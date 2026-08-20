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'Sungguh luar biasa!' - bintang Newcastle buat klaim berani tentang manajer baru Matthias Jaissle
Awal baru di Tyneside
Winger Newcastle, Murphy, mengakui klub itu telah mengalami lebih banyak gejolak daripada yang diinginkan dalam beberapa musim terakhir. Namun, pemain berusia 31 tahun itu sangat optimistis dengan masa depan di bawah pelatih kepala baru Jaissle.
Jaissle menggantikan Eddie Howe lebih dari dua pekan lalu dan ditugaskan membawa Newcastle United memasuki era baru. Pelatih asal Jerman itu saat ini sedang mempersiapkan skuadnya untuk pertandingan Premier League pertamanya sebagai pelatih, dengan Liverpool akan bertandang ke St James' Park akhir pekan ini. Meski catatan pramusimnya beragam, manajer baru itu sudah memberikan kesan yang sangat positif di ruang ganti.
- Getty Images Sport
Mendapatkan kembali stabilitas di bawah pelatih baru
Berbicara kepada program pertandingan resmi Newcastle, Murphy menyoroti kesulitan yang terjadi belakangan ini sambil memuji arah baru tim. Winger itu yakin skuad siap menerima metode Jaissle.
"Ada lebih banyak gejolak daripada yang diinginkan siapa pun dari kami selama beberapa musim terakhir, tetapi sekarang ini soal merebut kembali stabilitas dan membangun menuju masa depan yang baru, dan masa depan yang lebih baik," jelas Murphy.
"Ini luar biasa. Detail mereka sangat menarik. Mereka punya filosofi, yang sudah tertanam dalam DNA Newcastle, yakni intensitas, dan kami sudah melihat itu.
"[Ada] detail baru untuk diserap dan dipahami, tetapi semua orang benar-benar menikmatinya; ide-ide segar, penyesuaian dalam beberapa hal yang kami lakukan. Itu benar-benar melengkapi perpaduan yang kami miliki dalam skuad dan semakin lama kami bekerja di bawahnya, semakin saya pikir ide-ide itu akan terwujud."
Instruksi yang jelas dan tanpa area abu-abu
Murphy menyoroti ide-ide segar yang diterapkan oleh tim pelatih baru. Ia mencatat bahwa penyesuaian kecil sudah melengkapi perpaduan yang sudah ada di dalam skuad.
"Sejauh ini, saya tidak bisa cukup memuji pelatih kepala dan staf pendukung," tambahnya. "Mereka memiliki temperamen yang luar biasa, mereka sangat terbuka dan jujur, sangat mudah didekati, dan sekali lagi, mereka telah menciptakan lingkungan yang sangat baik untuk belajar. Saya benar-benar terkesan dengan cara dia menyampaikan materi dan instruksinya. Semuanya jelas, tidak ada area abu-abu."
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri untuk ujian Liverpool
Dengan persiapan pramusim yang mendekati akhir, Jaissle kini sibuk mematangkan rencana taktisnya untuk laga resmi pertamanya di Premier League sebagai manajer Newcastle. Newcastle United akan menghadapi ujian berat akhir pekan ini saat Liverpool bertandang ke St James' Park untuk laga besar yang menyita perhatian. Murphy dan rekan-rekan setimnya akan berusaha menerjemahkan kerja positif mereka di sesi latihan ke dalam penampilan kuat melawan Liverpool ketika mereka memulai kampanye baru.
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