Sumber: Transfer Ricardo Pepi senilai $42 juta ke Fulham ditunda, namun kesepakatan tersebut belum batal meski pembicaraan dengan PSV menemui jalan buntu

Direktur olahraga PSV dan mantan gelandang timnas AS, Earnie Stewart, membahas kesepakatan tersebut pada Sabtu lalu, dengan mengatakan bahwa semuanya memang bergantung pada satu detail terakhir.

"Pada akhirnya, tidak ada kesepakatan yang tercapai mengenai kapan tanggung jawab atas pemain tersebut akan dialihkan," kata Stewart. "Kami sudah melakukan pembicaraan dengan Fulham selama jeda musim dingin, ketika mereka mengajukan tawaran tepat sebelum jendela transfer ditutup. Pada saat itu, kami tidak bisa lagi mendatangkan pemain pengganti, sehingga transfer tersebut tidak bisa dilanjutkan. Namun seminggu kemudian, kami melanjutkan pembicaraan, dan prosesnya kembali berjalan.

"Masalah tanggung jawab atas pemain itu merupakan detail yang sangat penting sepanjang proses. Kami memang sedikit lebih dekat dalam hal itu, tapi pada akhirnya, kami masih terlalu jauh jaraknya."

Dia menambahkan, "Ricardo benar-benar menginginkan transfer ini. Ini terutama situasi yang membuat frustrasi bagi Ricardo. Tentu saja, kami senang bisa mempertahankan striker bagus di klub... [Manajer PSV] Peter [Bosz] harus mendiskusikan hal ini dengannya, tetapi mengetahui karakter Ricardo, hal ini tidak akan memengaruhinya. Dia tidak menyimpan dendam terhadap PSV."

Stewart juga membuka kemungkinan terjadinya kesepakatan, dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan pembicaraan dilanjutkan di masa depan.

"Itu adalah sesuatu yang tidak boleh Anda lakukan," katanya. "Jika seorang pemain bisa melakukan transfer yang bagus dan itu juga baik untuk klub, maka kami akan melakukannya."