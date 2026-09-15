Morata menekankan bahwa etos kerja tanpa henti dan pendekatan profesional winger remaja itu sering luput dari perhatian publik sepak bola yang lebih luas. Sambil memuji kecerdasan sepak bolanya, Morata mengatakan: "Dia jauh lebih cerdas dan bekerja jauh lebih keras daripada yang dipikirkan banyak orang, dalam hal bagaimana dia mempelajari pertandingan dan bagaimana dia mempersiapkan diri untuk itu."

Mantan kapten La Roja itu juga mengenang kesan mendalam yang ia saksikan secara langsung saat sang pemain mulai muncul, dengan menambahkan: "Dia mendominasi Eropa pada usia 16 tahun, dan apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri benar-benar luar biasa."