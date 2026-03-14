'Sungguh luar biasa' - Max Dowman mendapat pujian meriah dari mantan bintang Chelsea setelah penampilan gemilangnya dalam kemenangan Arsenal atas Everton
Perkenalan yang revolusioner
Arsenal berjuang keras selama 89 menit untuk menembus pertahanan Everton yang tangguh. Meskipun ada upaya-upaya awal dari Bukayo Saka dan Noni Madueke, The Gunners kurang tajam di depan gawang. Segalanya berubah ketika Mikel Arteta memasukkan Dowman yang berusia 16 tahun, yang memainkan peran kunci dalam menciptakan gol pembuka Viktor Gyokeres di menit-menit akhir sebelum melakukan aksi solo untuk mengalahkan pertahanan Everton dan menyarangkan bola ke gawang yang kosong. Berbicara di BBC Radio 5, Nevin mencatat perubahan momentum yang langsung terjadi, dengan menyatakan: "Kreativitas Max Dowman... dia menciptakan gol pertama – dia mengubah jalannya pertandingan saat masuk. Momen terakhir ketika dia berlari melintasi lapangan itu benar-benar fenomenal. Itu akan dikenang selama bertahun-tahun yang akan datang.
Lari solo bersejarah
Meskipun gol pertama membawa kelegaan, gol kedua justru mengukir sejarah. Saat Jordan Pickford terjebak di area pertahanan lawan, Dowman menguasai bola dan melancarkan sprint menakjubkan sejauh 75 yard. "Momen itu – jangan sampai terlewatkan," seru Nevin. "Kalian harus menunggu mereka terus berlari dan berlari. Ketegangan terus meningkat, dan meningkat, hingga akhirnya Max Dowman menyarangkan bola ke gawang. Itu adalah momen indah dalam sepak bola." Pada usia 16 tahun dan 73 hari, Dowman secara resmi menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah liga.
Ketenangan yang luar biasa di bawah tekanan
Yang paling menonjol bagi para pengamat adalah kedewasaan yang ditunjukkan oleh lulusan akademi tersebut. Saat berhadapan dengan para bek Liga Premier dalam perebutan gelar yang sangat ketat, Dowman tampak seperti pemain berpengalaman. "Ya, sebagai manajer, Anda harus mengambil keputusan besar, dan keputusan untuk memasukkan pemain muda [Max Dowman] itu telah mengubah jalannya pertandingan ini sepenuhnya," kata Nevin.
Dampak terhadap perebutan gelar juara
Selain rekor tersebut, kontribusi Dowman berhasil mengantongi tiga poin penting yang semakin menjauhkan Arsenal dari Manchester City. Nevin meyakini kemunculan pemain muda itu merupakan titik balik bagi ambisi klub untuk meraih gelar juara. "Betapa besar pengaruh pemuda itu, tidak hanya pada pertandingan ini, tetapi juga pada musim Arsenal secara keseluruhan," tutup sang pakar. Dengan momentum yang sedang berada di puncaknya, The Gunners kini mengalihkan fokus mereka ke Liga Champions dan final Carabao Cup yang sangat dinanti.
