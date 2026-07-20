Getty Images Sport
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Sumber: Tidak ada komunikasi antara Tottenham dan Lucas Bergvall karena Spurs menolak tawaran transfer sebesar £46 juta dari Newcastle
- Getty Images Sport
Situasinya
Awal musim panas ini, Bergvall menyampaikan kepada petinggi Tottenham bahwa ia merasa khawatir mengenai peluang bermainnya di lini tengah klub. Pemain internasional Swedia itu tampil dalam 33 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, termasuk 11 kali sebagai starter di Liga Premier, namun hanya sekali menjadi starter sejak kedatangan Roberto De Zerbi pada bulan Maret.
Penampilan tersebut terjadi pada pertandingan pertama De Zerbi melawan Sunderland. Bergvall kemudian hanya bermain selama 51 menit dalam enam pertandingan terakhir Tottenham, termasuk 10 menit dalam empat pertandingan terakhir, saat Spurs nyaris terhindar dari degradasi.
Sejak itu, Tottenham telah berinvestasi besar-besaran di lini tengah, menghabiskan hampir £200 juta untuk mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle dan Matheus Fernandez dari West Ham. Kedatangan para pemain baru tersebut berpotensi meningkatkan persaingan bagi Bergvall, meskipun penolakan Spurs terhadap tawaran Newcastle menunjukkan bahwa klub masih menghargai pemain berusia 20 tahun tersebut.
- Getty
Transfer terbaru
Sumber-sumber mengungkapkan kepada GOAL bahwa hampir tidak ada komunikasi langsung antara petinggi Tottenham dan Bergvall sejak berakhirnya musim Liga Premier, tanpa adanya pembicaraan substantif yang bertujuan untuk menyelesaikan kekhawatirannya atau meyakinkannya agar mempertimbangkan kembali keputusannya.
Meskipun demikian, Tottenham tetap menolak tawaran yang masuk untuk gelandang tersebut. Newcastle mengajukan tawaran sebesar £46 juta pekan ini, yang ditolak oleh Spurs, sementara Nottingham Forest juga telah menyatakan ketertarikannya. Bergvall masih terikat kontrak hingga tahun 2031, sehingga Tottenham berada dalam posisi tawar yang kuat.
- Getty Images Sport
Karier Bergvall hingga saat ini
Sejak bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2024 melalui transfer senilai £8,5 juta dari klub Swedia Djurgarden, Bergvall telah tampil dalam 78 pertandingan untuk klub yang berbasis di London itu. Bergvall saat ini terikat kontrak hingga tahun 2031.
Di level internasional, Bergvall membela Swedia pada Piala Dunia musim panas ini, dan mencatatkan debutnya di turnamen tersebut dengan memberikan assist saat melawan Tunisia. Dengan tampil dalam pertandingan tersebut, ia menjadi pemain Swedia termuda yang pernah tampil di Piala Dunia. Bergvall tampil empat kali dalam turnamen tersebut, dan menjadi starter dalam dua pertandingan terakhir Swedia. Secara total, ia telah mengoleksi 14 caps untuk negaranya.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bergvall diperkirakan akan bergabung dalam persiapan pramusim Tottenham, dengan Spurs dijadwalkan menghadapi MK Dons dalam laga persahabatan musim panas perdana mereka pada Rabu. Klub tersebut kemudian akan bertolak ke luar negeri untuk menghadapi Auckland FC sebelum bertanding melawan Sydney FC dan Chelsea dalam ajang Sydney Super Cup. Kecuali jika sikap Tottenham berubah atau Newcastle mengajukan tawaran yang lebih baik, Bergvall akan memulai pramusim dengan bersaing memperebutkan tempat di lini tengah asuhan De Zerbi.
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