle yakin hal itu jelas merupakan hal yang baik.

Ada hal lain juga di liga yang kacau ini. Ada desas-desus bahwa Neymar bisa datang ke MLS dan bermain untuk FC Cincinnati. Itu akan menjadi plot twist yang menarik, tapi menurut Kyle, juga cocok. Lagipula, Neymar masih punya banyak yang bisa diberikan.

"Neymar di mana pun masuk akal. Saya pikir tingkah laku Neymar di luar lapangan telah mengurangi citra Neymar sebagai pemain sepak bola. Tapi mari kita jujur, saat Messi dan Cristiano Ronaldo berada di puncak karier mereka, di era Barcelona dan Real Madrid, Neymar ada di sana. Dia bisa dibilang, dan masih bisa dibilang, salah satu dari tiga atau empat pemain terbaik yang keluar dari Brasil, dia memang sebagus itu," tambahnya.

Ini adalah situasi yang sibuk, dan Kyle menganalisisnya setiap minggu untuk Apple TV. Dia duduk untuk membicarakan MLS, Piala Dunia, Neymar, dan topik lainnya dalam edisi lain dari Mic'd Up, sebuah fitur reguler di mana GOAL menggali perspektif para analis, penyiar, dan pakar lainnya mengenai kondisi sepak bola di AS dan luar negeri.

CATATAN: Wawancara ini telah diedit sedikit demi kesederhanaan dan kejelasan.

  Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FC

    TENTANG MUSIM MLS HINGGA SAAT INI

    GOAL: Apa pendapatmu secara keseluruhan tentang musim MLS sejauh ini?

    KYLE: Narasi utama selama beberapa musim terakhir adalah bahwa Wilayah Timur lebih sulit daripada Wilayah Barat. Wilayah Timur memiliki lebih banyak tim yang kompetitif. Dan saya rasa narasi itu telah berubah tahun ini. Wilayah Barat sedikit lebih kompetitif, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selain itu, ada narasi bahwa sekitar delapan atau sembilan tim mulai menjauh dari tim-tim lain dan memimpin klasemen. Ini adalah tim-tim yang benar-benar berani mengambil langkah besar untuk mendatangkan pemain-pemain top. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat di Major League Soccer.

    GOAL: APAKAH ITU HAL YANG BAIK?

    KYLE: Kamu melihatnya di Premier League. Kamu melihatnya di La Liga, Ligue 1, kamu tahu di mana timmu akan finis di akhir musim, sedangkan di Major League Soccer, jika kamu mencoba memprediksinya, kamu akan gila. Kamu tidak tahu siapa yang menang setiap dua minggu sekali. Mereka membuat kita melakukan prediksi pra-musim yang gila-gilaan. Dan aku selalu suka melakukannya, tapi aku juga selalu benci melakukannya.

    Aku juga berpikir narasi seputar liga ini berubah, seperti melihat berapa banyak uang yang telah disuntikkan ke infrastruktur. Aku pikir sekitar $10 miliar untuk infrastruktur khusus sepak bola di Amerika Utara. Dan itu menunjukkan betapa jauhnya kita dari saat Don Garber, komisioner kita, masuk, ketika hanya ada 10 tim Major League Soccer. Sekarang ada stadion khusus sepak bola, lapangan latihan khusus sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata, di mana negara-negara terbesar di dunia akan berlatih di beberapa lapangan latihan khusus sepak bola MLS, karena fasilitasnya kelas dunia dan terbaik di kelasnya. Dan banyak pemain yang datang ke sini, seperti yang sudah kita lihat, berkata, "Astaga, fasilitas latihannya sangat bagus." Sungguh luar biasa memikirkan seberapa jauh Major League Soccer telah berkembang hanya dalam tiga dekade.

    • Iklan
  Thomas Muller Vancouver Whitecaps 12062025

    TENTANG TIM-TIM KANADA DI MLS

    GOAL: Mengenai Vancouver, bagaimana pendapatmu tentang peluang mereka tahun ini? Apa yang mereka butuhkan untuk meraih gelar? Mereka berhasil mencapai final piala tahun lalu, tapi apa yang masih kurang?

    KYLE: Saya sudah berkali-kali mendapat masalah, dan sejujurnya saya tidak peduli. Saya seperti, orang Kanada yang tanpa rasa bersalah. Saya tidak peduli. Saya mencintai Vancouver. Saya tumbuh besar bersama Vancouver Whitecaps.

