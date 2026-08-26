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Sunderland bergerak untuk Jack Grealish saat Manchester City mempertimbangkan kepindahan pinjaman bagi bintang senilai £100 juta itu
Manuver berani dari Sunderland
Menurut The Athletic, Sunderland telah mendaftarkan minatnya terhadap Grealish dengan mengajukan tawaran peminjaman yang ambisius kepada Manchester City untuk winger berusia 30 tahun itu. Proposal dari petinggi Stadium of Light itu mencakup skema di mana City akan tetap menanggung porsi signifikan dari gaji mingguan Grealish yang sangat besar. Lebih lanjut, kesepakatan itu dilaporkan berisi klausul yang memungkinkan klub asal Timur Laut tersebut mempermanenkan transfer itu pada musim panas tahun depan, bertepatan dengan berakhirnya kontraknya saat ini di Etihad Stadium.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam arah karier Grealish saat ia mencari kesempatan bermain reguler di tim utama setelah melalui periode yang sulit. Mantan kapten Aston Villa itu menghabiskan seluruh musim lalu sebagai pemain pinjaman di Everton, di mana ia mencatatkan dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan di bawah asuhan David Moyes sebelum retak stres pada kakinya pada Januari mengakhiri musimnya lebih cepat. Everton memiliki opsi untuk merekrut permanen pemain internasional Inggris itu dengan biaya di kisaran £50 juta, tetapi klub Merseyside tersebut pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengaktifkan kesepakatan itu.
- Getty Images Sport
Membangun skuad untuk Eropa
Regis Le Bris ingin menambah pengalaman level elite ke dalam skuadnya saat Sunderland bersiap bersaing di Liga Europa musim ini. Pengejaran terhadap Grealish merupakan bagian dari upaya rekrutmen yang lebih luas, yang juga melibatkan winger Marseille Igor Paixao. Kesepakatan personal dengan pemain Brasil berusia 26 tahun itu, yang mencetak 12 gol di Ligue 1 musim lalu, diperkirakan tidak akan menjadi masalah, meski kesepakatan antarklub dengan Marseille belum tercapai.
Sejauh musim panas ini, Sunderland aktif di bursa transfer untuk memastikan mereka memiliki kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk sepak bola Eropa. Klub itu sudah mengamankan kesepakatan untuk bek sayap berpengalaman Thomas Meunier dan pemain muda Dayann Methalie demi memperkuat pertahanan, sementara gelandang Jules Ahoka telah datang untuk menambah opsi di lini tengah.
City siap melangkah maju
Kesediaan Manchester City untuk mendengarkan tawaran bagi mantan rekrutan termahal mereka sudah terlihat jelas sejak beberapa waktu lalu. Laporan pada Juni menyebut raksasa Inggris itu terbuka untuk melepasnya, baik dengan status sementara maupun permanen. Pemain internasional Inggris itu awalnya datang ke Stadion Etihad dalam transfer besar senilai £100 juta dari Aston Villa, lalu mencatatkan 159 penampilan di semua kompetisi untuk City.
Pemain berusia 30 tahun itu masuk dari bangku cadangan dalam dua laga pembuka City musim ini, tampil dalam kekalahan Community Shield dari Arsenal sebelum kembali bermain pada babak kedua dalam kemenangan 2-1 atas Bournemouth di Premier League pada Minggu.
- Getty Images Sport
Kemunduran seorang pahlawan Treble
Ini adalah perubahan nasib yang sangat kontras bagi seorang pemain yang menjadi pilar utama dalam kampanye treble bersejarah City pada 2022-23. Pada musim itu, Grealish menjadi sosok langganan di sayap kiri, mencatatkan 50 penampilan saat klub menyingkirkan semua lawan di Liga Champions, Premier League, dan Piala FA.
Pada musim 2024-25, perannya makin berkurang menjadi hanya tujuh kali starter di liga. Situasi mencapai titik terendah ketika ia tidak dimasukkan ke dalam skuad pada hari pertandingan untuk laga terakhir musim melawan Fulham. Saat itu, Pep Guardiola menegaskan bahwa keputusan tersebut 'tidak bersifat personal', tetapi Grealish kemudian juga dicoret dari skuad untuk Piala Dunia Antarklub.
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