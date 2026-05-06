'Sungguh brilian' - Michael Owen menyebut Jarrod Bowen sebagai 'pilihan ideal' untuk menggantikan Mohamed Salah di Liverpool
Owen mendesak agar Bowen pindah
Saat Liverpool bersiap menghadapi masa depan tanpa Salah, Owen menunjuk ke London Stadium sebagai solusi. Dalam wawancara di talkSPORT Breakfast, mantan pemenang Ballon d'Or itu menyatakan keyakinannya bahwa Bowen adalah kandidat terkuat untuk menggantikan sang ikon yang akan hengkang.
Owen membagikan keyakinannya secara pribadi mengenai kapten The Hammers tersebut, dengan menyatakan: "Bagaimana Anda bisa tahu? Kemarin saya mengatakan kepada beberapa teman saya bahwa dia adalah satu-satunya pemain yang akan saya rekrut. Jelas dia adalah pemain legendaris, West Ham sangat mengaguminya, dan memang seharusnya begitu, tetapi jika mereka terdegradasi, dia akan menjadi pilihan yang tepat untuk Liverpool."
Seorang yang 'sungguh luar biasa'
Owen yakin pemain berusia 29 tahun itu memiliki keluwesan teknis dan kemampuan mencetak gol yang dibutuhkan untuk bersinar di bawah asuhan Arne Slot di Anfield musim depan.
"Menurut saya, dia benar-benar brilian," lanjut Owen. "Saya cukup beruntung bisa mengikuti kelas master striker untuk sebuah acara TV bersamanya musim lalu dan saya tak percaya betapa hebatnya dia menggunakan kedua kakinya, mengeksekusi tendangan sudut, kecepatannya, dan dia adalah seorang penyelesai peluang yang hebat. Dia adalah pemain brilian yang akan saya bawa ke Piala Dunia. Saya tidak ingin mengecewakan para penggemar West Ham, tetapi jika mereka terdegradasi, dia akan menjadi pilihan ideal saya untuk menggantikan Salah."
Musim panas Liverpool yang dipenuhi operasi
Kebutuhan akan penyerang sayap kanan yang spesialis sangat mendesak bagi Liverpool, yang kesulitan menemukan konsistensi setelah menggelontorkan dana sebesar £446 juta musim panas lalu. Meskipun memiliki talenta seperti Cody Gakpo dan Florian Wirtz, Owen berpendapat bahwa skuad saat ini tidak memiliki pengganti langsung untuk ancaman unik yang diberikan Salah dari sayap.
Menyoroti kebutuhan rekrutmen klub, Owen mengatakan: "Mereka hanya perlu melakukan sedikit perombakan pada tim; mereka telah menghabiskan banyak uang [tahun lalu]. Saya tahu mereka mendapatkan kembali banyak uang tahun lalu, tetapi mereka menghabiskan sebagian besarnya, dan saya ragu mereka masih punya sisa untuk dibelanjakan lagi. Namun, mereka harus menggantikan Salah, itu prioritas utama.
"Saat ini tidak ada pemain di tim yang seperti Salah, seorang penyerang sayap kanan. Ada opsi di posisi lain dengan [Alexander] Isak dan [Hugo] Ekitike, tapi mereka sedang pulih dari cedera. Ada Rio Ngumoha yang berusaha menembus tim utama, lalu ada [Cody] Gakpo dan [Florian] Wirtz. Ada banyak opsi di lini depan, tapi tidak ada di sisi kanan."
Kendala keuangan dan ekspektasi para penggemar
Kesepakatan potensial untuk Bowen mungkin tidak akan berjalan mulus mengingat situasi keuangan Liverpool saat ini, terutama jika West Ham berhasil menghindari degradasi. Dengan kepergian Salah tanpa biaya transfer, The Reds mungkin harus berkreasi di bursa transfer, mengikuti strategi perekrutan yang pernah membawa pemain seperti Sadio Mane dan Roberto Firmino ke klub dengan biaya yang relatif terjangkau.
Mantan pemain sayap Liverpool, Jermaine Pennant, juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai anggaran yang tersedia untuk Slot, dengan menyatakan: "Saya rasa kami tidak akan memiliki anggaran yang besar. Kita punya dua bek bagus yang kembali, yang merupakan berkah. Conor Bradley juga akan kembali, yang merupakan kabar baik untuk musim depan. Kita harus memberi mereka dana karena sistem Slot yang sama tidak akan berhasil. Jadi, dengan skuad yang kita miliki, saya pribadi yakin bahwa gaya baru, 'cara Liverpool lama', akan memaksimalkan potensi para pemain ini dan menghasilkan penampilan serta hasil yang lebih baik."