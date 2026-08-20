Berbicara kepada program pertandingan resmi Newcastle, Murphy menyoroti kesulitan yang terjadi belakangan ini sambil memuji arah baru tim. Winger itu yakin skuad siap menerima metode Jaissle.

"Ada lebih banyak gejolak daripada yang diinginkan siapa pun dari kami selama beberapa musim terakhir, tetapi sekarang ini soal merebut kembali stabilitas dan membangun menuju masa depan yang baru, dan masa depan yang lebih baik," jelas Murphy.

"Ini luar biasa. Detail mereka sangat menarik. Mereka punya filosofi, yang sudah tertanam dalam DNA Newcastle, yakni intensitas, dan kami sudah melihat itu.

"[Ada] detail baru untuk diserap dan dipahami, tetapi semua orang benar-benar menikmatinya; ide-ide segar, penyesuaian dalam beberapa hal yang kami lakukan. Itu benar-benar melengkapi perpaduan yang kami miliki dalam skuad dan semakin lama kami bekerja di bawahnya, semakin saya pikir ide-ide itu akan terwujud."