    Saat ini, saya rasa tidak banyak yang kurang dari Vancouver. Menurut saya, jika melihat Vancouver Whitecaps dalam dua musim terakhir di bawah Jesper Sorensen, dia adalah salah satu pelatih favorit saya di Major League Soccer. Dia telah menerapkan filosofi permainan. Saya rasa kita tidak punya itu di bawah Vanni Sartini. Saya rasa dia membangun fondasinya dan membawanya sejauh yang dia bisa. Dia menambahkan karakternya, tingkah lakunya di luar lapangan dengan cara terbaik. Dia memberi kepercayaan diri kepada para pemain.

    Lalu ada Sorensen, yang datang dan, menurut saya, mereka memainkan salah satu gaya sepak bola terindah di Major League Soccer, karena mereka bisa bermain langsung ke depan. Namun, mereka juga memiliki berbagai cara berbeda untuk membangun serangan dengan pemain yang berbeda. Ada Andres Cubas dan Sebastian Berhalter, yang bisa dibilang dua gelandang tengah terbaik di liga. Ada Thomas Muller yang belum mencetak gol, jadi itu akan menakutkan saat dia mencetak gol. Ada Ryan Gauld yang belum tampil karena cedera. Ada Brian White, yang sedang berusaha masuk ke Tim Nasional Pria AS. Jadi ada begitu banyak potensi yang menarik di Vancouver, ditambah kemampuan mereka untuk menjual pemain. Tapi jangan melihatnya seperti Philadelphia Union, misalnya, di mana mereka menjual begitu banyak pemain dan terlihat seperti tim yang berbeda sama sekali, sementara Vancouver berhasil tetap seimbang. Itu, itu luar biasa.

    GOAL: Dan mengenai Montreal. Mereka telah memecat seorang pelatih, tidak ada banyak hal yang bisa dinantikan. Apakah ini hanya karena kurangnya perhatian?

    KYLE: Masalahnya, entah mereka dulu Montreal Impact atau FC Montreal, basis penggemar mereka tak tertandingi, lalu mereka membangun stadion sepak bola yang luar biasa, yang tak terbayangkan. Saya merasa kasihan pada para penggemar, di atas segalanya, karena mereka datang dalam segala kondisi—baik, buruk, maupun sulit—seperti yang dilakukan Vancouver selama bertahun-tahun. Dan sekarang, Vancouver menang. Mereka berinvestasi. Mereka mendatangkan pemain besar seperti Thomas Müller. Saya harus membaca ulang berita itu saat itu terjadi!

    Dan Montreal belum pernah menjadi tim seperti itu, kecuali Nacho Piazzi, yang pernah bermain di MLS. Dia adalah salah satu pilar utama mereka di sana. Mereka belum benar-benar menarik. Dan mereka banyak menjual pemain muda yang muncul, tentu saja. Jadi sedih melihat apa yang terjadi di Montreal, karena seharusnya bisa luar biasa.

    Lalu Toronto, saya pikir mereka hanya melakukan beberapa penandatanganan DP yang buruk, berbalik arah, dan menghabiskan banyak uang untuk Josh Sargent. Jadi mari kita harap dia tampil bagus dan mencetak gol setiap pekan. Karena, jika tidak, jujur saja, saya masih berpikir Toronto butuh dua jendela transfer lagi untuk bisa bersaing di wilayah timur.

    GOAL: Soal Toronto, itu menarik. Sepertinya ini hanya proses rebuilding saat ini...

    KYLE: Berapakali kamu bisa bilang ini proses rebuilding kalau kamu Toronto? Karena Toronto terus mengucurkan uang. Dan itulah yang aku suka dari mereka. Aku suka bahwa Toronto tanpa malu-malu, seperti, "kami sudah berantakan. Ayo kita belanjakan $22 juta untuk Josh Sargent dengan bonus tambahan. Potensinya bisa mencapai 27 juta." Itu angka yang gila. Apakah menurut saya mereka menghabiskan terlalu banyak uang untuknya? Ya, menurut saya Anda bisa mendapatkan tiga pemain untuk mengisi peran-peran yang dibutuhkan dalam membangun tim Anda.

  Santos v Fluminense - Brasileirao 2026

    TENTANG NEYMAR KE MLS

    TANYAAN: Kami mendengar kabar bahwa Neymar akan bergabung dengan FC Cincinnati. Apakah Neymar cocok bermain di MLS?

    KYLE: Ya.

    GOAL: Kamu pikir begitu?

