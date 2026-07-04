'Sungguh ajaib!' - Cape Verde membuat Thierry Henry terpesona dan Zlatan Ibrahimovic 'hampir menangis' setelah kekalahan yang gemilang melawan Argentina

Cape Verde, yang melakukan debutnya di panggung dunia, memasuki laga babak 32 besar sebagai tim yang sangat tidak diunggulkan, dengan peringkat 66 tingkat di bawah tim peringkat satu dunia. Namun, pendekatan tanpa rasa takut mereka memaksa Argentina menjalani akhir perpanjangan waktu yang menegangkan dan memikat imajinasi penonton global, termasuk striker legendaris Ibrahimovic, yang saat itu bertugas sebagai analis untuk FOX Sports.

Mantan pemain internasional Swedia itu tampak sangat terharu setelah peluit akhir dibunyikan, dan berkata: "Saya bisa berdiri di sana dan memberikan tepuk tangan kepada Cape Verde karena ini semua tentang Cape Verde. Pulau kecil dengan impian besar, dan mereka nyaris mengalahkan raksasa besar itu. Para pemain ini, mereka adalah pahlawan. Inilah pahlawan sejati. Mereka menjadi idola di pulau kecil mereka, dan mereka adalah bintang. Penting untuk dicatat, mereka tidak pernah kalah dalam 90 menit pertandingan. Mereka nyaris berhasil dalam pertandingan ini."

Ibrahimovic menambahkan: "Saya hampir meneteskan air mata karena momen ini, melihat gambar-gambar ini. Argentina bahkan tidak merayakannya karena ini bukan tentang Argentina atau Leo Messi. Ini tentang Cape Verde, dan mereka nyaris berhasil."