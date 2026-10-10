Winger 17 tahun itu, yang sempat menjadi pemain USMNT termuda yang pernah mencetak gol setelah menjebol gawang Chile, sudah lama dipandang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sistem Borussia Dortmund. Pemain asal Amerika Serikat itu menjalani debutnya untuk klub pada April, melampaui Gio Reyna untuk menjadi pemain Amerika Serikat termuda yang tampil di Bundesliga dengan bermain 15 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17.

Namun, Albert baru bermain satu kali musim ini. Ia tampil dalam kemenangan putaran pertama DFB Cup atas HEBC Hamburg, menjadi starter dan bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 5-0 atas tim dari divisi bawah tersebut.

Sepanjang musim, Kovac dan Dortmund secara rutin menyatakan bahwa Albert merupakan bagian dari rencana tim utama klub meski ada minat dari luar. Sumber mengatakan kepada GOAL pada musim panas bahwa Dortmund akan menutup semua tawaran peminjaman selama bursa transfer musim panas.

Meski begitu, minat tidak mereda. Ada sejumlah klub besar Eropa yang memantau Albert musim ini, termasuk beberapa dari Premier League. Di antaranya adalah Manchester City, yang mengajukan pendekatan resmi pada musim panas untuk membeli winger itu secara permanen dari Dortmund, dapat dikonfirmasi GOAL . Laporan dari media Jerman Bild menyebutkan bahwa beberapa klub papan atas bersedia membayar hingga €15 juta ($16,8 juta) untuk merekrut Albert.

Namun, Kovac menegaskan bahwa remaja itu tetap menjadi bagian dari masa kini dan masa depan klub.