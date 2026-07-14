"Saya rasa orang-orang Swiss paling menantikan kesempatan untuk, entah bagaimana, mendapatkan jersey Messi atau semacamnya setelah pertandingan," jelasnya dalam wawancara dengan surat kabar Swiss Blick.

Tentu saja, pernyataan yang terkesan meremehkan itu sama sekali tidak diterima dengan baik oleh tim Swiss. Faktanya, tim asuhan Murat Yakin benar-benar memaksa juara dunia bertahan itu bekerja keras — baru melalui dua gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu, Argentina yang bermain dengan keunggulan jumlah pemain berhasil memastikan langkah mereka ke semifinal Piala Dunia.

“Sampai skor 2-1 pada menit ke-112, Argentina praktis tidak memiliki satu pun peluang gol. Kami bermain sangat baik dan merupakan tim yang lebih unggul,” kata Akanji menganalisis penampilan Swiss di mikrofon ARD setelah pertandingan, sebelum ia langsung menyapa Lehmann.

“Salam hangat juga untuk Jens Lehmann, yang mengatakan bahwa kami hanya di sini untuk bertukar jersey. Hari ini sudah terlihat apa yang bisa kami lakukan—bahkan dengan sepuluh pemain. Saya merasa kaget bahwa ada yang membuat pernyataan tidak sopan seperti itu, padahal kami telah menunjukkan performa yang sangat baik selama bertahun-tahun – termasuk di turnamen ini. Apalagi jika melihat posisi Jerman saat ini dan bagaimana performa mereka belakangan ini,” kata pemain yang telah 87 kali membela tim nasional Swiss tersebut.