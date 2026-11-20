USLPA disebut memulai dialog tersebut setelah sejumlah laporan terpisah mengindikasikan bahwa klub bisa menghadapi masalah akibat persoalan keuangan yang masih berlangsung. Sumber mengatakan kepada GOAL bahwa para pemain yang hadir terlibat aktif dalam pembicaraan dan meminta kejelasan tentang sejumlah kemungkinan, termasuk hak-hak mereka jika tim benar-benar bubar.

Perjanjian kerja bersama (CBA) yang baru disahkan meningkatkan perlindungan bagi pesepakbola yang bermain untuk klub yang berhenti beroperasi. Semua pemain kini berhak menerima pesangon, sesuatu yang belum menjadi standar liga beberapa bulan lalu. Namun, besarnya kompensasi itu bergantung pada kapan tepatnya klub bubar. Ada pula pertanyaan yang lebih besar mengenai tempat tinggal, status kerja, dan hak-hak pemain asing. Semua persoalan itu telah diangkat dalam perundingan kerja bersama yang berlangsung alot pada awal tahun ini.

Situasi ini bukan hal yang sepenuhnya baru bagi liga maupun Asosiasi Pemain, yang telah menyaksikan gejolak besar di antara klub-klubnya selama satu dekade terakhir. Bahkan tim-tim di Championship, divisi tertinggi liga saat ini, pernah menghadapi masalah. North Carolina FC, klub yang telah lama berkiprah di USL Championship, bubar pada November lalu. Peristiwa itu membuat perundingan CBA menjadi semakin mendesak.