Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sumber: Manchester City melakukan pendekatan untuk winger muda USMNT yang sedang naik daun, Mathis Albert, saat Niko Kovac mendukung remaja itu untuk peran yang lebih besar di Borussia Dortmund
- Getty Images
Situasinya
Winger 17 tahun itu, yang sempat menjadi pemain USMNT termuda yang pernah mencetak gol setelah menjebol gawang Chile, sudah lama dipandang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sistem Borussia Dortmund. Pemain asal Amerika Serikat itu menjalani debutnya untuk klub pada April, melampaui Gio Reyna untuk menjadi pemain Amerika Serikat termuda yang tampil di Bundesliga dengan bermain 15 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17.
Namun, Albert baru bermain satu kali musim ini. Ia tampil dalam kemenangan putaran pertama DFB Cup atas HEBC Hamburg, menjadi starter dan bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 5-0 atas tim dari divisi bawah tersebut.
Sepanjang musim, Kovac dan Dortmund secara rutin menyatakan bahwa Albert merupakan bagian dari rencana tim utama klub meski ada minat dari luar. Sumber mengatakan kepada GOAL pada musim panas bahwa Dortmund akan menutup semua tawaran peminjaman selama bursa transfer musim panas.
Meski begitu, minat tidak mereda. Ada sejumlah klub besar Eropa yang memantau Albert musim ini, termasuk beberapa dari Premier League. Di antaranya adalah Manchester City, yang mengajukan pendekatan resmi pada musim panas untuk membeli winger itu secara permanen dari Dortmund, dapat dikonfirmasi GOAL . Laporan dari media Jerman Bild menyebutkan bahwa beberapa klub papan atas bersedia membayar hingga €15 juta ($16,8 juta) untuk merekrut Albert.
Namun, Kovac menegaskan bahwa remaja itu tetap menjadi bagian dari masa kini dan masa depan klub.
- Getty Images Sport
"Pemuda muda yang sangat berbakat"
"Tidak ada batasan," kata Kovac pada Jumat saat ditanya tentang Albert. "Dia adalah pemain muda yang sangat berbakat, yang sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik dalam latihan, yang sudah bermain di satu pertandingan piala, dan yang cepat atau lambat, mungkin lebih cepat, akan mendapatkan jauh lebih banyak menit bermain di sini dibandingkan mungkin setengah tahun lalu."
- Getty Images Sport
Terobosan Albert bersama tim nasional putra Amerika Serikat
Albert baru saja kembali ke Jerman setelah menjalani rangkaian panjang bersama USMNT selama jeda internasional. Dengan golnya dalam kemenangan 4-2 atas Chile, Albert melampaui mantan bintang Borussia Dortmund Christian Pulisic untuk menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah USMNT. Namun, rekornya pecah hanya beberapa hari kemudian oleh Cavan Sullivan setelah gol pemain muda Philadelphia Union itu ke gawang Meksiko.
USMNT pada akhirnya memenangi keempat pertandingan selama pemusatan latihan tersebut, dengan mengalahkan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada. Dari 13 pemain yang belum pernah mencatat caps, Albert menjadi satu dari tiga pemain yang tampil di keempat laga tersebut bersama Julian Hall dan Brooklyn Raines.
- AFP
Apa yang terjadi selanjutnya?
Saat ini berada di puncak klasemen, Borussia Dortmund masih belum menelan kekalahan dalam lima pertandingan pertama mereka di Bundesliga setelah hasil imbang melawan Werder Bremen pada Jumat. Berikutnya, mereka akan menjalani laga di Liga Champions saat bertandang ke Bodo/Glimt.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami