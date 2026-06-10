"Saat pindah ke klub baru, kita tidak pernah bisa memprediksi bagaimana perkembangannya nanti dan berapa lama kita akan bertahan di sana," kata Luke O'Nien kepada BBC Radio Newcastle. "Menurut saya, saat ini cukup jarang ada pemain yang bertahan di satu klub selama saya."
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Sunderland sampai akhir hayatnya! Seorang pemain Divisi Tiga yang luar biasa menjadi simbol keajaiban di kompetisi piala Eropa
Pemain berusia 31 tahun itu memang benar. Musim mendatang akan menjadi musim kesembilan O'Nien bersama AFC Sunderland. Ia akan bermain bersama The Black Cats di Liga Europa — kalimat itulah yang membuat kisah ini terasa seperti dongeng modern.
Sunderland di kompetisi internasional, hal itu memang belum pernah terjadi lagi selama 53 tahun. Klub yang memulai musim sebagai tim promosi (dengan dana yang cukup) ini berhasil naik ke peringkat ketujuh berkat kemenangan kandang 2-1 atas Chelsea FC pada hari terakhir Premier League. O'Nien berperan besar dalam hal itu.
Bek ini memberikan umpan yang menghasilkan gol kedua. Itu adalah assist pertamanya di kasta tertinggi Inggris, sama seperti penampilan pertamanya di level ini. Meskipun O'Nien sudah bermain di Sunderland sejak 2018. Namun saat itu klub tersebut masih berada di divisi ketiga dan O'Nien sama sekali bukan pemain utama dalam tim.
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Bergabung dengan klub sejak 2018: Luke O'Nien adalah "Mr. Sunderland"
Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 329 pertandingan resmi untuk klub tersebut; hanya dua pemain yang telah meninggal dunia sebelum pergantian milenium yang berada di atasnya dalam daftar peringkat internal klub. O'Nien masih membutuhkan 23 pertandingan lagi untuk menjadi yang teratas.
Namun, apakah ia akan mendapatkannya? Pelatih Regis Le Bris hanya menurunkannya 12 kali di liga pada musim lalu. Baru pada awal Maret ia merayakan debutnya sebagai starter di Liga Premier, sebagai kapten dan bermain selama 90 menit penuh. Masalah cedera yang dialami pesaingnya di tim membuat hal ini mungkin terjadi, dan lima pertandingan lainnya sebagai starter menyusul hingga akhir musim.
Saat ia pertama kali turun ke lapangan sejak peluit awal melawan Leeds, ia kemudian menerima trofi Man of the Match. Tentu saja juga karena ia tidak bermain buruk. Namun terutama karena ia adalah "Mr. Sunderland", sebutan yang diberikan oleh para penggemar dan klubnya.
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Luke O'Nien: "Teladan yang baik di semua aspek sepak bola"
Dan karena O'Nien bukanlah pemain Liga Premier, melainkan pemain liga divisi tiga yang lebih baik. Kecepatan, kemampuan mengantisipasi, dan kecepatan berpikir—O'Nien menunjukkan kekurangan yang cukup signifikan. Karena hal itu terlihat sangat jelas saat ia bermain sebagai bek sayap dalam formasi tiga bek, ia pun menjadi bahan olok-olok di media sosial di kalangan penggemar sepak bola Inggris.
Namun, nilai O'Nien bagi klub sudah lama berbeda. Sebagai satu-satunya pemain yang sudah masuk skuad saat dokumenter yang sangat diperbincangkan "Sunderland 'til I Die" dirilis pada 2018, ia kini menjadi perekat di dalam tim dan bagi para penonton yang penuh euforia sekaligus menderita. O'Nien adalah pemimpin emosional yang sangat dibutuhkan setiap tim dan yang membuat hati para penggemar berdebar kencang karena ia telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk klub.
Bagi dia, hal itu lebih berharga daripada permainan posisi yang baik. Finlay Holcroft, pemain muda dari tim U18 Sunderland, baru-baru ini berkata tentang O'Nien: "Saya sangat yakin bahwa Luke adalah teladan yang baik dalam segala aspek sepak bola. Baik sebagai pemimpin maupun sekadar saat kita mengamatinya di lapangan dan melihat bagaimana ia mengendalikan permainan, berbicara dengan rekan-rekannya, dan membantu setiap orang. Saya rasa, beberapa orang mungkin tidak melihatnya, tetapi ada banyak hal di balik itu, terutama pada diri Luke."
