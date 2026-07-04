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'Sungguh ajaib!' - Cape Verde membuat Thierry Henry terpesona dan Zlatan Ibrahimovic 'hampir menangis' setelah kekalahan yang gemilang melawan Argentina
Para legenda Piala Dunia terharu oleh upaya bersejarah tersebut
Cape Verde, yang melakukan debutnya di panggung dunia, memasuki laga babak 32 besar sebagai tim yang sangat tidak diunggulkan, dengan peringkat 66 tingkat di bawah tim peringkat satu dunia. Namun, pendekatan tanpa rasa takut mereka memaksa Argentina menjalani akhir perpanjangan waktu yang menegangkan dan memikat imajinasi penonton global, termasuk striker legendaris Ibrahimovic, yang saat itu bertugas sebagai analis untuk FOX Sports.
Mantan pemain internasional Swedia itu tampak sangat terharu setelah peluit akhir dibunyikan, dan berkata: "Saya bisa berdiri di sana dan memberikan tepuk tangan kepada Cape Verde karena ini semua tentang Cape Verde. Pulau kecil dengan impian besar, dan mereka nyaris mengalahkan raksasa besar itu. Para pemain ini, mereka adalah pahlawan. Inilah pahlawan sejati. Mereka menjadi idola di pulau kecil mereka, dan mereka adalah bintang. Penting untuk dicatat, mereka tidak pernah kalah dalam 90 menit pertandingan. Mereka nyaris berhasil dalam pertandingan ini."
Ibrahimovic menambahkan: "Saya hampir meneteskan air mata karena momen ini, melihat gambar-gambar ini. Argentina bahkan tidak merayakannya karena ini bukan tentang Argentina atau Leo Messi. Ini tentang Cape Verde, dan mereka nyaris berhasil."
- imago images / Eibner
Henry memuji tim underdog yang 'ajaib'
Henry pun tak kalah antusias dalam pujiannya, dengan menyoroti keyakinan yang ditunjukkan oleh tim Afrika tersebut sepanjang pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan Argentina ketika sebuah sundulan membentur lengan Diney Borges dan masuk ke gawang pada babak kedua perpanjangan waktu. "Saya tidak peduli dengan hasil akhir saat ini, dan saya yakin para pemain Argentina juga merasakan hal yang sama karena mereka bahkan tidak merayakannya. Mereka hanya senang bisa lolos," kata legenda Arsenal itu.
"Inti ceritanya adalah, telah, dan akan selalu menjadi Cabo Verde. Apa yang saya saksikan hari ini persis seperti ini: ketika Anda percaya bahwa Anda bisa, itulah yang bisa terjadi. Ya, saya tahu mereka akhirnya kalah dalam pertandingan ini. Namun, mereka telah memenangkan hati kami. Saya harus mengatakan bahwa ini sungguh ajaib. Wow."
Messi menanggapi dengan santai pertarungan fisik tersebut
Sementara para pakar terpesona, Messi merasakan dampak fisik akibat menghadapi tim yang begitu gigih. Kapten Argentina itu, yang mencetak gol ke-20 dalam kariernya di Piala Dunia selama pertandingan tersebut, terlihat bercanda dan berfoto selfie dengan lawan-lawannya meskipun taruhannya sangat tinggi dalam laga sistem gugur ini.
Saat merefleksikan pertandingan tersebut, Messi bercanda bahwa lawan-lawannya “menghajar habis-habisan” dirinya sebelum akhirnya meminta kaosnya. Bintang Inter Miami itu mengakui bahwa Argentina kesulitan mempertahankan kendali, sambil menambahkan: “Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Ada alasan mengapa tim ini belum pernah kalah dari Spanyol dan Uruguay.”
- AFP
Sumber inspirasi bagi dunia sepak bola
Mikel John Obi turut bergabung dalam pujian tersebut, menyoroti dampak yang telah diberikan Cape Verde terhadap dunia sepak bola. "Apa yang kita saksikan hari ini sungguh luar biasa," kata mantan gelandang Chelsea itu.
Mikel menyimpulkan: "Mereka adalah pemenangnya hari ini. Tak peduli apa yang terjadi, para pemain ini adalah pemenang sejati hari ini. Argentina lolos dari ancaman besar dan masih punya kesempatan untuk bertanding di lain waktu." Argentina kini akan mengalihkan perhatiannya ke pertandingan babak 16 besar melawan Mesir, sementara 'Blue Sharks' pulang ke tanah air sebagai ikon nasional.
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