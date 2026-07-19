Sunderland
Sunderland bakal terima "durian runtuh" dari FIFA berkat representasi bersejarah di Piala Dunia 2026
Sunderland ukir sejarah di Piala Dunia
Perjalanan para pemain Sunderland di Piala Dunia resmi berakhir setelah Swiss disingkirkan Argentina di babak perempat-final. The Black Cats menikmati musim panas yang bersejarah dengan 12 pemain tim utama tampil di turnamen sepakbola paling bergengsi di dunia. Kontribusi Sunderland juga datang dari para alumnus akademi mereka. Jordan Pickford kembali menjadi andalan Inggris di bawah mistar, sementara Jordan Henderson memberikan pengalaman dan kepemimpinan di balik layar, menegaskan pengaruh klub di level internasional.
- Sunderland
Besarnya dana yang akan diterima Sunderland
FIFA memperkirakan format baru Piala Dunia menghasilkan pembayaran sekitar €5.000 per pemain per hari. Meski hanya tampil hingga fase grup, Wilson Isidor tetap memberikan pemasukan sekitar €125.000 setelah mencetak gol bersejarah untuk Haiti, termasuk perhitungan selama pemusatan latihan sebelum turnamen.
Pemain lain juga diperkirakan menyumbang pemasukan lebih besar. Omar Alderete membantu Paraguay mencapai babak 16 besar dan diproyeksikan menghasilkan sekitar €175.000, sementara perjalanan Chemsdine Talbi serta Granit Xhaka bersama Maroko dan Swiss mendekati angka €200.000 per pemain. Secara keseluruhan, Sunderland diperkirakan menerima pemasukan kotor sekitar €1 juta.
Tidak seluruh dana akan masuk ke kas Sunderland
Meski begitu, The Black Cats tidak akan menerima seluruh dana tersebut. Aturan FIFA mewajibkan pembayaran dibagi dengan klub-klub yang pernah mendaftarkan pemain dalam dua tahun sebelum turnamen berlangsung. Ketentuan itu terutama berlaku bagi pemain seperti Xhaka, Noah Sadiki, dan Alderete, yang menjadi bagian penting tim nasional mereka selama fase kualifikasi. Meski nilainya tidak sebesar pendapatan hak siar Liga Primer, tambahan pemasukan ini tetap berarti di tengah penerapan aturan Profit and Sustainability.
- Sunderland
Fokus beralih ke persiapan pramusim
Setelah tugas internasional selesai, para pemain Sunderland akan kembali ke pusat latihan secara bertahap. Mereka yang lebih dulu tersingkir diperkirakan ikut dalam tur pramusim ke Amerika Serikat pekan depan.
Sementara itu, Xhaka dan Talbi, yang melaju jauh di fase gugur, akan mendapat waktu istirahat sebelum kembali bergabung. Keduanya diperkirakan sudah tersedia untuk laga-laga uji coba terakhir Sunderland pada Agustus.
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