Lehmann sempat menarik perhatian dengan pernyataan-pernyataan tajamnya yang ditujukan kepada tim Swiss tepat sebelum pertandingan perempat final. Ketika ditanya mengenai status sebagai favorit dalam laga melawan tim Amerika Selatan tersebut, mantan kiper DFB itu memberikan jawaban yang tegas.
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"Sungguh keterlaluan bisa mengeluarkan pernyataan yang tidak sopan seperti itu": Bintang Piala Dunia asal Swiss itu melontarkan kritik tajam terhadap mantan kiper tim nasional Jens Lehmann
"Saya rasa orang-orang Swiss paling menantikan kesempatan untuk, entah bagaimana, mendapatkan jersey Messi atau semacamnya setelah pertandingan," jelasnya dalam wawancara dengan surat kabar Swiss Blick.
Tentu saja, pernyataan yang terkesan meremehkan itu sama sekali tidak diterima dengan baik oleh tim Swiss. Faktanya, tim asuhan Murat Yakin benar-benar memaksa juara dunia bertahan itu bekerja keras — baru melalui dua gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu, Argentina yang bermain dengan keunggulan jumlah pemain berhasil memastikan langkah mereka ke semifinal Piala Dunia.
“Sampai skor 2-1 pada menit ke-112, Argentina praktis tidak memiliki satu pun peluang gol. Kami bermain sangat baik dan merupakan tim yang lebih unggul,” kata Akanji menganalisis penampilan Swiss di mikrofon ARD setelah pertandingan, sebelum ia langsung menyapa Lehmann.
“Salam hangat juga untuk Jens Lehmann, yang mengatakan bahwa kami hanya di sini untuk bertukar jersey. Hari ini sudah terlihat apa yang bisa kami lakukan—bahkan dengan sepuluh pemain. Saya merasa kaget bahwa ada yang membuat pernyataan tidak sopan seperti itu, padahal kami telah menunjukkan performa yang sangat baik selama bertahun-tahun – termasuk di turnamen ini. Apalagi jika melihat posisi Jerman saat ini dan bagaimana performa mereka belakangan ini,” kata pemain yang telah 87 kali membela tim nasional Swiss tersebut.
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Swiss mencatatkan hasil terbaiknya di Kejuaraan Dunia
Dalam turnamen yang saat ini masih berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko, Swiss berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia untuk keempat kalinya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya pada tahun 1934, 1938, dan 1954.
Setelah berhasil menjadi juara grup yang berisi Kanada, Bosnia dan Herzegovina, serta Qatar, Swiss kemudian meraih kemenangan 2-0 atas Aljazair di babak 32 besar, serta kemenangan tipis melalui adu penalti atas Kolombia di babak 16 besar.
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