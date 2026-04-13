“Sungguh luar biasa kalau itu terjadi” - Bisakah Jack Grealish kembali ke Aston Villa? Bintang Timnas Inggris itu diberi tahu siapa yang akan memiliki keputusan akhir terkait transfer kepulangan yang mengejutkan tersebut

City tidak selalu melihat performa terbaiknya, karena Guardiola dituduh membatasi naluri kreatifnya, tetapi apakah kembalinya ke akar geografisnya dapat dinikmati pada tahun 2026? Ketika ditanya apakah kepindahan yang sarat emosi ini akan terwujud, dengan Grealish yang konon bersedia menerima pemotongan gaji, mantan gelandang Villa Barry — saat berbicara bekerja sama dengan BetMGM — mengatakan kepada GOAL: “Kembali ke Jack dan Pep, saya rasa gayanya berubah drastis dari saat dia di Villa ke City. Apakah itu karena instruksi manajer, hanya Jack dan mereka yang tahu. Tapi bagi saya, dia bukan lagi pemain yang sama yang membuat kami berdiri dari kursi di Villa Park dan memiliki kepercayaan diri untuk membawa bola ke mana saja.

“Kita melihatnya sedikit lebih banyak di Everton tahun ini, di mana dia mungkin diizinkan melakukannya dengan gaya yang berbeda. Tapi mengetahui Jack, seberapa besar dia penggemar Villa, dan betapa hebatnya klub Villa, saya pikir dia mungkin akan senang jika itu terjadi. Dan soal pemotongan gaji, saya yakin dia juga mau melakukannya.

“Bagi saya, pertanyaannya adalah, apakah manajer menyukai gayanya? Apakah dia berpikir dia akan cocok di ruang ganti? Itu akan menjadi kendala bagi saya, apakah dia melihatnya sebagai bagian dari ruang ganti itu, apakah dia akan datang dan memengaruhi apa yang sudah dibangun.

“Saya pikir itu akan luar biasa. Saya yakin semua penggemar akan senang melihatnya. Tapi, bagi saya, ini akan menjadi keputusan Unai Emery, apakah dia menganggap Jack sebagai orang yang tepat untuk kembali dan memperbaiki ruang ganti, memperkuat skuad. Saya sangat ingin melihatnya.”