Sumber: USLPA dan pemain Brooklyn FC gelar pertemuan darurat di tengah kekhawatiran klub berhenti beroperasi
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Isi pembicaraan
USLPA disebut memulai dialog tersebut setelah sejumlah laporan terpisah mengindikasikan bahwa klub bisa menghadapi masalah akibat persoalan keuangan yang masih berlangsung. Sumber mengatakan kepada GOAL bahwa para pemain yang hadir terlibat aktif dalam pembicaraan dan meminta kejelasan tentang sejumlah kemungkinan, termasuk hak-hak mereka jika tim benar-benar bubar.
Perjanjian kerja bersama (CBA) yang baru disahkan meningkatkan perlindungan bagi pesepakbola yang bermain untuk klub yang berhenti beroperasi. Semua pemain kini berhak menerima pesangon, sesuatu yang belum menjadi standar liga beberapa bulan lalu. Namun, besarnya kompensasi itu bergantung pada kapan tepatnya klub bubar. Ada pula pertanyaan yang lebih besar mengenai tempat tinggal, status kerja, dan hak-hak pemain asing. Semua persoalan itu telah diangkat dalam perundingan kerja bersama yang berlangsung alot pada awal tahun ini.
Situasi ini bukan hal yang sepenuhnya baru bagi liga maupun Asosiasi Pemain, yang telah menyaksikan gejolak besar di antara klub-klubnya selama satu dekade terakhir. Bahkan tim-tim di Championship, divisi tertinggi liga saat ini, pernah menghadapi masalah. North Carolina FC, klub yang telah lama berkiprah di USL Championship, bubar pada November lalu. Peristiwa itu membuat perundingan CBA menjadi semakin mendesak.
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Meninjau kondisi keuangan
Sumber menekankan bahwa belum ada kepastian mengenai arah yang akan diambil klub dalam beberapa pekan mendatang. Namun, Brooklyn FC mengalami kesulitan di dalam dan di luar lapangan tahun ini. Mereka hanya memenangi lima pertandingan pada musim perdana. Direktur Olahraga sekaligus Manajer Umum Brian McBride meninggalkan klub pada 13 November, tak lama setelah musim reguler tim putra berakhir.
Klub yang berbasis di Coney Island itu telah melakukan perubahan besar pada jajaran pengurusnya sejak didirikan pada 2023. Presiden pertamanya, Max Mansfield, bergabung dengan klub pada 2021 dan hengkang pada Juni 2024, bahkan sebelum klub memainkan satu pertandingan pun.
Brooklyn FC tidak menanggapi permintaan komentar.
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Apa selanjutnya?
Dalam wawancara pekan lalu, USL menegaskan bahwa pihaknya sedang memperketat regulasi keuangan bagi klub-klubnya, dan semua klub terus dievaluasi menjelang musim 2027. Corpus Christi dari USL League One gagal memenuhi persyaratan keuangan dan berhenti beroperasi sebelum musim depan. Presiden Liga Paul McDonough mengakui bahwa ada "pembicaraan lain yang sedang berlangsung", tetapi tidak menyebutkan klub mana yang mungkin terancam.
Tim putri Brooklyn FC, yang bermain di USL Super League, disebut tidak menghadapi ancaman apa pun.
Final USL Championship antara Louisville City dan Sacramento Republic akan digelar Sabtu ini. Pertandingan itu akan menjadi salah satu pertemuan terakhir di divisi tertinggi liga saat ini sebelum liga menerapkan sistem promosi dan degradasi, lengkap dengan USL Premier di Divisi I. USL Premier dijadwalkan dimulai pada 2028.
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