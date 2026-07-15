Sepak bola telah menjadi jauh lebih profesional dari tahun ke tahun, lanjut Messi: "Sepak bola telah berubah drastis. Gaya bermainnya, sistemnya. Permainan saat ini jauh lebih taktis dan fisik dibandingkan dulu. Dulu, ada lebih banyak ruang kosong."

Menjelang semifinal di Atlanta Stadium pada hari Rabu, tim nasional Inggris kini dihadapkan pada tugas yang sangat berat. The Three Lions harus menemukan cara untuk menetralkan sang pengatur permainan yang lincah ini.

Melihat kembali sejarah menunjukkan betapa sulitnya upaya ini: Dalam 15 penampilannya di Piala Dunia sejak dimulainya Piala Dunia 2022, hanya tim nasional Polandia yang berhasil menyelesaikan pertandingan tanpa Messi mencetak gol atau memberikan assist langsung. Bagi Albiceleste, ini juga merupakan kesempatan untuk mencapai tonggak sejarah sebagai negara pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962.