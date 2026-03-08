Momen krusial terjadi pada menit ke-28 melalui Ben Waine. Setelah tendangan sudut dipertahankan oleh serangan gigih Vale, penyerang yang kebetulan mengaku sebagai penggemar Newcastle, rival terberat Sunderland, melompat tertinggi untuk mengirimkan sundulan melengkung ke gawang. Gol tersebut membuat para pendukung tuan rumah jatuh ke dalam keadaan kegembiraan yang tak terkendali saat mereka memimpin secara tak terduga. Sunderland, yang dipimpin oleh bintang-bintang mereka di kasta tertinggi, kesulitan menemukan ritme respons terhadap kekalahan tersebut. Meskipun tim Premier League tersebut mendominasi penguasaan bola, mereka kekurangan ketajaman yang diperlukan untuk menembus pertahanan Port Vale yang bermain dengan ketangguhan defensif layaknya tim yang berada jauh di atas mereka di klasemen liga.

Menurut Opta, kemenangan ini menandai tonggak sejarah bagi Port Vale, karena mereka kini mencapai perempat final Piala FA untuk kali kedua dalam sejarah mereka (yang pertama pada musim 1953-54). Selain itu, dengan mengalahkan The Black Cats, The Valiants telah mengeliminasi lawan dari Premier League dari kompetisi ini untuk pertama kalinya sejak kemenangan terkenal mereka melawan Everton di putaran keempat musim 1995-96.