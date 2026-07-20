Sumber: Tidak ada komunikasi antara Tottenham dan Lucas Bergvall karena Spurs menolak tawaran transfer sebesar £46 juta dari Newcastle

Awal musim panas ini, Bergvall menyampaikan kepada petinggi Tottenham bahwa ia merasa khawatir mengenai peluang bermainnya di lini tengah klub. Pemain internasional Swedia itu tampil dalam 33 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, termasuk 11 kali sebagai starter di Liga Premier, namun hanya sekali menjadi starter sejak kedatangan Roberto De Zerbi pada bulan Maret.

Penampilan tersebut terjadi pada pertandingan pertama De Zerbi melawan Sunderland. Bergvall kemudian hanya bermain selama 51 menit dalam enam pertandingan terakhir Tottenham, termasuk 10 menit dalam empat pertandingan terakhir, saat Spurs nyaris terhindar dari degradasi.

Sejak itu, Tottenham telah berinvestasi besar-besaran di lini tengah, menghabiskan hampir £200 juta untuk mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle dan Matheus Fernandez dari West Ham. Kedatangan para pemain baru tersebut berpotensi meningkatkan persaingan bagi Bergvall, meskipun penolakan Spurs terhadap tawaran Newcastle menunjukkan bahwa klub masih menghargai pemain berusia 20 tahun tersebut.