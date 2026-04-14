Michael Olise, Ousmane Dembele
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

"Sungguh indah untuk disaksikan" - Michael Olise mendapat pujian khusus saat mantan bintang PSG membandingkan pemain sayap Bayern Munich itu dengan Ousmane Dembele

Mantan ikon Paris Saint-Germain, Javier Pastore, melontarkan pujian kepada pemain sayap Bayern Munich, Michael Olise, dengan membandingkan pemain Prancis berbakat itu dengan Ousmane Dembele. Pastore mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap kemampuan teknis luar biasa dan kontribusi sang penyerang muda di Liga Champions, sambil mencatat bahwa bakat uniknya membuatnya menjadi tontonan yang sangat menghibur bagi para penggemar sepak bola musim ini.

  • Pastore memuji pesulap asal Prancis Bayern

    Dalam wawancara dengan Onze Mondial, Pastore mengungkapkan kegembiraannya melihat penampilan Olise bersama Bayern. Sejak pindah dari Crystal Palace ke Jerman, pemain sayap ini tampil sensasional. Bayern hampir memastikan gelar Bundesliga, dengan kontribusi luar biasa sang pemain Prancis berupa 12 gol dan 20 assist dalam 27 pertandingan liga yang memainkan peran krusial. Di semua kompetisi, ia telah mengumpulkan 17 gol dan 29 assist dalam 42 pertandingan, mengukuhkan posisinya sebagai talenta kelas dunia dan roda penggerak vital dalam mesin Bavaria saat klub ini berjuang meraih kejayaan di level domestik dan Eropa.

    Perbandingan dengan Ousmane Dembele

    Mantan bintang Argentina, Pastore, menarik paralel langsung antara sang pemain sayap dan bintang Paris Saint-Germain, Dembele. Ia mencatat bahwa kedua penyerang tersebut memiliki gaya bermain yang serupa, yang membuat mereka menjadi mimpi buruk bagi para bek sayap lawan. Pastore menyoroti bagaimana kedua pemain tersebut beroperasi dari sayap kanan, memanfaatkan kecepatan dan trik mereka untuk menusuk ke dalam dan menciptakan kekacauan. "Olise agak mirip dengan Dembele kami di sini di Paris. Dia bermain di sayap kanan, lalu selalu memotong ke dalam menggunakan kaki kirinya, dan itu selalu berhasil," katanya.

  • Pujian tinggi atas kontribusinya di Liga Champions

    Pujian tersebut muncul setelah serangkaian penampilan gemilang, termasuk penampilan yang sangat mengesankan pada leg pertama perempat final Liga Champions. Bayern berhasil meraih kemenangan tandang krusial 2-1 atas Real Madrid pada Selasa lalu, di mana sang pemain sayap secara khusus memberikan umpan assist untuk gol kedua Harry Kane bagi tim Bavaria tersebut, yang membuat Pastore sangat terkesan. "Dia tampil luar biasa saat melawan Real. Dia bermain sangat bagus. Saya pikir dia sangat penting bagi timnya, mereka sangat mengandalkannya. Ini adalah kabar yang sangat baik bagi tim Prancis menjelang Piala Dunia," tambahnya.

    Mantan playmaker itu juga menekankan daya tarik estetikanya: "Dia punya sesuatu yang istimewa. Saat semua orang mengira dia akan mengoper bola, dia malah melakukan dribel lagi, sungguh luar biasa. Dia adalah pemain yang sangat indah untuk ditonton."

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Olise dan Bayern

    Setelah gelar juara liga nyaris dipastikan berkat kemenangan telak 5-0 atas St. Pauli di kandang lawan pada Sabtu lalu, Bayern kini mengalihkan seluruh fokusnya ke kompetisi Eropa. Olise akan berusaha mengulangi penampilan gemilangnya di laga tandang besok saat klub ini menjamu Real Madrid, dengan tujuan mempertahankan keunggulan dari leg pertama dan melaju ke babak selanjutnya.

