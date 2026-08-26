Menurut The Athletic, Sunderland telah mendaftarkan minatnya terhadap Grealish dengan mengajukan tawaran peminjaman yang ambisius kepada Manchester City untuk winger berusia 30 tahun itu. Proposal dari petinggi Stadium of Light itu mencakup skema di mana City akan tetap menanggung porsi signifikan dari gaji mingguan Grealish yang sangat besar. Lebih lanjut, kesepakatan itu dilaporkan berisi klausul yang memungkinkan klub asal Timur Laut tersebut mempermanenkan transfer itu pada musim panas tahun depan, bertepatan dengan berakhirnya kontraknya saat ini di Etihad Stadium.

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam arah karier Grealish saat ia mencari kesempatan bermain reguler di tim utama setelah melalui periode yang sulit. Mantan kapten Aston Villa itu menghabiskan seluruh musim lalu sebagai pemain pinjaman di Everton, di mana ia mencatatkan dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan di bawah asuhan David Moyes sebelum retak stres pada kakinya pada Januari mengakhiri musimnya lebih cepat. Everton memiliki opsi untuk merekrut permanen pemain internasional Inggris itu dengan biaya di kisaran £50 juta, tetapi klub Merseyside tersebut pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengaktifkan kesepakatan itu.