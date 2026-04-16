Sunderland akan melakukan perburuan pemain? Bayern Munich dan Chelsea mendapat peringatan soal transfer bernilai besar di tengah kabar keterkaitan mereka dengan penyerang ‘unik’ Brian Brobbey dan kiper yang dihargai £60 juta, Robin Roefs
Kembalinya Sunderland ke Liga Premier yang diimpikan dalam upayanya mengejar tiket ke kompetisi Eropa
Seperti yang sering terjadi pada tim-tim kejutan di Liga Premier, minat terhadap para pemain andalan di Wearside terus meningkat. Itulah harga yang harus dibayar karena berhasil membalikkan prediksi dan menentang tren.
Sunderland telah menjadi kejutan selama musim pertama mereka di kasta tertinggi dalam 10 tahun terakhir, setelah dua kali degradasi berturut-turut yang membuat mereka terpuruk hingga ke League One sebelum akhirnya menapaki jalan menuju Tanah Janji.
Kualifikasi ke kompetisi Eropa masih mungkin tercapai, yang akan menjadi pencapaian luar biasa, seiring dengan hasil instan yang dinikmati dari investasi cerdas selama jendela transfer musim panas 2025.
Granit Xhaka - yang memiliki pengalaman sebelumnya di Liga Premier saat masih membela Arsenal - dianggap sebagai salah satu kandidat Pemain Terbaik Tahun Ini, kiper asal Belanda Roefs dikaitkan dengan Chelsea setelah tampil gemilang di bawah mistar gawang, striker tangguh Brobbey memimpin lini depan dengan gemilang, dan gelandang asal Kongo Noah Sadiki dikabarkan menarik perhatian dari Manchester United dan Emirates Stadium.
Akankah Black Cats harus berjuang keras untuk mempertahankan Roefs dan kawan-kawan?
Ketika ditanya apakah Sunderland akan segera merasakan sisi yang kurang menyenangkan dari berkompetisi di kasta tertinggi, seiring para pemburu transfer mulai mengincar, mantan penyerang Black Cats, Goodman—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan beoordeling—mengatakan: “Itu pertanyaan yang sangat, sangat menarik. Mereka telah tampil bagus. Menurut saya, perekrutan pemain di Sunderland benar-benar luar biasa. Dan Robin Roefs, tentu saja, adalah salah satunya.
“Secara pribadi, saya pikir yang paling berpengaruh dan paling menonjol adalah Xhaka. Saya harap, sungguh-sungguh, dia masuk dalam daftar Pemain Terbaik Musim Ini, bahkan jika Sunderland finis di posisi mereka saat ini, karena dia benar-benar luar biasa dalam setiap pertandingan yang saya tonton.
“Namun, itulah harga yang harus dibayar Sunderland karena tampil bagus di Liga Premier. Lihat Brentford, lihat Brighton, lihat Bournemouth. Mereka adalah contoh yang bagus, bukan? Meskipun Sunderland bukan klub kecil, jadi saya tidak membandingkan klub-klub itu berdasarkan ukuran, tapi yang saya bandingkan adalah status mereka saat ini di Premier League—Sunderland masih seperti bayi, bukan? Jadi mereka telah tampil sangat baik musim ini.
“Saya pikir banyak hal tentu akan bergantung pada siapa yang datang untuk merekrut pemain. Jika klub-klub datang, saya pikir klub-klub harus mengeluarkan uang besar. Tapi saya benar-benar yakin Sunderland akan kembali berjuang di musim panas. Ada keinginan yang tulus bagi mereka untuk secara konsisten menjadi klub 10 besar atau setengah atas di Premier League. Namun, satu burung layang-layang tidak menandakan musim panas, bukan? Jadi, satu musim bagus saja tidak cukup. Dan sebenarnya, orang-orang akan mengatakan bahwa seringkali musim kedua bahkan lebih sulit daripada yang pertama bagi mereka yang berhasil mencapai level itu.
“Tapi tidak ada lagi kejutan dari Sunderland, dan saya tidak melihat perbedaan di musim depan. Namun, saya berharap mereka mungkin akan menambah kualitas yang lebih baik yang akan memperkuat starting 11 daripada hanya pemain cadangan.”
Mengapa Brobbey dianggap sebagai talenta 'unik' di Liga Premier
Beberapa tawaran yang tidak diinginkan mungkin perlu ditolak sebelum ada penambahan pemain baru ke skuad Regis Le Bris, mengingat pemain internasional Belanda Brobbey tampaknya masuk dalam radar perekrutan juara Bundesliga Bayern Munich yang sedang mencari pengganti kapten Inggris Harry Kane yang telah mencetak 50 gol.
Goodman menambahkan mengenai pemain berusia 24 tahun yang pekerja keras ini, yang bergabung dengan Sunderland dengan biaya sekitar £22 juta ($30 juta) setelah spekulasi kepindahannya ke Liga Premier beredar selama beberapa waktu: “Ini dinamika yang sangat menarik karena dia telah mencetak enam gol, yang memang tidak luar biasa. Namun, dia memberikan kontribusi yang jauh lebih besar.
“Saya kesulitan memikirkan penyerang tengah di Premier League yang bisa mengontrol bola lebih baik darinya. Saya rasa tidak ada yang punya kemampuan seperti itu. Faktanya, memang tidak ada. Itu jawaban sederhananya.
“Jadi sebagai nomor sembilan, sebagai titik fokus yang, jika Anda bisa mengoper bola kepadanya, terutama ke kakinya, Anda tahu dia akan mempertahankannya dan sangat cerdik dalam melibatkan rekan setimnya. Dia cukup unik karena dia tidak akan mencetak 20 gol per musim, tapi percayalah, dia akan sangat, sangat efektif dengan cara yang berbeda, tak diragukan lagi.”
Rumor transfer: Pemilik Sunderland yang ambisius siap mengeluarkan dana
Sunderland tentu saja sangat ingin mempertahankan para pemain berkualitas tersebut dalam skuad mereka, sekaligus menghindari kebutuhan untuk mendatangkan kiper utama baru dan gelandang penguasa bola di lini tengah. Finis di tujuh besar tak diragukan lagi akan mendukung tujuan tersebut, dengan pemilik klub yang ambisius, Kyril Louis-Dreyfus dan Juan Sartori, berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan ketersediaan dana tanpa harus menjual pemain demi menambah kas klub.