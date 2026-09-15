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'Sungguh luar biasa!' - Alvaro Morata mendukung Lamine Yamal meraih kejayaan Ballon d'Or setelah menyaksikan bintang Barcelona itu 'mendominasi Eropa' saat baru berusia 16 tahun
Penyerang memuji sensasi remaja
Berbicara dalam wawancara dengan Cadena COPE, penyerang kelahiran Madrid itu membagikan pandangannya soal para kandidat terdepan untuk penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola dunia. Morata, yang memulai babak baru dalam kariernya di Divisi Segunda bersama Leganes, meyakini talenta lokal Spanyol sangat layak mendapatkan pengakuan tertinggi. Penyerang berpengalaman itu tidak ragu menempatkan Yamal sejajar dengan bintang-bintang mapan seperti Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, dan Kylian Mbappe.
- Buzzi
Morata memuji kematangan luar biasa
Morata menekankan bahwa etos kerja tanpa henti dan pendekatan profesional winger remaja itu sering luput dari perhatian publik sepak bola yang lebih luas. Sambil memuji kecerdasan sepak bolanya, Morata mengatakan: "Dia jauh lebih cerdas dan bekerja jauh lebih keras daripada yang dipikirkan banyak orang, dalam hal bagaimana dia mempelajari pertandingan dan bagaimana dia mempersiapkan diri untuk itu."
Mantan kapten La Roja itu juga mengenang kesan mendalam yang ia saksikan secara langsung saat sang pemain mulai muncul, dengan menambahkan: "Dia mendominasi Eropa pada usia 16 tahun, dan apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri benar-benar luar biasa."
Perjalanan luar biasa berbuah trofi
Keduanya telah berbagi lapangan 15 kali untuk Spanyol sejak kemenangan meyakinkan di Georgia pada September 2023, ketika Yamal mencetak gol pada debut internasionalnya sementara Morata membukukan hat-trick.
Lulusan La Masia itu kini telah mengoleksi delapan gelar utama, termasuk treble domestik bersama Barcelona pada musim 2024-25. Setelah menginspirasi Spanyol meraih kejayaan Piala Dunia 2026 menyusul kesuksesan di Euro 2024 dan UEFA Nations League, Yamal menjadi pesepakbola termuda dalam sejarah yang mengangkat dua penghargaan paling prestisius di level internasional.
- Avalon.red
Gala London menunggu putusan
Pemenang Ballon d'Or 2026 akan secara resmi diumumkan dalam upacara megah di London pada 26 Oktober. Masuknya Yamal dalam daftar pendek berisi 30 nama semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu unggulan terdepan untuk meraih Golden Ball yang didambakan. Hingga malam penentuan itu tiba, penyerang muda tersebut akan berusaha mempertahankan performanya bersama Barcelona di kancah domestik dan Eropa.
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