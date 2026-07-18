Getty Images Entertainment
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‘Sungguh jitu’ - Tom Brady menanyakan kepada Lionel Messi mengenai foto bayi Lamine Yamal yang viral menjelang final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol
- Getty Images Entertainment
'Sudah menjadi salah satu pemain terkemuka di dunia sepak bola'
Saat ditanya mengenai laga melawan Yamal yang akan menentukan perebutan trofi, Messi secara jelas mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain berusia 19 tahun itu — sebelum memberikan peringatan halus bahwa Argentina tidak akan mundur begitu saja.
“Di usia 19 tahun, dia sudah menjadi salah satu pemain terkemuka di dunia sepak bola,” kata Messi dalam acara Piala Dunia yang diselenggarakan oleh FIFA dan Fanatics. “Kariernya masih panjang dan dia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah.
“Saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya dan menginginkan yang terbaik baginya. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang hebat dan mencegahnya menunjukkan performa terbaiknya, meskipun itu sangat sulit. Spanyol bukan hanya Lamine. Mereka memiliki pemain-pemain hebat dan bermain sangat baik, tetapi kami juga memiliki senjata kami sendiri.”
'Awal mula dua legenda'
Foto terkenal itu diambil pada tahun 2007, saat Yamal baru berusia beberapa bulan dan Messi baru saja memulai kariernya di Barcelona. Foto tersebut kembali mencuat pada tahun 2024, ketika ayah Yamal menggambarkannya sebagai “awal dari dua legenda.”
Kini, salah satunya berusaha mengakhiri kariernya di Piala Dunia dengan gelar juara kedua berturut-turut. Yang lainnya memiliki kesempatan untuk menggulingkannya dan menyempurnakan salah satu kisah penuh lingkaran yang paling tak terduga dalam sejarah sepak bola.
- Getty Images Sport
Dua jalur berbeda menuju final
Secara statistik, turnamen ini memang milik Messi. Ia telah mencetak delapan gol dan empat assist dalam tujuh penampilan, sehingga total catatan kariernya di Piala Dunia menjadi 21 gol dan 12 assist dalam 33 pertandingan.
Penampilan perdana Yamal di Piala Dunia ini terbilang lebih tenang, dengan satu gol dan tanpa assist dalam tujuh penampilan. Namun, pengaruhnya melampaui angka-angka tersebut. Ia berhasil memicu penalti yang membuka jalan bagi kemenangan Spanyol atas Prancis di semifinal, dan secara konsisten menarik perhatian pertahanan lawan yang pada akhirnya menciptakan peluang bagi rekan-rekan setimnya.
- GOAL
Apa langkah selanjutnya?
Pada hari Minggu, Messi akan berusaha merusak momen paling bersejarah bagi bintang Spanyol tersebut. Argentina sedang berupaya meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut, sementara Yamal memiliki kesempatan untuk membawa Spanyol meraih gelar pertamanya sejak 2010 — hampir 19 tahun setelah keduanya pertama kali bertemu.
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