'Sungguh luar biasa' - Max Dowman mendapat pujian meriah dari mantan bintang Chelsea setelah penampilan gemilangnya dalam kemenangan Arsenal atas Everton

Arsenal berjuang keras selama 89 menit untuk menembus pertahanan Everton yang tangguh. Meskipun ada upaya-upaya awal dari Bukayo Saka dan Noni Madueke, The Gunners kurang tajam di depan gawang. Segalanya berubah ketika Mikel Arteta memasukkan Dowman yang berusia 16 tahun, yang memainkan peran kunci dalam menciptakan gol pembuka Viktor Gyokeres di menit-menit akhir sebelum melakukan aksi solo untuk mengalahkan pertahanan Everton dan menyarangkan bola ke gawang yang kosong. Berbicara di BBC Radio 5, Nevin mencatat perubahan momentum yang langsung terjadi, dengan menyatakan: "Kreativitas Max Dowman... dia menciptakan gol pertama – dia mengubah jalannya pertandingan saat masuk. Momen terakhir ketika dia berlari melintasi lapangan itu benar-benar fenomenal. Itu akan dikenang selama bertahun-tahun yang akan datang.