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Luke O'Nien: Dua belas tahun lalu masih bermain di liga kasta ketujuh
Saat O'Nien seusia Holcroft, sama sekali tidak terbayangkan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi pemain di level sekelas yang ia tempati saat ini. "Liga Europa bukanlah impian saya. Bukan karena saya tidak menginginkannya. Tapi, sejujurnya, karena saya tidak pernah berpikir itu mungkin," katanya baru-baru ini.
Ia memulai kariernya di FC Watford. Kemudian klub tersebut menelepon ayahnya dan memberitahukan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan perjalanannya harus berakhir lebih awal. Ayahnya pun mengirim puluhan email ke berbagai klub - dan hanya menerima satu balasan. O'Nien kemudian berlabuh di sepak bola non-liga bersama FC Wealdstone di liga ketujuh Inggris.
Itu terjadi dua belas tahun yang lalu. Bahkan pada 2015, tiga tahun sebelum pindah ke Sunderland, O'Nien masih berkeliaran di liga keenam. Setelah itu, ia naik dua divisi ke Wycombe Wanderers. "Saya akan selalu berterima kasih kepada kalian," tulis O'Nien tentang kedua klub tersebut setelah musim yang sukses bersama Sunderland.
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Luke O'Nien berpotensi menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Sunderland
Setelah tiga tahun dan 119 pertandingan resmi bersama Wycombe, ia pindah ke Sunderland yang saat itu baru saja terdegradasi dari Divisi Dua ke Divisi Tiga. Di sana, O'Nien mengalami berbagai macam emosi dalam kariernya, dimulai dengan kekalahan di final promosi pada akhir tahun pertamanya melawan Charlton Athletic. Setahun kemudian, tim tersebut finis di peringkat kedelapan — posisi terburuk yang pernah diraih klub tersebut sepanjang sejarahnya.
Baru pada 2022 keadaan mulai membaik, dengan O'Nien sebagai pemain inti. Sunderland promosi ke Divisi 2, justru berkat kemenangan di final melawan mantan klub O'Nien, Wycombe. Di sana, mereka bertahan dengan baik hingga akhirnya berhasil kembali ke Liga Premier setahun yang lalu, sebuah pencapaian yang disambut meriah. Meskipun O'Nien hanya mendapat kesempatan bermain selama delapan menit dalam final playoff yang dramatis melawan Sheffield United, yang dimenangkan dengan skor 2-1 pada menit kelima perpanjangan waktu, namun hingga saat itu ia telah tampil dalam 48 pertandingan resmi untuk timnya.
Sementara AFC berbelanja besar-besaran dengan menghabiskan lebih dari 210 juta euro untuk mempersiapkan diri menghadapi Premier League, O'Nien mendapat hadiah: perpanjangan kontrak hingga 2027, dengan opsi bagi klub untuk memperpanjangnya satu tahun lagi.
Akan sangat aneh jika dia tidak diberi kesempatan debut di kompetisi internasional. O'Nien tahu bahwa dia harus meningkatkan performanya untuk itu. Jika tidak, kemungkinan besar impiannya untuk menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Sunderland pun akan sirna. "Ada beberapa pertandingan bagus dari saya, beberapa yang buruk, dan segala macam di antaranya. Sejak pertandingan pertama saya, saya telah meningkat," katanya. "Dan jika saya ingin mencapai 350 atau lebih, saya harus memastikan bahwa saya terus meningkatkan diri, agar saya tidak tetap menjadi pemain yang sama seperti sekarang ini."
Luke O'Nien: Gambaran Umum Kariernya
Periode Klub Pertandingan resmi Gol Assist 2013 - 2015 FC Watford 1 - - 2014 - 2015 FC Wealdstone (pinjaman) 36 4 - 2015 - 2018 Wycombe Wanderers 119 17 11 sejak 2018 AFC Sunderland 329 23 17