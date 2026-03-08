Getty Images Sport
Sunderland tersingkir dari Piala FA oleh tim papan bawah Liga Satu, Port Vale, dalam kejutan sensasional
Keajaiban Piala FA
The Black Cats gagal menunjukkan dominasi mereka di level tertinggi melawan lawan yang banyak diprediksi akan dengan mudah dikalahkan. Suasana di Burslem sangat meriah sejak peluit pertama dibunyikan, karena 10.685 penonton tuan rumah merasakan potensi untuk sebuah sore yang bersejarah melawan tamu-tamu mereka yang terkenal.
Waine mengalahkan Black Cats
Momen krusial terjadi pada menit ke-28 melalui Ben Waine. Setelah tendangan sudut dipertahankan oleh serangan gigih Vale, penyerang yang kebetulan mengaku sebagai penggemar Newcastle, rival terberat Sunderland, melompat tertinggi untuk mengirimkan sundulan melengkung ke gawang. Gol tersebut membuat para pendukung tuan rumah jatuh ke dalam keadaan kegembiraan yang tak terkendali saat mereka memimpin secara tak terduga. Sunderland, yang dipimpin oleh bintang-bintang mereka di kasta tertinggi, kesulitan menemukan ritme respons terhadap kekalahan tersebut. Meskipun tim Premier League tersebut mendominasi penguasaan bola, mereka kekurangan ketajaman yang diperlukan untuk menembus pertahanan Port Vale yang bermain dengan ketangguhan defensif layaknya tim yang berada jauh di atas mereka di klasemen liga.
Menurut Opta, kemenangan ini menandai tonggak sejarah bagi Port Vale, karena mereka kini mencapai perempat final Piala FA untuk kali kedua dalam sejarah mereka (yang pertama pada musim 1953-54). Selain itu, dengan mengalahkan The Black Cats, The Valiants telah mengeliminasi lawan dari Premier League dari kompetisi ini untuk pertama kalinya sejak kemenangan terkenal mereka melawan Everton di putaran keempat musim 1995-96.
Valiant berdiri tegak
Paruh kedua pertandingan ini sebagian besar menjadi cerita tentang pertahanan yang gigih dari tim papan bawah Liga Satu. Seiring berjalannya waktu, Sunderland mencoba menyerang dengan jumlah pemain yang banyak dalam upaya putus asa untuk memaksa perpanjangan waktu, namun mereka selalu dihadang oleh barisan pemain berkaos putih di setiap serangan. Organisasi dan semangat Vale tetap kokoh hingga akhir pertandingan.
Meskipun ada perbedaan kualitas dan sumber daya yang signifikan, The Black Cats tidak cukup berbuat banyak untuk membenarkan sebuah comeback. Susunan pemain bintang mereka dihentikan oleh disiplin taktis tim tuan rumah, yang mengingatkan dunia sepak bola mengapa kompetisi ini tetap menjadi panggung terbesar untuk hal-hal yang tidak terduga. Peluit akhir memicu adegan perayaan liar saat kisah underdog ini berakhir.
Mimpi perempat final
Port Vale kini fokus pada undian perempat final, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin. Kemenangan ini menandai titik puncak yang signifikan dalam musim yang sulit bagi klub, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi para pendukungnya. Bagi The Valiants, prospek menghadapi laga besar lainnya di babak delapan besar kini menjadi kenyataan.
Sunderland, di sisi lain, harus merenungkan kesempatan yang terlewatkan dan kekalahan memalukan di tangan tim dengan peringkat terendah yang tersisa di kompetisi. Fokus bagi The Black Cats kini harus beralih kembali ke Premier League dan upaya mereka untuk finis di sepuluh besar, karena dampak dari kekalahan mengejutkan ini kemungkinan besar akan terus membekas dalam ingatan para pendukung mereka yang datang ke stadion.
