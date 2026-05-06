'Sungguh brilian' - Michael Owen menyebut Jarrod Bowen sebagai 'pilihan ideal' untuk menggantikan Mohamed Salah di Liverpool

Kebutuhan akan penyerang sayap kanan yang spesialis sangat mendesak bagi Liverpool, yang kesulitan menemukan konsistensi setelah menggelontorkan dana sebesar £446 juta musim panas lalu. Meskipun memiliki talenta seperti Cody Gakpo dan Florian Wirtz, Owen berpendapat bahwa skuad saat ini tidak memiliki pengganti langsung untuk ancaman unik yang diberikan Salah dari sayap.

Menyoroti kebutuhan rekrutmen klub, Owen mengatakan: "Mereka hanya perlu melakukan sedikit perombakan pada tim; mereka telah menghabiskan banyak uang [tahun lalu]. Saya tahu mereka mendapatkan kembali banyak uang tahun lalu, tetapi mereka menghabiskan sebagian besarnya, dan saya ragu mereka masih punya sisa untuk dibelanjakan lagi. Namun, mereka harus menggantikan Salah, itu prioritas utama.

"Saat ini tidak ada pemain di tim yang seperti Salah, seorang penyerang sayap kanan. Ada opsi di posisi lain dengan [Alexander] Isak dan [Hugo] Ekitike, tapi mereka sedang pulih dari cedera. Ada Rio Ngumoha yang berusaha menembus tim utama, lalu ada [Cody] Gakpo dan [Florian] Wirtz. Ada banyak opsi di lini depan, tapi tidak ada di sisi kanan."