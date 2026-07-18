‘Sungguh jitu’ - Tom Brady menanyakan kepada Lionel Messi mengenai foto bayi Lamine Yamal yang viral menjelang final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol

Saat ditanya mengenai laga melawan Yamal yang akan menentukan perebutan trofi, Messi secara jelas mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain berusia 19 tahun itu — sebelum memberikan peringatan halus bahwa Argentina tidak akan mundur begitu saja.

“Di usia 19 tahun, dia sudah menjadi salah satu pemain terkemuka di dunia sepak bola,” kata Messi dalam acara Piala Dunia yang diselenggarakan oleh FIFA dan Fanatics. “Kariernya masih panjang dan dia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah.

“Saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya dan menginginkan yang terbaik baginya. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang hebat dan mencegahnya menunjukkan performa terbaiknya, meskipun itu sangat sulit. Spanyol bukan hanya Lamine. Mereka memiliki pemain-pemain hebat dan bermain sangat baik, tetapi kami juga memiliki senjata kami sendiri.”