    KYLE: Neymar di mana pun masuk akal. Saya pikir tingkah laku Neymar di luar lapangan telah mengurangi citra Neymar sebagai pemain sepak bola. Tapi mari kita jujur, saat Messi dan Cristiano Ronaldo berada di puncak karier mereka, di era Barcelona dan Real Madrid, Neymar ada di sana. Dia bisa dibilang, dan masih bisa dibilang, salah satu dari tiga atau empat pemain terbaik yang pernah keluar dari Brasil, dia memang sehebat itu. Saat ini, bersama Santos, dia dalam kondisi bugar dan sehat. Saya tidak akan terkejut jika Carlo Ancelotti membawanya ke Brasil. Menurut saya, mereka akan bodoh jika tidak melakukannya.

    GOAL: Sepertinya hal itu memang harus terjadi...

    KYLE: Itu harus terjadi. Karena saya melihat jendela internasional terakhir Brasil dan seperti, tidak ada yang seperti Neymar saat dia sehat dan bugar. Saya merasa ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Ini adalah sisa-sisa terakhir Neymar di mana Anda seperti, "Berikan kami sesuatu yang positif untuk mengakhiri kariermu! Jangan beri kami sesuatu yang membuat kami berpikir, 'oh, dia pergi ke karnaval, seperti, untuk ulang tahun saudarinya'." Berikan kami Neymar yang selalu kami cintai dan kagumi, karena dia adalah pemain yang luar biasa, dan dia sangat baik untuk olahraga ini.

  Inter Miami CF v Austin FC

    TENTANG JAVIER MASCHERANO DAN INTER MIAMI

    TANYA: Kalau kamu adalah Jorge Mas dan David Beckham, siapa yang akan kamu tunjuk sebagai pelatih kepala Inter Miami berikutnya?

    KYLE: Siapa yang kamu berikan padaku? Karena berikan aku tiga, lalu aku akan berikan dua pilihanku.

    GOAL: Ayo pilih Xavi...

    KYLE: Itu yang pertama kali terlintas di benakku.

    GOAL: Lionel Scaloni, setelah Piala Dunia

    KYLE: Itu pilihan yang sangat bagus. Ya, aku tahu orang-orang menyebut Wilfried Nancy, dan dia sebaiknya menjauh dari itu. Menurutku, dengan cara dia melatih dan kepribadian-kepribadian kuat di tim itu, hal itu akan bertabrakan. Itu bukan berarti aku menentang Wilfried Nancy. Menurutku dia pelatih yang brilian. Aku hanya tidak berpikir itu pekerjaan yang tepat untuknya. Aku bisa membayangkan Scaloni setelah Argentina, terutama jika mereka tampil bagus di Piala Dunia.

  Canada v Iceland - International Friendly

    TENTANG KANADA DAN PIALA DUNIA

    GOAL: Berikan prediksimu untuk tim nasional Kanada di Piala Dunia.

    KYLE: Saya pikir kita akan finis di puncak grup kita. Lalu kita bermain di kandang, di Vancouver. Dan saya pikir saya ingin mengatakan kita lolos dari babak 32 besar.

    GOAL: Apakah itu dianggap sukses?

    KYLE: Ya! Tentu saja. Saya melihat babak penyisihan grup sekarang, ada 12 grup, dan karena ini Piala Dunia yang lebih besar, ada 48 tim. Jika kami tidak lolos dari grup kami, kami tidak pantas mendapatkannya. Jujur, saya pikir kami punya peluang untuk finis di puncak grup, dan semoga kami mendapat lawan yang lebih lemah di babak 32 besar. Tapi Alphonso Davies harus dalam kondisi prima, dan kami harus mulai mencetak gol, terutama gol dari permainan terbuka, karena, maksud saya, dua gol dalam tujuh pertandingan terakhir itu tidak cukup.

    GOAL: Sebagai lanjutan, apa pendapat Anda tentang Jesse Marsch?

    KYLE: Saya suka dia. Dia jujur, dia transparan. Dia pernah menjadi pemain di level tertinggi. Dia pernah melatih di level tertinggi, jadi dia mengerti. Sangat berbeda menjadi manajer yang belum pernah bermain di level tertinggi, ketika masuk ke tim yang memiliki mentalitas underdog, di mana dia bisa membangkitkan semangat tim. Mereka ingin bermain dengan gaya pressing tinggi, hampir seperti New York Red Bulls atau organisasi Red Bull secara keseluruhan. Saya pikir kita punya pemain untuk melakukannya. Kami memiliki tim yang sangat atletis. Kami memiliki perpaduan antara pemain muda dan berpengalaman. Sekarang saya hanya penasaran apakah dia akan menggunakan formasi empat bek atau lima bek, dan apa yang akan dia lakukan dengan Davies? Apakah dia akan memainkannya sebagai bek sayap? Apakah dia akan memainkannya sebagai sayap? Apakah dia akan memainkannya sebagai penyerang? Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan.