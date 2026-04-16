Sunderland akan melakukan perburuan pemain? Bayern Munich dan Chelsea mendapat peringatan soal transfer bernilai besar di tengah kabar keterkaitan mereka dengan penyerang ‘unik’ Brian Brobbey dan kiper yang dihargai £60 juta, Robin Roefs

Ketika ditanya apakah Sunderland akan segera merasakan sisi yang kurang menyenangkan dari berkompetisi di kasta tertinggi, seiring para pemburu transfer mulai mengincar, mantan penyerang Black Cats, Goodman—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan beoordeling—mengatakan: “Itu pertanyaan yang sangat, sangat menarik. Mereka telah tampil bagus. Menurut saya, perekrutan pemain di Sunderland benar-benar luar biasa. Dan Robin Roefs, tentu saja, adalah salah satunya.

“Secara pribadi, saya pikir yang paling berpengaruh dan paling menonjol adalah Xhaka. Saya harap, sungguh-sungguh, dia masuk dalam daftar Pemain Terbaik Musim Ini, bahkan jika Sunderland finis di posisi mereka saat ini, karena dia benar-benar luar biasa dalam setiap pertandingan yang saya tonton.

“Namun, itulah harga yang harus dibayar Sunderland karena tampil bagus di Liga Premier. Lihat Brentford, lihat Brighton, lihat Bournemouth. Mereka adalah contoh yang bagus, bukan? Meskipun Sunderland bukan klub kecil, jadi saya tidak membandingkan klub-klub itu berdasarkan ukuran, tapi yang saya bandingkan adalah status mereka saat ini di Premier League—Sunderland masih seperti bayi, bukan? Jadi mereka telah tampil sangat baik musim ini.

“Saya pikir banyak hal tentu akan bergantung pada siapa yang datang untuk merekrut pemain. Jika klub-klub datang, saya pikir klub-klub harus mengeluarkan uang besar. Tapi saya benar-benar yakin Sunderland akan kembali berjuang di musim panas. Ada keinginan yang tulus bagi mereka untuk secara konsisten menjadi klub 10 besar atau setengah atas di Premier League. Namun, satu burung layang-layang tidak menandakan musim panas, bukan? Jadi, satu musim bagus saja tidak cukup. Dan sebenarnya, orang-orang akan mengatakan bahwa seringkali musim kedua bahkan lebih sulit daripada yang pertama bagi mereka yang berhasil mencapai level itu.

“Tapi tidak ada lagi kejutan dari Sunderland, dan saya tidak melihat perbedaan di musim depan. Namun, saya berharap mereka mungkin akan menambah kualitas yang lebih baik yang akan memperkuat starting 11 daripada hanya pemain cadangan.”