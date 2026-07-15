Secara spesifik, menurut laporan tersebut, Messi hanya menempuh jarak 8,2 kilometer per 90 menit. Statistiknya bahkan lebih drastis dalam hal sprint: Rata-rata, sang superstar kini hanya meningkatkan kecepatan secara signifikan sebanyak 2,7 kali per pertandingan. Empat tahun lalu, angka ini masih hampir dua kali lipat lebih tinggi, yaitu 5,3 sprint.
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Sungguh luar biasa! Laporan ini mengungkap statistik yang tak terbayangkan mengenai jarak lari yang ditempuh Lionel Messi
Namun, di balik sikap pasif yang tampak ini, tersembunyi sebuah rencana cerdas: Messi sekadar mengatur tenaganya secara strategis agar dapat mengeluarkan ledakan tenaga maksimal pada momen-momen krusial yang mengubah jalannya pertandingan. Fakta bahwa ia menghabiskan hampir setengah waktunya di lapangan—tepatnya 47 persen dari total jarak yang ditempuh—dengan berjalan kaki, bukanlah tanda kelelahan fisik, melainkan hasil dari evolusi yang sungguh luar biasa.
Pasalnya, meski jarak larinya berkurang, pengaruh sang kapten terhadap permainan ofensif Argentina tetap tak tertandingi. Sepanjang turnamen ini, Messi telah melepaskan 33 tembakan ke gawang dan menciptakan 21 peluang emas. Secara keseluruhan, 54 aksi serangan ini menandai rekor tertinggi dalam sejarah Piala Dunia sejak penampilan legendaris Diego Maradona pada tahun 1986.
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Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia
Dengan delapan gol dan tiga assist, ia juga memimpin daftar pencetak gol untuk Sepatu Emas bersama pemain Prancis Kylian Mbappé. Angka-angka tersebut membuktikan: Kecerdasan sepak bolanya telah mengimbangi penurunan kondisi fisiknya.
Transformasi ini mencerminkan karier di mana Messi terus-menerus menyesuaikan diri secara taktis. Dulu, ia tampil gemilang sebagai penyerang sayap yang lincah di FC Barcelona, sebelum Pep Guardiola mengubah perannya menjadi "false nine".
Kini, ia bermain sebagai pengatur serangan yang berposisi lebih ke belakang di Inter Miami dan tim nasional. Messi sendiri berkomentar mengenai perkembangan ini: "Dulu, saya tidak terlalu memperhatikan taktik. Namun, di bawah asuhan Guardiola, saya belajar banyak sekali. Saya mulai memahami ruang dan penguasaan bola, serta menyadari bagaimana permainan ini sebenarnya berjalan."
Argentina bisa mencetak tonggak sejarah saat menghadapi Inggris
Sepak bola telah menjadi jauh lebih profesional dari tahun ke tahun, lanjut Messi: "Sepak bola telah berubah drastis. Gaya bermainnya, sistemnya. Permainan saat ini jauh lebih taktis dan fisik dibandingkan dulu. Dulu, ada lebih banyak ruang kosong."
Menjelang semifinal di Atlanta Stadium pada hari Rabu, tim nasional Inggris kini dihadapkan pada tugas yang sangat berat. The Three Lions harus menemukan cara untuk menetralkan sang pengatur permainan yang lincah ini.
Melihat kembali sejarah menunjukkan betapa sulitnya upaya ini: Dalam 15 penampilannya di Piala Dunia sejak dimulainya Piala Dunia 2022, hanya tim nasional Polandia yang berhasil menyelesaikan pertandingan tanpa Messi mencetak gol atau memberikan assist langsung. Bagi Albiceleste, ini juga merupakan kesempatan untuk mencapai tonggak sejarah sebagai negara pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962.
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