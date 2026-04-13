“Sungguh luar biasa kalau itu terjadi” - Bisakah Jack Grealish kembali ke Aston Villa? Bintang Timnas Inggris itu diberi tahu siapa yang akan memiliki keputusan akhir terkait transfer kepulangan yang mengejutkan tersebut
Opsi pembelian: Berapa biaya yang harus dikeluarkan Everton untuk Grealish
Ketentuan yang membawa Grealish dari Manchester ke Merseyside mencakup opsi pembelian senilai £50 juta ($67 juta). Everton sangat ingin mempertahankan pemenang gelar Liga Premier dan Liga Champions ini di Stadion Hill Dickinson, namun ingin menegosiasikan ulang nilai transfer permanennya.
Hal ini membuka peluang bagi peminat potensial lainnya, dengan minat terhadap pemain berbakat berusia 30 tahun ini dilaporkan datang dari klub-klub MLS yang ambisius, tim-tim di seluruh Eropa, dan klub-klub beranggaran besar di Liga Pro Saudi. Tak satu pun dari mereka yang dapat menyentuh hati seperti yang bisa dilakukan Villa.
Grealish yang berasal dari Birmingham ini keluar dari sistem akademi The Villans untuk mencatatkan 213 penampilan bagi klub kota kelahirannya - sekaligus menjabat sebagai kapten. Pada tahun 2021, ia pindah ke Etihad Stadium dengan nilai transfer sebesar £100 juta ($134 juta), yang memecahkan rekor.
Pemotongan gaji: Bagaimana kembalinya Grealish ke Aston Villa bisa terjadi
City tidak selalu melihat performa terbaiknya, karena Guardiola dituduh membatasi naluri kreatifnya, tetapi apakah kembalinya ke akar geografisnya dapat dinikmati pada tahun 2026? Ketika ditanya apakah kepindahan yang sarat emosi ini akan terwujud, dengan Grealish yang konon bersedia menerima pemotongan gaji, mantan gelandang Villa Barry — saat berbicara bekerja sama dengan BetMGM — mengatakan kepada GOAL: “Kembali ke Jack dan Pep, saya rasa gayanya berubah drastis dari saat dia di Villa ke City. Apakah itu karena instruksi manajer, hanya Jack dan mereka yang tahu. Tapi bagi saya, dia bukan lagi pemain yang sama yang membuat kami berdiri dari kursi di Villa Park dan memiliki kepercayaan diri untuk membawa bola ke mana saja.
“Kita melihatnya sedikit lebih banyak di Everton tahun ini, di mana dia mungkin diizinkan melakukannya dengan gaya yang berbeda. Tapi mengetahui Jack, seberapa besar dia penggemar Villa, dan betapa hebatnya klub Villa, saya pikir dia mungkin akan senang jika itu terjadi. Dan soal pemotongan gaji, saya yakin dia juga mau melakukannya.
“Bagi saya, pertanyaannya adalah, apakah manajer menyukai gayanya? Apakah dia berpikir dia akan cocok di ruang ganti? Itu akan menjadi kendala bagi saya, apakah dia melihatnya sebagai bagian dari ruang ganti itu, apakah dia akan datang dan memengaruhi apa yang sudah dibangun.
“Saya pikir itu akan luar biasa. Saya yakin semua penggemar akan senang melihatnya. Tapi, bagi saya, ini akan menjadi keputusan Unai Emery, apakah dia menganggap Jack sebagai orang yang tepat untuk kembali dan memperbaiki ruang ganti, memperkuat skuad. Saya sangat ingin melihatnya.”
Kabar terbaru: Masa depan Rogers akan memengaruhi rencana Villa
Villa mungkin tergoda untuk menanyakan ketersediaan Grealish, mengingat City tampaknya terbuka untuk melepasnya, sementara Morgan Rogers terus menjadi bahan pembicaraan terkait kemungkinan hengkangnya dari West Midlands. Jika ia benar-benar hengkang, maka dibutuhkan kreativitas lebih di lini serang.
Ketika ditanya apakah kepergian pemain dapat memengaruhi keputusan terkait kedatangan pemain baru, dengan Grealish berpotensi menjadi bagian dari proses tersebut, Barry menambahkan: “Itu adalah hal lain yang harus Anda pertimbangkan saat melakukan transfer. Jika Anda mendapatkan banyak uang dari pemain Inggris yang dibesarkan di klub sendiri, dan Jack datang dengan status bebas transfer, tentu saja hal itu masuk akal dari sisi keuangan.
“Melihat Villa, saya akan sedih melihat Morgan pergi. Saya pikir dia luar biasa. Tidak banyak pemain seperti dia yang bisa membawa bola seperti yang dilakukan Morgan Rogers. Akan masuk akal jika mereka memang harus menjualnya, tapi dia sudah mengenakan seragam Villa dan saya ingin mempertahankan Morgan Rogers di Villa.”
Upaya lolos ke Liga Champions: Villa memiliki beberapa peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa
Kualifikasi ke Liga Champions akan membantu upaya Villa untuk mempertahankan Rogers—yang terikat kontrak hingga 2031—agar tetap bertahan di klubnya saat ini. Grealish, yang tampaknya akan absen dari skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 karena masih dalam masa pemulihan pascaoperasi patah tulang kaki, juga berpotensi mendapat kesempatan untuk membela klub idola masa kecilnya di panggung sepak bola Eropa yang paling bergengsi.