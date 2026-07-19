Sunderland bakal terima "durian runtuh" dari FIFA berkat representasi bersejarah di Piala Dunia 2026

FIFA memperkirakan format baru Piala Dunia menghasilkan pembayaran sekitar €5.000 per pemain per hari. Meski hanya tampil hingga fase grup, Wilson Isidor tetap memberikan pemasukan sekitar €125.000 setelah mencetak gol bersejarah untuk Haiti, termasuk perhitungan selama pemusatan latihan sebelum turnamen.

Pemain lain juga diperkirakan menyumbang pemasukan lebih besar. Omar Alderete membantu Paraguay mencapai babak 16 besar dan diproyeksikan menghasilkan sekitar €175.000, sementara perjalanan Chemsdine Talbi serta Granit Xhaka bersama Maroko dan Swiss mendekati angka €200.000 per pemain. Secara keseluruhan, Sunderland diperkirakan menerima pemasukan kotor sekitar €1 juta.