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Sumber: Perombakan revolusioner kalender sepak bola perguruan tinggi putra di ambang kegagalan setelah kampus-kampus NCAA menentangnya
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Dukungan untuk model dua semester
Perubahan besar dalam sepak bola perguruan tinggi putra terancam batal. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa perguruan tinggi anggota NCAA diperkirakan akan mengumpulkan cukup suara untuk membatalkan peralihan ke sistem dua semester. Ini menjadi pembalikan mengejutkan setelah pemungutan suara yang semula tampak membuka jalan bagi salah satu perubahan terbesar dalam olahraga tersebut selama beberapa dekade. Bulan lalu, NCAA menyetujui rencana untuk memperpanjang musim, tetapi penolakan yang muncul secara mengejutkan menjelang akhir proses kini mengancam inisiatif itu.
Pada 7 Oktober, Kabinet Divisi I NCAA menyetujui peralihan ke kalender musim gugur-musim semi, sebuah usulan yang telah digodok selama hampir satu dekade. Namun, karena usulan itu disahkan tanpa tingkat dukungan yang diperlukan untuk menghindari upaya pembatalan, perguruan tinggi diberi kesempatan untuk membatalkan keputusan tersebut. Setidaknya 241 perguruan tinggi harus memilih untuk mencabut usulan itu, dan sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa mereka memperkirakan ambang batas tersebut akan tercapai sebelum tenggat Jumat pukul 17.00 ET.
Para pendukung memandang sistem dua semester sebagai cara ideal untuk memperpanjang musim yang selama ini dipadatkan dalam kalender musim gugur. Jadwal tersebut telah memicu kekhawatiran mengenai kesejahteraan dan perkembangan pemain, serta kurangnya perhatian terhadap pertandingan final kejuaraan yang digelar pada awal Desember. Para pendukung juga menyebut dukungan dari para atlet mahasiswa sebagai alasan utama untuk melakukan perubahan.
Usulan tersebut telah diajukan dan ditolak berkali-kali. Namun, momentum setelah Piala Dunia dan peralihan MLS ke kalender musim gugur-musim semi, yang diharapkan para pendukung akan membuat draft perguruan tinggi lebih relevan, akhirnya meyakinkan pihak yang semula skeptis untuk menyetujui usulan itu. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa langkah tersebut sangat penting untuk menjaga relevansi sepak bola perguruan tinggi di tingkat nasional.
Persaingan ketat mulai muncul
Namun, proses pemungutan suara NCAA menghadirkan satu hambatan terakhir. Persetujuan yang diperoleh pada Oktober tidak meraih dukungan yang cukup untuk menghindari masa pembatalan, sehingga usulan tersebut bisa gugur jika dua pertiga suara menentangnya. Karena aturan NCAA memberikan hak suara kepada sekolah-sekolah Divisi I yang memenuhi syarat, terlepas dari apakah mereka memiliki tim sepak bola putra, institusi yang tidak terlibat langsung dalam olahraga itu pun mendapat kesempatan untuk ikut menentukan hasilnya.
Dari 213 sekolah yang memiliki tim sepak bola putra Divisi I, sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa sekitar 80 sekolah mendukung penuh perubahan tersebut. Namun, keraguan dari pihak lain telah memicu penolakan besar. Kelompok pemilih yang kuat dari sekolah-sekolah tanpa tim sepak bola putra, bersama institusi yang sejak awal meragukan usulan itu, diperkirakan akan membuat suara penolakan melampaui ambang batas yang diperlukan sebelum tenggat pada Jumat. Hingga Kamis pagi, sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa lebih dari 80 sekolah yang telah memilih untuk membatalkan usulan tersebut tidak memiliki tim sepak bola putra.
Alasan mereka beragam. Salah satu kekhawatiran yang kerap muncul adalah dugaan bertambahnya beban petugas komunikasi, atau SID, yang bertanggung jawab menangani urusan media dan komunikasi tim. Di program-program yang disebut "mid-major", bukan hal yang tidak biasa bagi satu pegawai untuk memimpin upaya komunikasi bagi beberapa tim sepanjang tahun. Pihak lain menyebut adanya "preseden berbahaya" yang bisa membuka jalan bagi cabang olahraga lain untuk mengambil langkah serupa.
Para pendukung rencana itu menepis kekhawatiran tersebut sebagai "upaya menakut-nakuti". Seorang sumber mengatakan kepada GOAL bahwa ia "tidak habis pikir mereka bahkan berani" memilih untuk membatalkan usulan itu.
Perubahan masih mungkin terjadi
Mereka yang mendukung langkah tersebut yakin masih ada jalan menuju perubahan besar. Pelatih kepala Maryland, Sasho Cirovski, mengatakan kepada GOAL bahwa perguruan tinggi yang paling berkomitmen pada model dua semester, sekitar 80 perguruan tinggi, dapat membentuk sistem sendiri, mungkin dengan keterlibatan U.S. Soccer.
“Saya yakin U.S. Soccer akan turun tangan dan mencari solusi lain bagi perguruan tinggi yang sangat berminat... Mungkin sekarang kita akan memiliki situasi seperti FBS/FCS. Mungkin perguruan tinggi yang tidak ingin melakukannya bisa tetap menjalankan apa yang selama ini mereka lakukan, sementara kita menciptakan sistem bagi perguruan tinggi yang berminat. Saya rasa itu sangat mungkin terjadi,” katanya.
Pelatih lain berspekulasi bahwa perubahan serupa mungkin terwujud. Mereka menyebut adanya dialog produktif dengan U.S. Soccer saat mencari cara untuk menyesuaikan olahraga ini.
Pemungutan suara untuk membatalkan keputusan juga dapat ditarik sebelum tenggat waktu. Namun, sumber-sumber menyatakan bahwa hal itu kecil kemungkinannya terjadi, merujuk pada apa yang mereka sebut sebagai “manuver politik di balik layar” yang semakin intensif dalam beberapa hari terakhir.
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