Perubahan besar dalam sepak bola perguruan tinggi putra terancam batal. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa perguruan tinggi anggota NCAA diperkirakan akan mengumpulkan cukup suara untuk membatalkan peralihan ke sistem dua semester. Ini menjadi pembalikan mengejutkan setelah pemungutan suara yang semula tampak membuka jalan bagi salah satu perubahan terbesar dalam olahraga tersebut selama beberapa dekade. Bulan lalu, NCAA menyetujui rencana untuk memperpanjang musim, tetapi penolakan yang muncul secara mengejutkan menjelang akhir proses kini mengancam inisiatif itu.

Pada 7 Oktober, Kabinet Divisi I NCAA menyetujui peralihan ke kalender musim gugur-musim semi, sebuah usulan yang telah digodok selama hampir satu dekade. Namun, karena usulan itu disahkan tanpa tingkat dukungan yang diperlukan untuk menghindari upaya pembatalan, perguruan tinggi diberi kesempatan untuk membatalkan keputusan tersebut. Setidaknya 241 perguruan tinggi harus memilih untuk mencabut usulan itu, dan sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa mereka memperkirakan ambang batas tersebut akan tercapai sebelum tenggat Jumat pukul 17.00 ET.

Para pendukung memandang sistem dua semester sebagai cara ideal untuk memperpanjang musim yang selama ini dipadatkan dalam kalender musim gugur. Jadwal tersebut telah memicu kekhawatiran mengenai kesejahteraan dan perkembangan pemain, serta kurangnya perhatian terhadap pertandingan final kejuaraan yang digelar pada awal Desember. Para pendukung juga menyebut dukungan dari para atlet mahasiswa sebagai alasan utama untuk melakukan perubahan.

Usulan tersebut telah diajukan dan ditolak berkali-kali. Namun, momentum setelah Piala Dunia dan peralihan MLS ke kalender musim gugur-musim semi, yang diharapkan para pendukung akan membuat draft perguruan tinggi lebih relevan, akhirnya meyakinkan pihak yang semula skeptis untuk menyetujui usulan itu. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa langkah tersebut sangat penting untuk menjaga relevansi sepak bola perguruan tinggi di tingkat nasional.